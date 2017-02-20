ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Задержан подозреваемый в стрельбе в Metropol, интервью с ведущей Eesti Laul, скандал в ТУ

Оперная певица, ведущая конкурсе Eesti Laul Элина Нечаева рассказала Delfi и LP о том, чем сложен прямой эфир, как пришла в классическое пение и почему любит экстрим. Скандал в ТУ: студент обвиняет преподавателя в дискриминации по национальному признаку. 2 февраля в центре Таллинна, в отеле Metropol произошла стрельба, был ранен один человек. Полиция разыскивала троих мужчин. О задержании вторго из них сообщили 6 февраля, а вот о задержании первого на следующий день после инцидента сообщить забыли.

Сопрано в боксерских перчатках. Ведущая Eesti Laul Элина Нечаева — о прямом эфире, адреналине и преимуществах классики перед попсой

Ooperilaulja ja Eesti Laulu saatejuht Elina Netšajeva Foto: Rauno Volmar

В субботу, 18 февраля, оперная певица Элина Нечаева снова выйдет в эфир ETV и будет вести с Марко Рейкопом уже второй полуфинал конкурса Eesti Laul, по результатам которого 4 марта выяснится, кто представит Эстонию на Евровидении. Она рассказала Delfi и LP о том, чем сложен прямой эфир, как пришла в классическое пение и почему любит экстрим.

Loe edasi...

Скандал в ТУ: студент обвиняет преподавателя в дискриминации по национальному признаку

Pixabay

Читать еще

Докторант Тартуского университета, армянин по национальности, обвинил преподавателя-иранца в дискриминации по национальному признаку, пишет еженедельник Eesti Ekspress.

Loe edasi...

Шведы в недоумении: Трамп упомянул теракт в Швеции, которого на самом деле не было

Donald Trump Foto: Evan Vucci, AP

В ходе митинга, состоявшегося в минувшую субботу в городе Мельбурн, штат Флорида, президент США Дональд Трамп защищал введенный им запрет на иммиграцию из семьи мусульманских стран и упомянул в качестве негативного примера "события, происшедшие накануне в Швеции".

Loe edasi...

Небывалый случай: житель Ласнамяэ обустроил небольшую квартиру прямо на крытой парковке

В одной из ласнамяэских новостроек есть парковка на нулевом этаже. Предприимчивый мужчина купил там два парковочных места, огородил их стенами, оборудовал санузлом, душем, подключился к канализации, провел туда электричество. И если бы не случайность, то неизвестно, сколько еще он наслаждался бы собственной изобретательностью, пишет "МК Эстония".

Loe edasi...

Гарантированный доход для всех граждан: польза или вред?

Foto: Scanpix

В нескольких странах мира планируется провести ряд экспериментов, цель которых — выяснить, что произойдет с обществом в случае введения минимального гарантированного дохода для всех граждан. Некоторые полагают, что эта революционная идея способна полностью изменить наше отношение к работе, пишет корреспондент BBC Future.

Loe edasi...

"Больше полномочий": масштабные эвакуации поручат проводить полиции

Evakueerimisega pidid ametid tegelema 2010. aastal, kui Padaorus jäi lumevangi ligi 600 inimest. Foto: Ilmar Saabas

Летом вступит в силу новый закон о чрезвычайном положении, который делегирует организацию масштабных эвакуаций Департаменту полиции и погранохраны, пишет Eesti Päevaleht.

Loe edasi...

О чем говорили? Керсти Кальюлайд встретилась с вице-президентом США Майком Пенсом

фотоколлаж Delfi

В субботу президент Эстонии Керсти Кальюлайд в рамках визита в Мюнхен встретилась с вице-президентом США Майком Пенсом. На встрече они сосредоточились на обсуждении вопросов безопасности, а также сотрудничества США и Европы, а в особенности — США и Прибалтики.

Loe edasi...

ФОТО и ВИДЕО: Келли Сильдару показала прыжки мирового уровня

Foto: Hendrik Osula

В рамках этапа Кубка мира по лыжным гонкам, который проходит в Отепя, состоялся чемпионат Эстонии по фристайлу в дисциплине Big Air, среди участников которого была двукратная чемпионка Всемирных экстремальных игр Келли Сильдару.

Loe edasi...

”Странные” траты: кредиткой Ильвеса расплачивались в странах, о визитах в которые не сообщалось

President Toomas Hendrik Ilves Foto: Karin Kaljuläte

Данные о кредитных картах бывшего президента Эстонии Тоомаса Хендрика Ильвеса показывают, что как минимум два раза деньги с них были потрачены в Германии и в Латвии. Однако визиты президента в то время в те страны объявлены не были.

Loe edasi...

ФОТО: В Ласнамяэ беременная женщина на BMW выехала на встречную: двое пострадавших

Foto: Madis Veltman

В субботу в 13:42 в полицию поступил вызов: в Ласнамяэ на Смуули теэ столкнулись два автомобиля. На месте выяснилось, что в больницу следует доставить двоих: беременную женщину и 2-летнего ребенка.

Loe edasi...

ЧП в аэропорту "Рига": службы действовали оперативно и профессионально

Foto: DELFI Aculiecinieks

Оперативные службы Международного аэропорта "Рига", реагируя на инцидент с самолетом авиакомпании Vim Airlines, действовали профессионально и в соответствии с процедурами. Деятельность технической инфраструктуры летного поля также соответствовала установленным требованиям, свидетельствует проведенный в аэропорту первоначальный анализ происшествия.

Loe edasi...

В Ласнамяэ офисные сотрудники отравились воском для пола

Lasnamäe 2003 aastal Foto: Priit Simson

В субботу вечером стало плохо сотрудникам офиса на Петербургском шоссе а Ласнамяэ. Выяснилось, что причиной отравления стали свеже-вощеные полы в помещении.

Loe edasi...

Южная Корея обвинила КНДР в убийстве брата Ким Чен Ына

Foto: Shizuo Kambayashi, Wong Maye-E, AP

Южная Корея заявила, что ответственность за смерть сводного брата лидера КНДР Ким Чен Нама несет Пхеньян, пишет Русская служба Би-би-си.

Loe edasi...