ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Юбилей Латвии, кризис в правительстве и траты на Монумент Победы
Смотрите подборку самых важных новостей прошедшых выходных. P.S. Правительственный кризис так и не разрешен!
Смотрите подборку самых важных новостей прошедшых выходных. P.S. Правительственный кризис так и не разрешен!
"Государством невозможно руководить путем ультиматумов, оскорблений и политических игр. Я решительно сбрасываю со стола все представленные мне ультиматумы", — пишет председатель Центристской партии и премьер-министр Юри Ратас. Читайте полный текст его олбращения.
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Консультант на основании личного опыта Мадис Лаос (30) рассказал, как его фотографировали в душевой его школы, какой за этим последовал стресс, и как в конечном итоге все это вылилось в тяжелую болезнь. Мы публикуем историю Мадиса его собственными словами. Записала журналист Лаура Маллене.
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Латвийский институт гидроэкологии опубликовал новый отчет об экологической ситуации в Балтийском море. Часть его посвящена морской рыбе. Оказалось, что в ней превышен уровень полихролбифенила или ПХБ. Это вещество еще называют "химическим СПИДОМ".
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Дружба между городами — она как дружба между людьми: завязывается и развивается, крепнет и затухает, приносит и положительные эмоции, и заставляет понервничать. А порой дружеские связи разрывает… война. Но не обязательно: ”Друзей нельзя забывать: ни в горе, ни в радости. С друзьями всегда следует поддерживать связь”, считает, например, город Вильянди.
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Монумент Победы в Освободительной войне на площади Вабадузе постоянно нуждается в ремонта. Даже сейчас, в 100-летие Эстонии, он стоит запакованный в строительные леса, пишет Maaleht. Сколько денег уже вытянул неудачно построенный памятник из государственной казны?
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Скончался Евгений Осин. Певцу было 54 года. Причина смерти исполнителя пока неизвестна. Евгения нашли мертвым в его квартире. Данную информацию телеграмм-каналу LifeShot подтвердил директор певца, сообщает "Дни.ру".
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”Пробуй, брат! Очень вкусно! Я тебе плохого не продам. Увезешь к себе в Прибалтику часть солнечного Узбекистана”.
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Сегодня в 16 часов началась встреча Юри Ратаса с партнерами по коалиции с целью обсуждения правительственного кризиса, возникшего в связи с миграционным пактом ООН. Собрание закончилось через четыре с лишним часа и безрезультатно. Переговоры продолжатся в понедельник.
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Сегодня, 18 ноября, Латвия отмечает День провозглашения Латвийской Республики. В этом году празднования идут с особенным размахом: стране исполняется 100 лет.
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Сегодня президент Эстонии Керсти Кальюлайд сказала в Риге, что истории Эстонии и Латвии тесно переплетены между собой, что обе страны вместе боролись за свою свободу и время сплотило их и сделало сильнее.
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Вчера в Coca Cola Plaza в рамках кинофестиваля PÖFF состоялась премьера телесериала "Ласнагорск". Смотрите фото и видео!
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Высокие доходы эстонских торговых центров показывают, что эстоноземельцы привыкли тратить много денег в погоне за культом успешности, потому что успешный человек — ест в ресторанах, ходит в модной одежде, покупает новейшую технику и так далее.
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Скандально известный эстонский художник Тойво Пильт опубликовал вчера в Instagram фото своего нового творения, на которое его вдохновили высказывания президента Керсти Кальюлайд на тему секса с роботами.
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Tähtaeg: 26.11.2018
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Tähtaeg: 29.11.2018
Äri- ja hulgimüügijuht
AATRIUM SISUSTUSKAUBAMAJA AS
Tähtaeg: 28.11.2018
Protsesside- ja kvaliteedijuht tootmise suunaga
BORG OÜ
Tähtaeg: 01.01.2019
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