11.02.2019, 10:00

ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Золото Келли Сильдару, портрет Сийма Калласа и откровения Майлис Репс


rus.delfi.ee
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ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Золото Келли Сильдару, портрет Сийма Калласа и откровения Майлис Репс
Foto: AFP/SCANPIX

В прошедшие выходные 16-летняя эстонская фристайлистка Келли Сильдару в драматичной борьбе выиграла золотую медаль чемпионата мира в хафпайпе. Тем временем мы опубликовали второй эпизод ”Портрета политика”, героем которого стал Сийм Каллас, а министр образования и науки Майлис Репс поделилась своими переживаниями по поводу развода. Эти и другие новости 9 и 10 февраля читайте в нашей традиционной подборке.

Между политикой и заслуженной пенсией: Сийм Каллас о КПСС, дочери и месте в правительстве

Siim Kallas Foto: Jaanus Lensment

Героем второго эпизода ”Портрета политика” стал Сийм Каллас (70). У него было много государственных должностей: премьер-министр, дважды министр, Еврокомиссар, президент Банка Эстонии, председатель Партии реформ, старейшина волости Виймси. В его жизни было много вызовов, на данный момент самый актуальный — кандидат в Рийгикогу.

Мы побывали в его кабинете за 25 тысяч евро, посмотрели управу Виймси, проехались на ”Мерседесе”, посетили офис издательства, которое напечатало его книгу, а самое главное — встретились с семьей опытного политика
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Майлис Репс о разводе: обидно, что после 20 лет отношений я оказалась недостойной соблюдения элементарных правил приличия

Nüüd on meil õhtuti nii, et kõik väiksed on kolinud emme tuppa, minu magamistuba on nagu laager, muheleb Mailis Reps. Jaanus Lensment

В то самое время, когда Майлис Репс (44) билась дома с высокой температурой у своих шести детей, ее муж через социальные сети сообщил, что нашел новую жену и проводит с ней на Кубе медовый месяц. Для Майлис эта новость грянула как гром среди ясного неба, пишет издание LP.
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Камеры измерения скорости: в каких случаях делается снимок и ждать ли штрафа?

Kristiine ristmiku kiiruskaamerad Foto: Karli Saul

"МК-Эстония" пишет о камерах слежения за скоростью.
С учетом того, что система фиксирует разницу времени распространения световых импульсов до измеряемого объекта и обратно и на ее основании рассчитывает скорость транспортного средства, разумеется, при обработке информации учитываются погрешности.
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Брюссель предупредил дипломатов ЕС о сотнях шпионов из Китая и России

Artjom Zintšenko ja Raivo Susi vahetus Koidula piiripunktis Foto: Kaitsepolitseiamet

Сотрудники спецслужб КНР и РФ в Брюсселе работают в посольствах или торгпредствах их стран, пишет немецкая газета Die Welt. Дипломатов ЕС призывают обратить особое внимание на ряд мест в Европейском квартале.
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ФОТО: Колесо обозрения для торгового центра T1 готово!

Vaateratas T1 katusel on valmis Foto: Super Skypark

Колесо обозрения, которое появится на крыше нового торгового центра T1 Mall of Tallinn, готово.
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Цены на бензин в Таллинне снова выросли

Foto: Ilmar Saabas

ТОП

На этой неделе цены на горючее в Риге не изменились, в Таллинне выросли, а в Вильнюсе — снизились, передает rus.delfi.lv со ссылкой на данные агентства LЕТА.
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"Стоять за мир между латышами и нелатышами". В Риге проходит митинг в поддержку Нила Ушакова

Riia linnapea Nils Ušakovs Foto: Rauno Volmar

В акции в поддержку мэра Риги Нила Ушакова собралось уже несколько тысяч митингующих. Судя по наблюдениям репортера Delfi, люди постепенно заполняют Ратушную площадь.
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Выбросившие собаку из окна и избившие ее хозяйку мужчины заключены под стражу

Viru vangla Foto: Tiit Blaat

7 февраля полиция задержала 34-летнего и 31-летнего мужчин, подозреваемых в совершении непозволительного деяния в отношении животного в жестокой форме, а сегодня суд удовлетворил ходатайство прокуратуры об их заключении под стражу сроком до двух месяцев.
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Сборная Эстонии сохранила прописку в первой группе Кубка Федерации

