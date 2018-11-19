ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Юбилей Латвии, кризис в правительстве и траты на Монумент Победы

От Пирккала — до Талдыкоргана: друзья эстонских городов разбросаны по всей Земле. Длинное, но очень познавательное выходное чтиво

фото иллюстративное Foto: Anni Õnneleid

Дружба между городами — она как дружба между людьми: завязывается и развивается, крепнет и затухает, приносит и положительные эмоции, и заставляет понервничать. А порой дружеские связи разрывает… война. Но не обязательно: ”Друзей нельзя забывать: ни в горе, ни в радости. С друзьями всегда следует поддерживать связь”, считает, например, город Вильянди.

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На неудачно построенный Монумент Победы каждый год уход более сотни тысяч евро

Foto: Andres Putting

Монумент Победы в Освободительной войне на площади Вабадузе постоянно нуждается в ремонта. Даже сейчас, в 100-летие Эстонии, он стоит запакованный в строительные леса, пишет Maaleht. Сколько денег уже вытянул неудачно построенный памятник из государственной казны?

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Певца Евгения Осина нашли мертвым в его квартире

Скончался Евгений Осин. Певцу было 54 года. Причина смерти исполнителя пока неизвестна. Евгения нашли мертвым в его квартире. Данную информацию телеграмм-каналу LifeShot подтвердил директор певца, сообщает "Дни.ру".

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ФОТО DELFI: Прогулки по рынкам мира: Ташкент — город хлебный

Tashkent turg Foto: Aleksandra Valner

”Пробуй, брат! Очень вкусно! Я тебе плохого не продам. Увезешь к себе в Прибалтику часть солнечного Узбекистана”.

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ФОТО и ВИДЕО: Партнеры по коалиции встретились для обсуждения правительственного кризиса

Foto: Taavi Sepp

ТОП Забирают жизненные силы: растения, которые нельзя держать дома ФОТО: Секс с роботами. Скандально известный художник снова создал непристойную картину с Керсти Кальюлайд Что принесет погода жителям Эстонии на этой неделе

Сегодня в 16 часов началась встреча Юри Ратаса с партнерами по коалиции с целью обсуждения правительственного кризиса, возникшего в связи с миграционным пактом ООН. Собрание закончилось через четыре с лишним часа и безрезультатно. Переговоры продолжатся в понедельник.

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Салют, свечи, песни. Как Латвия отмечает 100-летний юбилей

läti lipp Foto: Andres Putting

Сегодня, 18 ноября, Латвия отмечает День провозглашения Латвийской Республики. В этом году празднования идут с особенным размахом: стране исполняется 100 лет.

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ФОТО: Керсти Кальюлайд в честь 100-летия Латвии: мы вместе боролись за свободу, время сплотило нас и сделало сильными

Foto: Arno Mikkor, Vabariigi presidendi kantselei kommunikatsiooniosakond

Сегодня президент Эстонии Керсти Кальюлайд сказала в Риге, что истории Эстонии и Латвии тесно переплетены между собой, что обе страны вместе боролись за свою свободу и время сплотило их и сделало сильнее.

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ФОТО и ВИДЕО: В Coca Cola Plaza состоялась премьера народного ситкома "Ласнагорск"

Вчера в Coca Cola Plaza в рамках кинофестиваля PÖFF состоялась премьера телесериала "Ласнагорск". Смотрите фото и видео!

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Погоня за успешностью порождает культ потребительства. Эстоноземельцы тратят в торговых центрах сотни миллионов евро

T1 Tallinn Mall avamine Foto: Priit Simson

Высокие доходы эстонских торговых центров показывают, что эстоноземельцы привыкли тратить много денег в погоне за культом успешности, потому что успешный человек — ест в ресторанах, ходит в модной одежде, покупает новейшую технику и так далее.

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ФОТО: Секс с роботами. Скандально известный художник снова создал непристойную картину с Керсти Кальюлайд