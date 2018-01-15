ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Заявление Сависаара, долгожитель из Кохтла-Ярве и ужесточение требований в отношении должников

На выходных Эдгар Сависаар заявил, что если бы был гражданином РФ, то проголосовал бы за Путина. Должникам теперь придется несладко: новый закон позволяет арестовывать и часть минималки. Читайте также о ПБК-зомби — миф или реальность? — и о новом вирусе в Facebook.

ФОТО: На Таллиннской окружной дороге спасатели вырезали водителя из автомобиля, заполненного бутылками с алкоголем

Avarii Lagedil, Tallinna ringteel Foto: Lugeja fotod

На 6 километре Таллиннской окружной дороги, в Лагеди, в пятницу поздно вечером произошла тяжелая авария. Спасатели, с помощью специального оборудования разрезав кузов автомобиля, извлекли из него водителя, получившего серьезные телесные повреждения и передали его скорой помощи.

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Купленный в известном магазине техники ”новый” лэптоп оказался подержанным

фото иллюстративное Karli Saul

”Новый” лэптоп, приобретенный в магазине Klick, сразу же после покупки начал шалить. Выяснилось, что он подержанный.

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Жителю Кохтла-Ярве Александру Михайловичу Разгуляеву сегодня исполнилось 103 года

Kohtla-Järve elanik Aleksandr Razguljaev sai 103 aastaseks Foto: Jevgeni Kapov, Delfi

Сегодня утром жителя Кохтла-Ярве Александра Михайловича Разгуляева разбудил запах пирогов. Проснувшись 13 января, в утро своего 103-летия, он обнаружил на столе горячую выпечку, приготовленную к празднику его супругой Галиной Григорьевной, с которой Александр Михайлович живет уже сорок лет.

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В Ярвамаа из автомобиля на ходу выбросили на дорогу котят. Один погиб под колесами

FOTO: Marko Mumm

Вчера в Ярвамаа, недалеко от кругового перекрестка Кирна, водитель во время езды выбросил на проезжую часть, по меньшей мере, двух котят, один из которых тут же погиб под колесами его автомобиля.

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Полицейский превысил в нерабочее время скорость и попытался уйти от ответственности при помощи удостоверения

Внутренний контроль Департамента полиции и погранохраны проводит расследование по факту превышения в свободное время на частной машине скорости полицейским и использования для попытки ухода от ответственности служебного удостоверения.

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Сависаар: если бы я был гражданином РФ, то проголосовал бы за Путина

Edgar Savisaar Foto: Madis Veltman

Сегодня Эдгар Сависаар сообщил, что, если бы был гражданином России, то на выборах президента РФ в марте проголосовал бы за Владимира Путина.

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Рыйвас о словах Сависаара про Путина: рад, что маски окончательно сброшены

Foto: Priit Simson

Депутат Рийгикогу от Партии реформ Таави Рыйвас прокомментировал заявление бывшего лидера центристов Эдгара Сависаара о поддержке Владимира Путина на предстоящих президентских выборах в России и сказал, что рад, что теперь маски окончательно сброшены.

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ПБК-зомби: миф или реальность? В гостях у типичной русскоязычной семьи

Aleksandr, Lydia ja väike Lera Dotsenko. Kui intervjuu antud, istus pereisa klaveri taha ja mängis ette oma lemmiklood. Foto: Rauno Volmar

Действительно ли Первый Балтийский Канал заставляет людей думать в ритме Москвы? Издание Eesti Päevaleht решило выяснить это и отправилась в гости к русскоязычной семье, которая проводят в обществе ПБК довольно много времени.

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Должникам придется несладко: новый закон позволяет арестовывать и часть минималки

EVEA ning Eesti Maksumaksjate Liit annavad riigikogule üle 1901 toetusallkirja 1000 euroste tehingute deklareerimiskohustuse tühistamiseks. Foto: Rauno Volmar

По оценке судебных исполнителей, в Эстонии должники защищены сильнее, чем кредиторы.

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ФОТО: 17-летний парень на BMW совершил в Ыйсмяэ цепную аварию

Delfi lugeja

Вчера в 21:40 возле Ыйсмяэ теэ, 96 17-летний молодой человек без прав на автомобиле BMW, не справившись с управлением, сначала врезался с находящийся на островке безопасности дорожный знак, а затем в столб, чем спровоцировал цепную аварию.

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ФОТО читателя Delfi: Удивительный феномен в небе над Таллинном

Delfi lugeja

Читательница Delfi прислала в редакцию фото, сделанные сегодня днем в столичном районе Ыйсмяэ.

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ФОТО и ВИДЕО: Вот это уровень! Зал ожидания бизнес-класса в Таллиннском аэропорту

Зал ожидания бизнес-класса в Таллиннском аэропорту в конце прошлого года был выбрал лучшим в Европу. По словам путешествующих, в зале ожидания царит крайне уютная атмосфера.

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Эстонские пользователи Facebook вновь стали жертвами коварного вируса

Facebook

В аккаунтах жителей Эстонии на Facebook в последнее время вновь получил распространение вирус Ray-Ban, который постит с профиля пользователя рекламу солнечных очков и отмечает в публикации его друзей, пишет geenius.ee.

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ВИДЕО: Протестующие громят магазины H&M из-за расистской рекламы

Foto: AP

Полиция в Южной Африке использовала резиновые пули для разгона активистов, атаковавших магазины H&M. Они выражали возмущение рекламой с чернокожим ребенком в толстовке с надписью "Самая крутая обезьяна в джунглях". Компания извинилась за нее, но этого оказалось недостаточно.

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ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА: Где в Таллинне в ближайшие годы появятся новостройки

Maaamet



"Тяжелая артиллерия" эстонских застройщиков в 2017-2019 гг построит тысячи новых квартир, пишет Eesti Eksрress.

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