VALERIA GORLATS Foto: Jörgen Norkroos, Õhtuleht

В польской Зелена Гуре завершился Кубок Федерации по теннису среди команд первой группы Евро-Африканской зоны. В заключительном матче женская сборная Эстонии выиграла две одиночные встречи у Дании и сохранила прописку в турнире.
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Искусство за бокалом вина. Дарья Сабитова — о жизни в Латвии и Европе, "уродстве" современного искусства и великих художниках

Фото: личный архив

Как бы вы не относились к искусству, сложно не признать, что сейчас оно все чаще проникает в нашу повседневную жизнь. И если раньше для того, чтобы узнать что-то новое, приходилось ходить в музеи или на лекции, то теперь всю нужную информацию можно узнать в “легком” режиме — за бокалом вина в ресторане.
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Неуважительная причина: чтобы перевезти родственника в Эстонию, он должен быть… при смерти

St Peterburg Foto: Ilmar Saabas

В Эстонии живет много русских, у которых в России и других странах бывшего СССР есть родственники. Зачастую это самые близкие родные — родители, дети, внуки, братья и сестры, бабушки и дедушки. Только вот когда семья решает воссоединиться и жить вместе, ведь люди моложе не становятся, а жить в одиночку трудно, перевезти близкого человека в Эстонию оказывается крайне сложно, если не невозможно, пишет "МК-Эстония".
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ВИДЕО: "Левадия" победила на Кипре финалиста Кубка России

FC Levadia vs FC Flora Foto: Jaanus Lensment

На Кипре стартовал Кубок ФНЛ. В первом туре группового этапа серебряный призер чемпионата Эстонии по футболу "Левадия" победила прошлогоднего финалиста Кубка России курский "Авангард" - 1:0 (1:0).
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Рекордсмен Эстонии занял последнее место на чемпионате мира

Meeste 1000m kiiruisutamine Foto: Madis Veltman

В германском Инцеле продолжается чемпионат мира по конькобежному спорту. Неудачно выступил на дистанции 1000 метров рекордсмен Эстонии Мартен Лийв. Проиграв своему личному достижению почти две секунды, он занял последнее 24-е место - 1.10,356.
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Ратас о требовании возврата 1,27 млн евро: к счастью, Эстония — правовое государство и мы имеем возможность защищаться в суде

Вчера комиссия по надзору за финансированием партий вынесла Центристской партии предписание о возврате в государственный бюджет 1,27 евро запрещенных пожертвований.
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ВИДЕО: Россия проиграла шведам, Чехия победила финнов

Jäähoki Venemaa vs Rootsi Foto: MADS CLAUS RASMUSSEN, AFP

Во втором туре шведского этапа Еврохоккейтура сборная России проиграла в Стокгольме Швеции - 2:4 (0:0, 0:2, 2:2).
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ФОТО и ВИДЕО: Келли Сильдару вырвала золотую медаль в последней попытке!

Kelly Sildaru maailmameister 2019. Foto: Andres Putting

16-летняя эстонская фристайлистка Келли Сильдару в драматичной борьбе выиграла золотую медаль чемпионата мира в хафпайпе. Победу в американском Парк-Сити ей принесла заключительная попытка - 95,00.
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4000 евро в месяц! Чемпионка мира Келли заработала высокую зарплату

Kelly Sildaru läheb senisele neljale X-Mängude medalile Aspenis lisa püüdma. Foto: Iti-Pätrik Järve / Red Bull Content Pool

Результаты эстонских спортсменов на титульных турнирах делятся на несколько категорий. Самую высокую финансовую поддержку А+ ЭОК платит победителям Олимпийских игр и чемпионам мира. 16-летняя фристайлистка Келли Сильдару, завоевавшая золотую медаль на чемпионате мира в хафпайпе, в ближайшие два года будет ежемесячно получать в качестве зарплаты 4000 евро (брутто).
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ВИДЕО: Не дорога, а зеркало! Для движения по Йыгевамаа нужны коньки

Читатель Delfi прислал снятое на видеорегистратор видео, на котором видны пугающие дорожные условия на второстепенных дорогах в Йыгевамаа.
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ФОТО: В Вильяндимаа оттепель превратила дороги в каток

Jäised teeolud Viljandimaal Foto: Kenno Soo

Оттепель сделала многие второстепенные дороги Вильяндимаа гладкими, как зеркало, и какой-нибудь более резкий маневр может означать, что поездка закончится в кювете.
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ФОТО: В ближайшие дни — слякоть и мокрый снег, потом погода начнет меняться

