ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Завершение ЧМ по хоккею 2017 и Дни Каламая

Выходные выдались теплыми и солнечными, поэтому Ночь музеев и Дни Каламая привлекли большое количество народа, а на пляже Пирита появились первые любители солнечных ванн. Читайте также об инцидентах на учениях "Весенний шторм", смотрите интервью Delfi со Стасом Михайловым и узнайте, какие цены на продукты на обновленном рынке у Балтийского вокзала.
АРХИВНЫЕ ФОТО: Ошибки, спешка и жесткая экономия. Как строился крупнейший район города — Ласнамяэ
В 1977 и 1978 годах началось строительство самого большого района Таллинна — Ласнамяэ. Тогда журнал ”Молодость” писал, что столь стремительного развития столица еще не видела.
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На учениях "Весенний шторм" произошло еще одно ДТП: есть пострадавшие
В Ида-Вирумаа в рамках учений "Весенний шторм" в пятницу произошло ДТП с участием бронемашины. Транспортное средство вылетело с дороги, передает rus.err.ee.
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Инцидент на ”Весеннем шторме”: из-за неправильного обращения с горелкой солдат получил ожоги
Вчера днем на учениях ”Весенний шторм” один из его участников получил сильные ожоги ввиду неправильного обращения со спиртовой горелкой.
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ФОТО DELFI: Бегом марш! Смотрите, как прошел юбилейный Майский забег SEB
Сегодня на Певческом поле прошло традиционное весеннее спортивное мероприятие — 30-й Майский забег SEB, в котором приняли участие более 15 000 женщин.
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ФОТО DELFI: Дни Каламая: прекрасная погода, живая музыка и милые безделушки в “гнезде хипстеров”
Сегодняшняя погода просто создана для того, чтобы посетить Дни Каламая.
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ФОТО DELFI: В Таллинне продолжаются Дни Каламая — гостей приглашают около 100 уличных кафе
В Таллинне продолжаются Дни Каламая — ежегодный уличный фестиваль, который проводят сами жители этого столичного микрорайона.
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ФОТО: Вот это ажиотаж! Смотрите, какая очередь выстроилась к центру “Энергия”
20 мая по всей Эстонии проходит “Ночь музеев”, когда большинство музеев работает бесплатно и до позднего вечера. Судя по очереди, которая выстроилась в познавательный центр “Энергия”, эта акция проходит успешно. Смотрите фото!
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ФОТО: Любимец женщин снова в Таллинне! Смотрите, как прошел концерт Стаса Михайлова
20 мая в концертном доме Nordea прошел концерт покорителя женских сердец - Стаса Михайлова. В программе были как новые, так и уже полюбившиеся песни исполнителя. Смотрите фото!
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Стас Михайлов: быть модным — легко, но нужен ли ты — покажут годы
20 мая в концертном доме Nordea прошел концерт Стаса Михайлова. Delfi удалось поговорить с исполнителем после концерта и узнать его мнение о Таллинне, зрительской любви и планах на юбилей.
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ФОТО DELFI: На пляже Пирита люди принимают солнечные ванны, но еще не купаются
За последние три дня погода в Эстонии резко наладилась: местами столбик термометра повысился аж до 28 градусов. В воскресенье синоптики прогнозируют 17-19 градусов тепла.
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ФОТО DELFI: В Таллинне для задержания окровавленного наркомана вызвали полицию и скорую
В воскресенье в Таллинне вызвали наряд полиции и скорую помощь на угол улицы Техника и Палдиского шоссе, где на тротуаре лежал истекающий кровью мужчина.
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ФОТО: Смотрите, какие цены на продукты на обновленном рынке у Балтийского вокзала
В пятницу состоялось торжественное открытие обновленного рынка у Балтийского вокзала.
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РЕПОРТАЖ DELFI: "Глобальный контроль и цензура" - знаете ли вы о слежке?
Вплоть до 16 июня в Таллиннском Доме искусства проходит выставка “Глобальный контроль и цензура”. Помимо большого количества интересных экспонатов, там вы можете опробовать на себе пытку музыкой и отправить письмо самому Эдварду Сноудену. Смотрите репортаж Delfi!
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ФОТО и ВИДЕО: "Тре Крунур" - чемпион! Швеция одолела Канаду в серии буллитов
Завершившийся в Кельне чемпионат мира по хоккею выиграла сборная Швеции. В финальном матче скандинавы в серии буллитов одолели Канаду - 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0). Теперь шведы 10-кратные чемпионы мира.
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