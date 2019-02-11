ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Золото Келли Сильдару, портрет Сийма Калласа и откровения Майлис Репс

В прошедшие выходные 16-летняя эстонская фристайлистка Келли Сильдару в драматичной борьбе выиграла золотую медаль чемпионата мира в хафпайпе. Тем временем мы опубликовали второй эпизод ”Портрета политика”, героем которого стал Сийм Каллас, а министр образования и науки Майлис Репс поделилась своими переживаниями по поводу развода. Эти и другие новости 9 и 10 февраля читайте в нашей традиционной подборке.
Между политикой и заслуженной пенсией: Сийм Каллас о КПСС, дочери и месте в правительстве
Героем второго эпизода ”Портрета политика” стал Сийм Каллас (70). У него было много государственных должностей: премьер-министр, дважды министр, Еврокомиссар, президент Банка Эстонии, председатель Партии реформ, старейшина волости Виймси. В его жизни было много вызовов, на данный момент самый актуальный — кандидат в Рийгикогу.
Мы побывали в его кабинете за 25 тысяч евро, посмотрели управу Виймси, проехались на ”Мерседесе”, посетили офис издательства, которое напечатало его книгу, а самое главное — встретились с семьей опытного политика Loe edasi...
Майлис Репс о разводе: обидно, что после 20 лет отношений я оказалась недостойной соблюдения элементарных правил приличия
В то самое время, когда Майлис Репс (44) билась дома с высокой температурой у своих шести детей, ее муж через социальные сети сообщил, что нашел новую жену и проводит с ней на Кубе медовый месяц. Для Майлис эта новость грянула как гром среди ясного неба, пишет издание LP. Loe edasi...
Камеры измерения скорости: в каких случаях делается снимок и ждать ли штрафа?
"МК-Эстония" пишет о камерах слежения за скоростью. С учетом того, что система фиксирует разницу времени распространения световых импульсов до измеряемого объекта и обратно и на ее основании рассчитывает скорость транспортного средства, разумеется, при обработке информации учитываются погрешности. Loe edasi...
Брюссель предупредил дипломатов ЕС о сотнях шпионов из Китая и России
Сотрудники спецслужбКНР и РФ в Брюсселе работают в посольствах или торгпредствах их стран, пишет немецкая газета Die Welt. Дипломатов ЕС призывают обратить особое внимание на ряд мест в Европейском квартале. Loe edasi...
ФОТО: Колесо обозрения для торгового центра T1 готово!
Колесо обозрения, которое появится на крыше нового торгового центра T1 Mall of Tallinn, готово. Loe edasi...
Выбросившие собаку из окна и избившие ее хозяйку мужчины заключены под стражу
7 февраля полиция задержала 34-летнего и 31-летнего мужчин, подозреваемых в совершении непозволительного деяния в отношении животного в жестокой форме, а сегодня суд удовлетворил ходатайство прокуратуры об их заключении под стражу сроком до двух месяцев. Loe edasi...
Сборная Эстонии сохранила прописку в первой группе Кубка Федерации
В польской Зелена Гуре завершился Кубок Федерации по теннису среди команд первой группы Евро-Африканской зоны. В заключительном матче женская сборная Эстонии выиграла две одиночные встречи у Дании и сохранила прописку в турнире. Loe edasi...
Искусство за бокалом вина. Дарья Сабитова — о жизни в Латвии и Европе, "уродстве" современного искусства и великих художниках
Как бы вы не относились к искусству, сложно не признать, что сейчас оно все чаще проникает в нашу повседневную жизнь. И если раньше для того, чтобы узнать что-то новое, приходилось ходить в музеи или на лекции, то теперь всю нужную информацию можно узнать в “легком” режиме — за бокалом вина в ресторане. Loe edasi...
Неуважительная причина: чтобы перевезти родственника в Эстонию, он должен быть… при смерти
В Эстонии живет много русских, у которых в России и других странах бывшего СССР есть родственники. Зачастую это самые близкие родные — родители, дети, внуки, братья и сестры, бабушки и дедушки. Только вот когда семья решает воссоединиться и жить вместе, ведь люди моложе не становятся, а жить в одиночку трудно, перевезти близкого человека в Эстонию оказывается крайне сложно, если не невозможно, пишет "МК-Эстония". Loe edasi...
ВИДЕО: "Левадия" победила на Кипре финалиста Кубка России
На Кипре стартовал Кубок ФНЛ. В первом туре группового этапа серебряный призер чемпионата Эстонии по футболу "Левадия" победила прошлогоднего финалиста Кубка России курский "Авангард" - 1:0 (1:0). Loe edasi...
Рекордсмен Эстонии занял последнее место на чемпионате мира
В германском Инцеле продолжается чемпионат мира по конькобежному спорту. Неудачно выступил на дистанции 1000 метров рекордсмен Эстонии Мартен Лийв. Проиграв своему личному достижению почти две секунды, он занял последнее 24-е место - 1.10,356. Loe edasi...