Porised tänavad Foto: Ilmar Saabas

Читайте прогноз погоды на первую половину предстоящей недели от pogoda.ee.
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ФОТО и ВИДЕО: Смотрите, как "коммунист" убирал снег с таллиннских улиц

Если вчера снегопогрузчик с "лапами" "коммунист" убирал в Таллинне улицу Лийвалайа, то сегодня машина работала на Нарвском шоссе.
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Что сделает МуПо, если крыша вашего дома порастет сосульками? Для начала вас просветят

фото иллюстративное Foto: Ilmar Saabas

Изменчивые погодные условия стали причиной возникновения на крышах домов больших сосулек и сугробов. Кое-где и на пешеходной зоне трудно пройти из-за обилия снега. По новому закону, если кто-то получил повреждения на неубранном участке — за это отвечают владельцы всех квартир, которые также к данному участку относятся. Таллиннская МуПо, отвечающая за эту сферу, наказывает владельцев лишь в крайних случаях. Акцент делается на просветительскую работу.
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Полиция ищет пропавшего в Таллинне в пятницу вечером Романа

PPA

Полиция просит помощи в выяснении местонахождения ушедшего из своего дома 33-летнего Романа, с которым в последний раз связывались в пятницу вечером.
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Если подать декларацию в первые часы, налог вернут быстрее? Объясняет департамент

Tuludeklaratsioon 2016 Foto: Andres Putting

С 15 февраля можно подавать в Налогово-таможенный департамент (MTA) свою декларацию о доходах, и с 26 февраля государство начинает возвращать переплаченный подоходный налог. Вопрос в том, в каком порядке это происходит? Есть ли в порядке возврата какая-то логика или все происходит случайным образом?
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Опять этот Кремль, или Русские наступают!..

Фото: личный архив Вячеслава Иванова

Известный кинорежиссер, сценарист, актер, продюсер, кинокритик и журналист Ильмар Рааг, а вслед за ним председатель Таллиннского городского собрания и вице-председатель Центристской партии Михаил Кылварт поочередно выступили с отповедью министру юстиции Эстонии ”отечественнику” Урмаса Рейнсалу. И это — не считая сотен анонимных комментариев на нескольких порталах.
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ФОТО: Косуля удобно устроилась во дворе хутора в Ляэне-Вирумаа

Kits koduõuel Foto: Lugeha foto

Читатель Delfi поделился с редакцией фотографиями косули, которая нашла себе безопасное убежище во дворе хутора в Ляэне-Вирумаа, где она лакомится свежими ветками сирени и хозяйскими банными вениками, а также знакомится с местным котофеем.
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Вот это везение! В Финляндии счастливчик выиграл 15,5 млн евро

6KN31AUG06B13.jpg FOTO: KRISTO NURMIS

Выигрышный купон был куплен в одном из супермаркетов города Лохья, сообщает Yle.
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Страхование каско может избавить водителя от больших трат в случае ДТП. Но так ли оно выгодно и всем ли нужно?

Foto: Rauno Volmar

По данным страховой компании PZU, в прошлом году каждому третьему водителю понадобилось страховое возмещение по полису каско. Также выросло число дорожно-транспортных происшествий и объемы выплаченного страхового возмещения. Но так ли необходима эта страховка на самом деле? Может быть, если вы аккуратный водитель и не совершаете аварии регулярно, дешевле выйдет сэкономить на каско, а в случае ДТП оплатить ремонт самому? Разбиралась "МК-Эстония".
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По магазинам и ресторанам Эстонии гастролирует мошенница, которую пока поймать не удалось

Фото: "МК-Эстония"

Нечистые на руку люди периодически фигурируют в новостях, все новые и новые преступники пытаются нажиться на том, что выманивают деньги у других. Сейчас по различным заведениям в разных городах страны ходит женщина, которой удается обманывать даже самых опытных работников сферы обслуживания. Как ей это удается и как не стать жертвой подобных аферистов, разбиралась ”МК-Эстония”.
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ВИДЕО | Вопрос Юри Ратасу: почему Эстер Туйксоо, Лаури Лаази и Прийт Тообал до сих пор состоят в Центристской партии?

Eesti Päevaleht в преддверии выборов просмотрела все партии, чтобы найти в них признанных виновными в суде преступников. В свете этого мы захотели узнать у председателя Юри Ратаса, почему в число членов Центристской партии по-прежнему входят имеющие действующее наказание Эстер Туйксоо, Лаури Лаази и Прийт Тообал.
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