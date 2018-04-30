ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Высказывание будущего министра о родах в поле и экспансия "Яндекс. Такси" в Эстонию

1 мая на улицах Таллинна появится 300 автомобилей "Яндекс. Такси". По конкурентам ударят "дружелюбными ценами"

Taksod Draamateatri kõrval Foto: Priit Simson

Российская компания Yandex сделает доступным на территории Эстонии свое приложение по вызову такси в ночь на первое мая. Россияне договорились с пятью таллиннскими фирмами, оказывающими услугу таксоизвоза, о том, что их автомобили будут использовать приложение "Яндекс. Такси", сообщает rus.err.ee.

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ФОТО: Отт Тянак и Мартин Ярвеоя победили в третьем в своей карьере этапе чемпионата мира по авторалли!

Foto: McKlein, Toyota GAZOO WRT

На дорогах Аргентины завершился пятый этап чемпионата мира по авторалли, победителями в котором стали эстонцы Отт Тянак и Мартин Ярвеоя ("Тойота"). В прошлом году им сопутствовал успех в Сардинии и Германии.

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Государственная программа поддержки Ида-Вирумаа осталась без семи миллионов евро

Ida-Virumaa kaart Foto: Tanel Saarmann

Хотя премьер-министр Юри Ратас и другие члены правительства говорили о том, что в ходе обсуждения стратегии госбюджета нашли дополнительные средства для ида-вируской программы, денег уезду на самом деле достанется гораздо меньше, чем планировалось ранее, сообщает ”Северное побережье”.

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В Финляндии полицейские застрелили водителя, открывшего по ним стрельбу. Ранено несколько полицейских

Seigad Soomest Foto: Eero Vabamägi

В перестрелке были ранены несколько полицейских, однако их жизни ничто не угрожает, сообщает Yle.

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