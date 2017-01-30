ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Золото Келли Сильдару и продолжение истории Delavue

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Салон Delavue. История еще одной женщины и некоторых изменений

Ülle Okas ei kavatsenudki alla anda ja saavutas lõpuks Delavue lepingu tühistamise. Karli Saul

Клиенты салона красоты Delavue берут кредит, в основном, в LHV, но иногда им пытаются "предложить" и рассрочку с более высокой ставкой затратности от Liisi.ee. Одна из таких женщин решила не сдаваться и в итоге у нее получилось аннулировать договор, пишет Eesti Päevaleht.

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В Калифорнии началась официальная кампания за отделение от США

California Foto: Mark Ralston, AFP

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Сторонникам Calexit предстоит в течение 180 дней собрать около 600 тысяч подписей в поддержку проведения референдума о выходе штата из состава США.

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Ратас: к сожалению, многие уехали из страны и не хотят думать о политике

Keskerakonna volikogu 28.01.2017 Foto: Andres Putting

Очередное собрание Центристской партии началось в здании Певческого поля, где с речью, объясняющей политическую ситуацию в стране, выступил премьер-министр Эстонии Юри Ратас.

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Трамп полностью остановил прием сирийских беженцев в США

Donald Trump Foto: Susan Walsh, AP

Президент США Дональд Трамп прекартил на неопределенный срок прием сирийских беженцев в страну, а также заморозил на 120 дней программу приема беженцев из других стран.

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ФОТО: В Таллинне около торгового центра Кристийне произошла тяжелая авария, пострадали четверо

Foto: Karli Saul

В Таллинне около торгового центра Кристийне произошла тяжелая авария. В результате столкновения двух машин пострадали пешеходы, которые стояли на островке безопасности.

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ФОТО: Из нарвского арестантского дома сбежали двое задержанных, обоих поймали

Artur ja Dmitri Foto: Politsei

Сегодня вечером примерно в 18:20 из нарвского арестантского дома сбежали двое ранее задержанных: 26-летний Артур и 28-летний Дмитрий. Около 22:00 полиция сообщила, что Дмитрия задержали, но продолжают искать Артура. В 23:30 полиция сообщила, что задержан и второй беглец.

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ФОТО и ВИДЕО: Золотая Келли! Молодая лыжница защитила чемпионский титул

Молодая эстонская фристайлистка Келли Сильдару второй год подряд победила в дисциплине слоупстайл на фестивале экстремалов X-Games в американском штате Колорадо.

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ФОТО: Останки найденного в Ида-Вирумаа советского бойца переданы для отправки на родину

Ida-Virumaa Foto: Sergei Stepanov

В воскресенье в Кохтла-Ярве произошло событие международного, а главное, гуманитарного масштаба. Найденные эстонскими поисковиками останки погибшего в 1944 году советского солдата родом из Казахстана переданы дипломатам этой страны и будут отправлены на родину, где их захоронят с отданием всех надлежащих воинских почестей. Таким образом, благодаря усилиям эстонских поисковиков из клубов ”Front Line” и ”Otsing”, одним неизвестным солдатом на свете стало меньше. Теперь он известен: зовут его Николай Федорович Сорокин.

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Трагедия в Литве: 4-летнего мальчика забили до смерти за неправильную речь

Foto: DELFI / Andrius Ufartas

Жестоко избитого 4-летнего мальчика, который скончался от полученных травм в больнице, похоронят в родной деревне – жители Байсогалы (Радвилишкский район Литвы) готовятся проститься с умершим. Об этом пишет русская версия литовского портала Delfi.

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ТАБЛИЦА: Сколько стоят алкоголь, сигареты и наркотики в разных странах. А в Эстонии?

Уважаемое экономическое издание Bloomberg проделало большую исследовательскую работу и рассмотрело цены и зарплаты около сотни стран, чтобы выяснить, куда американцу было бы разумнее всего поехать за покупками, если он хочет купить наркотики, алкоголь и сигареты. В таблице есть и Эстония. Другое дело, можно ли принимать за истину исходные данные. Издание и само отмечает, что сбор данных был сложным.

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АРХИВНЫЕ ФОТО: Пельгулинн 1970-х годов через объектив камеры 10-летнего мальчика

1960. aastate Pelgulinn Foto: Mati Mändlo, Eesti Ajaloomuuseum

В архивах Эстонского исторического музея сокрыты очень интересные находки. Мати Мяндло получил на свой десятый день рождения фотокамеру и начал усердно использовать свой подарок. Глядя на эти фотографии, можно обнаружить Пельгулинн 1970-х годов во всем его величии!

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ФОТО: На площади Вабадузе ярко встретили год Красного петуха

Hiina uue aasta pidustused Foto: Karli Saul

Таллиннский департамент культуры и бюро культуры Пекина сегодня вместе с горожанами отметили наступление нового года по китайскому календарю. Вдобавок можно было попробовать китайскую еду и купить изделия ручной работы, а также посмотреть новогоднее представлении артистов из Пекина.

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Натуральная косметика по-эстонски: болотный тоник, васильковый крем и маска из ила

Anni Õnneleid / Heiki Maiberg / Shutterstock

Количество занимающихся производством натуральной косметики фирм растет как на дрожжах. В качестве сырья зачастую используются довольно удивительные вещи, полученные ”у природы Эстонии”, пишет Maaleht.

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