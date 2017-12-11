ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Завершились учения "Шип-2017", Европу завалило снегом, Ильвесу дали премию

На выходных прошли учения "Шип-2017", Тоомас Хендрик Ильвес получит премию мирового лидера в области кибербезопасности, а в Европе снежные штормы нарушили работу аэропортов. Читайте также, что подорожало в стране больше всего, как президент сходила в лес за рождественской елью и другие главные новости выходных.

ФОТО И ВИДЕО: Президент, премьер, министр обороны и командующий Силами обороны посетили учения "Шип-2017"

President, kaitseväe juhataja ja kaitseminister külastasid õppust Okas Foto: Siim Verner Teder, Kaitseväe peastaabi teavitusosakond

Сегодня президент Керсти Кальюлайд, премьер-министр Юри Ратас, министр обороны Юри Луйк и командующий Силами обороны Рихо Террас посетили полигон Сиргала, чтобы встретиться с резервистами и ознакомиться с обучением в рамках дополнительных учебных сборов "Шип-2017" (Okas 2017).

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Тоомас Хендрик Ильвес получит премию мирового лидера в области кибербезопасности

Toomas Hendrik Ilves Foto: Andres Putting

В Гарвардском университете в США в следующий вторник вручат президенту Тоомасу Хендрику Ильвесу премию мирового лидера в области кибербезопасности.

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Нарвский Александровский собор превратят в центр экстремального спорта или во что-то еще похлеще?

Roman Vikulov, Delfi

В рамках дня обсуждений BAZAR, во второй раз прошедшего в Нарве, состоялась дискуссия по вопросу дальнейшей судьбы здания лютеранского Александровского собора, весной прошлого года пущенного с молотка после банкротства лютеранского Александровского прихода, а осенью 2016-го выкупленного государством.

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ФОТО: На шоссе Таллинн-Нарва произошла авария с участием машин полиции и скорой помощи

Avarii Tallinn-Narva maanteel Foto: Picasa, Jevgeni Kapov

В субботу в первой половине дня на 156 километре шоссе Таллинн-Нарва произошла авария с участием нескольких легковых машин и пассажирского автобуса. К счастью, обошлось без серьезно пострадавших.

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Умер Леонид Броневой

Leonid Bronevoi Foto: Filippov Alexei, ITAR-TASS

На 89-м году жизни в Москве скончался народный артист СССР Леонид Броневой. Прощание в артистом пройдет в театре ”Ленком”, в котором он служил в последние годы. О дате прощания и похорон будет известно позже.

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Саакашвили задержали в Киеве и поместили в изолятор

Kiiev Foto: Sergei Supinsky, AFP

Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили в пятницу вечером был задержан в Киеве и помещен в изолятор временного содержания, объявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

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ТАБЛИЦА: В каких областях в Эстонии больше всего безработных

KURADILE PALGATÖÖ! Paljud arvavad, et eraettevõtluses saabub kähku rikkus. Argipäev on paraku märksa hallim. Foto: Hendrik Osula

Несмотря на постоянные разговоры о нехватке рабочей силы, поиски новой работы с разумной зарплатой могут затянуться на годы, пишет Eesti Ekspress и приводит статистику безработных по сферам деятельности.

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РЕЙТИНГ: Немецкие эксперты назвали автомобили, которые с большой долей вероятности быстро сломаются

Tehnoülevaatus Foto: Hendrik Osula

Немецкий союз организаций по проведению технадзора в своем рапорте отмечает, что европейские машины становятся все более прочными, а качество японских авто падает, пишет Kauppalehti.

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ФОТО и ВИДЕО: Учения ”Шип 2017” окончены. Резервисты отправились по домам

Lõppes välkõppus Okas 2017 Foto: Siim Verner Teder / mil.ee, mil.ee

Сегодня, в воскресенье, подошли к концу учения ”Шип 2017”. В них приняли участие 524 резервиста, не явились на сборы 145.

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Эстонию настиг крупнейший за последние годы рост цен. Что подорожало больше всего?

Coop Konsum Mustvee Foto: Anni Õnneleid

Индекс потребительских цен вырос в ноябре этого года на 4.2 процента по сравнению с прошлым годом. В последний раз цены на товары и услуги росли столь значительно в 2012 году, сообщает Ärileht со ссылкой на данные Департамента статистики.

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ФОТО: Поножовщина в Нарве: пострадали трое подростков

Narvas pussitas alaealine kolme noormeest Foto: Sergei Stepanov

В субботу, 9 декабря, в Нарве на улице Тулевику в ходе ссоры между подростками 17-летний юноша нанес ножевые ранения трем молодым людям: двум 18-летним и одному 16-летнему, передает rus.err.ee.

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Конкурс ”Красивый дом 2017”: где находятся самые-самые квартира, сад, ванная, спальня Эстонии

Kollaaž

Объявлены победители конкурса ”Красивый дом 2017”. Титул ”Дом года” и 2 500 евро от Swedbank достались маленькому домику Леэ и Мехиса Паю из Раквере. ”Садом года” стало владение Ульви и Лембита Сааре. Они получили также 2 500 евро от Bauhof, пишет Moodne kodu.

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ФОТО DELFI: В Европе бушуют снежные штормы. Нарушена работа аэропортов, рейсы отменяются

Frankfurdi lennujaam Foto: Andres Putting

В Германии, Голландии и Великобритании бушуют снежные штормы. Работа некоторых аэропортов нарушена. Читатели пишут, что не могут вылететь — задержки рейсов.

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МИД: Эстония не станет переводить посольство в Иерусалим вслед за США

Federica Mogherini ja Sven Mikseri pressikonverents Foto: Ilmar Saabas

Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер раскритиковал решение американского президента перенести посольство США из Тель-Авива в Иерусалим, заявив, что подобные шаги не способствуют разрешению палестино-израильского конфликта, сообщает rus.err.ee.

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ФОТО: Кальюлайд сходила в лес за рождественской елью. И расплатилась за нее по мобильному — прямо из лесу!

"Pihtimus" esilinastus Foto: Taavi Sepp

Сегодня — Второе воскресенье Адвента. По такому случаю президент Керсти Кальюлайд отправилась в лес и подыскала себе домой достойную ель.

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