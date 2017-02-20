ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Задержан подозреваемый в стрельбе в Metropol, интервью с ведущей Eesti Laul, скандал в ТУ

Оперная певица, ведущая конкурсе Eesti Laul Элина Нечаева рассказала Delfi и LP о том, чем сложен прямой эфир, как пришла в классическое пение и почему любит экстрим. Скандал в ТУ: студент обвиняет преподавателя в дискриминации по национальному признаку. 2 февраля в центре Таллинна, в отеле Metropol произошла стрельба, был ранен один человек. Полиция разыскивала троих мужчин. О задержании вторго из них сообщили 6 февраля, а вот о задержании первого на следующий день после инцидента сообщить забыли.
Сопрано в боксерских перчатках. Ведущая Eesti Laul Элина Нечаева — о прямом эфире, адреналине и преимуществах классики перед попсой
В субботу, 18 февраля, оперная певица Элина Нечаева снова выйдет в эфир ETV и будет вести с Марко Рейкопом уже второй полуфинал конкурса Eesti Laul, по результатам которого 4 марта выяснится, кто представит Эстонию на Евровидении. Она рассказала Delfi и LP о том, чем сложен прямой эфир, как пришла в классическое пение и почему любит экстрим.
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Скандал в ТУ: студент обвиняет преподавателя в дискриминации по национальному признаку
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Докторант Тартуского университета, армянин по национальности, обвинил преподавателя-иранца в дискриминации по национальному признаку, пишет еженедельник Eesti Ekspress.
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Шведы в недоумении: Трамп упомянул теракт в Швеции, которого на самом деле не было
В ходе митинга, состоявшегося в минувшую субботу в городе Мельбурн, штат Флорида, президент США Дональд Трамп защищал введенный им запрет на иммиграцию из семьи мусульманских стран и упомянул в качестве негативного примера "события, происшедшие накануне в Швеции".
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Небывалый случай: житель Ласнамяэ обустроил небольшую квартиру прямо на крытой парковке
В одной из ласнамяэских новостроек есть парковка на нулевом этаже. Предприимчивый мужчина купил там два парковочных места, огородил их стенами, оборудовал санузлом, душем, подключился к канализации, провел туда электричество. И если бы не случайность, то неизвестно, сколько еще он наслаждался бы собственной изобретательностью, пишет "МК Эстония".
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Гарантированный доход для всех граждан: польза или вред?
В нескольких странах мира планируется провести ряд экспериментов, цель которых — выяснить, что произойдет с обществом в случае введения минимального гарантированного дохода для всех граждан. Некоторые полагают, что эта революционная идея способна полностью изменить наше отношение к работе, пишет корреспондент BBC Future.
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"Больше полномочий": масштабные эвакуации поручат проводить полиции
Летом вступит в силу новый закон о чрезвычайном положении, который делегирует организацию масштабных эвакуаций Департаменту полиции и погранохраны, пишет Eesti Päevaleht.
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О чем говорили? Керсти Кальюлайд встретилась с вице-президентом США Майком Пенсом
В субботу президент Эстонии Керсти Кальюлайд в рамках визита в Мюнхен встретилась с вице-президентом США Майком Пенсом. На встрече они сосредоточились на обсуждении вопросов безопасности, а также сотрудничества США и Европы, а в особенности — США и Прибалтики.
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ФОТО и ВИДЕО: Келли Сильдару показала прыжки мирового уровня
В рамках этапа Кубка мира по лыжным гонкам, который проходит в Отепя, состоялся чемпионат Эстонии по фристайлу в дисциплине Big Air, среди участников которого была двукратная чемпионка Всемирных экстремальных игр Келли Сильдару.
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”Странные” траты: кредиткой Ильвеса расплачивались в странах, о визитах в которые не сообщалось
Данные о кредитных картах бывшего президента Эстонии Тоомаса Хендрика Ильвеса показывают, что как минимум два раза деньги с них были потрачены в Германии и в Латвии. Однако визиты президента в то время в те страны объявлены не были.
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ФОТО: В Ласнамяэ беременная женщина на BMW выехала на встречную: двое пострадавших
В субботу в 13:42 в полицию поступил вызов: в Ласнамяэ на Смуули теэ столкнулись два автомобиля. На месте выяснилось, что в больницу следует доставить двоих: беременную женщину и 2-летнего ребенка.
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ЧП в аэропорту "Рига": службы действовали оперативно и профессионально
Оперативные службы Международного аэропорта "Рига", реагируя на инцидент с самолетом авиакомпании Vim Airlines, действовали профессионально и в соответствии с процедурами. Деятельность технической инфраструктуры летного поля также соответствовала установленным требованиям, свидетельствует проведенный в аэропорту первоначальный анализ происшествия.
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В Ласнамяэ офисные сотрудники отравились воском для пола
В субботу вечером стало плохо сотрудникам офиса на Петербургском шоссе а Ласнамяэ. Выяснилось, что причиной отравления стали свеже-вощеные полы в помещении.
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Южная Корея обвинила КНДР в убийстве брата Ким Чен Ына
Южная Корея заявила, что ответственность за смерть сводного брата лидера КНДР Ким Чен Нама несет Пхеньян, пишет Русская служба Би-би-си.
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