Ратас о требовании возврата 1,27 млн евро: к счастью, Эстония — правовое государство и мы имеем возможность защищаться в суде
Вчера комиссия по надзору за финансированием партий вынесла Центристской партии предписание о возврате в государственный бюджет 1,27 евро запрещенных пожертвований. Loe edasi...
ВИДЕО: Россия проиграла шведам, Чехия победила финнов
ФОТО и ВИДЕО: Келли Сильдару вырвала золотую медаль в последней попытке!
16-летняя эстонская фристайлистка Келли Сильдару в драматичной борьбе выиграла золотую медаль чемпионата мира в хафпайпе. Победу в американском Парк-Сити ей принесла заключительная попытка - 95,00. Loe edasi...
4000 евро в месяц! Чемпионка мира Келли заработала высокую зарплату
Результаты эстонских спортсменов на титульных турнирах делятся на несколько категорий. Самую высокую финансовую поддержку А+ЭОК платит победителям Олимпийских игр и чемпионам мира. 16-летняя фристайлистка Келли Сильдару, завоевавшая золотую медаль на чемпионате мира в хафпайпе, в ближайшие два года будет ежемесячно получать в качестве зарплаты 4000 евро (брутто). Loe edasi...
ВИДЕО: Не дорога, а зеркало! Для движения по Йыгевамаа нужны коньки
Читатель Delfi прислал снятое на видеорегистратор видео, на котором видны пугающие дорожные условия на второстепенных дорогах в Йыгевамаа. Loe edasi...
ФОТО: В Вильяндимаа оттепель превратила дороги в каток
Оттепель сделала многие второстепенные дороги Вильяндимаа гладкими, как зеркало, и какой-нибудь более резкий маневр может означать, что поездка закончится в кювете. Loe edasi...
ФОТО: В ближайшие дни — слякоть и мокрый снег, потом погода начнет меняться
ФОТО и ВИДЕО: Смотрите, как "коммунист" убирал снег с таллиннских улиц
Если вчера снегопогрузчик с "лапами" "коммунист" убирал в Таллинне улицу Лийвалайа, то сегодня машина работала на Нарвском шоссе. Loe edasi...
Что сделает МуПо, если крыша вашего дома порастет сосульками? Для начала вас просветят
Изменчивые погодные условия стали причиной возникновения на крышах домов больших сосулек и сугробов. Кое-где и на пешеходной зоне трудно пройти из-за обилия снега. По новому закону, если кто-то получил повреждения на неубранном участке — за это отвечают владельцы всех квартир, которые также к данному участку относятся. Таллиннская МуПо, отвечающая за эту сферу, наказывает владельцев лишь в крайних случаях. Акцент делается на просветительскую работу. Loe edasi...
Полиция ищет пропавшего в Таллинне в пятницу вечером Романа
Полиция просит помощи в выяснении местонахождения ушедшего из своего дома 33-летнего Романа, с которым в последний раз связывались в пятницу вечером. Loe edasi...
Если подать декларацию в первые часы, налог вернут быстрее? Объясняет департамент
С 15 февраля можно подавать в Налогово-таможенный департамент (MTA) свою декларацию о доходах, и с 26 февраля государство начинает возвращать переплаченный подоходный налог. Вопрос в том, в каком порядке это происходит? Есть ли в порядке возврата какая-то логика или все происходит случайным образом? Loe edasi...
ФОТО: Косуля удобно устроилась во дворе хутора в Ляэне-Вирумаа
Читатель Delfi поделился с редакцией фотографиями косули, которая нашла себе безопасное убежище во дворе хутора в Ляэне-Вирумаа, где она лакомится свежими ветками сирени и хозяйскими банными вениками, а также знакомится с местным котофеем. Loe edasi...
Вот это везение! В Финляндии счастливчик выиграл 15,5 млн евро
Страхование каско может избавить водителя от больших трат в случае ДТП. Но так ли оно выгодно и всем ли нужно?
По данным страховой компании PZU, в прошлом году каждому третьему водителю понадобилось страховое возмещение по полису каско. Также выросло число дорожно-транспортных происшествий и объемы выплаченного страхового возмещения. Но так ли необходима эта страховка на самом деле? Может быть, если вы аккуратный водитель и не совершаете аварии регулярно, дешевле выйдет сэкономить на каско, а в случае ДТП оплатить ремонт самому? Разбиралась "МК-Эстония". Loe edasi...
По магазинам и ресторанам Эстонии гастролирует мошенница, которую пока поймать не удалось
Нечистые на руку люди периодически фигурируют в новостях, все новые и новые преступники пытаются нажиться на том, что выманивают деньги у других. Сейчас по различным заведениям в разных городах страны ходит женщина, которой удается обманывать даже самых опытных работников сферы обслуживания. Как ей это удается и как не стать жертвой подобных аферистов, разбиралась ”МК-Эстония”. Loe edasi...
ВИДЕО | Вопрос Юри Ратасу: почему Эстер Туйксоо, Лаури Лаази и Прийт Тообал до сих пор состоят в Центристской партии?