ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Завершились учения "Шип-2017", Европу завалило снегом, Ильвесу дадут премию

На выходных прошли учения "Шип-2017", Тоомас Хендрик Ильвес получит премию мирового лидера в области кибербезопасности, а в Европе снежные штормы нарушили работу аэропортов. Читайте также, что подорожало в стране больше всего, как президент сходила в лес за рождественской елью и другие главные новости выходных.
ФОТО И ВИДЕО: Президент, премьер, министр обороны и командующий Силами обороны посетили учения "Шип-2017"
Сегодня президент Керсти Кальюлайд, премьер-министр Юри Ратас, министр обороны Юри Луйк и командующий Силами обороны Рихо Террас посетили полигон Сиргала, чтобы встретиться с резервистами и ознакомиться с обучением в рамках дополнительных учебных сборов "Шип-2017" (Okas 2017).
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Тоомас Хендрик Ильвес получит премию мирового лидера в области кибербезопасности
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В Гарвардском университете в США в следующий вторник вручат президенту Тоомасу Хендрику Ильвесу премию мирового лидера в области кибербезопасности.
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Нарвский Александровский собор превратят в центр экстремального спорта или во что-то еще похлеще?
В рамках дня обсуждений BAZAR, во второй раз прошедшего в Нарве, состоялась дискуссия по вопросу дальнейшей судьбы здания лютеранского Александровского собора, весной прошлого года пущенного с молотка после банкротства лютеранского Александровского прихода, а осенью 2016-го выкупленного государством.
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ФОТО: На шоссе Таллинн-Нарва произошла авария с участием машин полиции и скорой помощи
В субботу в первой половине дня на 156 километре шоссе Таллинн-Нарва произошла авария с участием нескольких легковых машин и пассажирского автобуса. К счастью, обошлось без серьезно пострадавших.
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Умер Леонид Броневой
На 89-м году жизни в Москве скончался народный артист СССР Леонид Броневой. Прощание в артистом пройдет в театре ”Ленком”, в котором он служил в последние годы. О дате прощания и похорон будет известно позже.
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Саакашвили задержали в Киеве и поместили в изолятор
Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили в пятницу вечером был задержан в Киеве и помещен в изолятор временного содержания, объявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
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ТАБЛИЦА: В каких областях в Эстонии больше всего безработных
Несмотря на постоянные разговоры о нехватке рабочей силы, поиски новой работы с разумной зарплатой могут затянуться на годы, пишет Eesti Ekspress и приводит статистику безработных по сферам деятельности.
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РЕЙТИНГ: Немецкие эксперты назвали автомобили, которые с большой долей вероятности быстро сломаются
Немецкий союз организаций по проведению технадзора в своем рапорте отмечает, что европейские машины становятся все более прочными, а качество японских авто падает, пишет Kauppalehti.
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ФОТО и ВИДЕО: Учения ”Шип 2017” окончены. Резервисты отправились по домам
Сегодня, в воскресенье, подошли к концу учения ”Шип 2017”. В них приняли участие 524 резервиста, не явились на сборы 145.
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Эстонию настиг крупнейший за последние годы рост цен. Что подорожало больше всего?
Индекс потребительских цен вырос в ноябре этого года на 4.2 процента по сравнению с прошлым годом. В последний раз цены на товары и услуги росли столь значительно в 2012 году, сообщает Ärileht со ссылкой на данные Департамента статистики.
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ФОТО: Поножовщина в Нарве: пострадали трое подростков
В субботу, 9 декабря, в Нарве на улице Тулевику в ходе ссоры между подростками 17-летний юноша нанес ножевые ранения трем молодым людям: двум 18-летним и одному 16-летнему, передает rus.err.ee.
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Конкурс ”Красивый дом 2017”: где находятся самые-самые квартира, сад, ванная, спальня Эстонии
Объявлены победители конкурса ”Красивый дом 2017”. Титул ”Дом года” и 2 500 евро от Swedbank достались маленькому домику Леэ и Мехиса Паю из Раквере. ”Садом года” стало владение Ульви и Лембита Сааре. Они получили также 2 500 евро от Bauhof, пишет Moodne kodu.
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ФОТО DELFI: В Европе бушуют снежные штормы. Нарушена работа аэропортов, рейсы отменяются
В Германии, Голландии и Великобритании бушуют снежные штормы. Работа некоторых аэропортов нарушена. Читатели пишут, что не могут вылететь — задержки рейсов.
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МИД: Эстония не станет переводить посольство в Иерусалим вслед за США
Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер раскритиковал решение американского президента перенести посольство США из Тель-Авива в Иерусалим, заявив, что подобные шаги не способствуют разрешению палестино-израильского конфликта, сообщает rus.err.ee.
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ФОТО: Кальюлайд сходила в лес за рождественской елью. И расплатилась за нее по мобильному — прямо из лесу!
Сегодня — Второе воскресенье Адвента. По такому случаю президент Керсти Кальюлайд отправилась в лес и подыскала себе домой достойную ель.
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