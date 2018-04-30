ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Высказывание будущего министра о родах в поле и экспансия "Яндекс. Такси" в Эстонию

На выходных мы писали о том, что будущий министр госадминистрирования Янек Мягги сказал, что в нашей стране можно рожать и в поле, а "Яндекс. Такси" 1 мая начнет свое расширение на Эстонию, обещая 50-процентную скидку на старте работы в Таллинне и приглашая желающих стать таксистами присоединиться.
Без пяти минут министр государственного администрирования: в Эстонии можно рожать и в поле
Эксперт по коммуникации Янек Мягги, который, скорее всего, скоро станет новым министром государственного администрирования, сказал вчера ”АК”, что в нашей стране можно рожать и в поле. Loe edasi...
1 мая на улицах Таллинна появится 300 автомобилей "Яндекс. Такси". По конкурентам ударят "дружелюбными ценами"
Российская компания Yandex сделает доступным на территории Эстонии свое приложение по вызову такси в ночь на первое мая. Россияне договорились с пятью таллиннскими фирмами, оказывающими услугу таксоизвоза, о том, что их автомобили будут использовать приложение "Яндекс. Такси", сообщает rus.err.ee. Loe edasi...
ФОТО: Отт Тянак и Мартин Ярвеоя победили в третьем в своей карьере этапе чемпионата мира по авторалли!
На дорогах Аргентины завершился пятый этап чемпионата мира по авторалли, победителями в котором стали эстонцы Отт Тянак и Мартин Ярвеоя ("Тойота"). В прошлом году им сопутствовал успех в Сардинии и Германии. Loe edasi...
Государственная программа поддержки Ида-Вирумаа осталась без семи миллионов евро
Хотя премьер-министр Юри Ратас и другие члены правительства говорили о том, что в ходе обсуждения стратегии госбюджета нашли дополнительные средства для ида-вируской программы, денег уезду на самом деле достанется гораздо меньше, чем планировалось ранее, сообщает ”Северное побережье”. Loe edasi...
В Финляндии полицейские застрелили водителя, открывшего по ним стрельбу. Ранено несколько полицейских
В перестрелке были ранены несколько полицейских, однако их жизни ничто не угрожает, сообщает Yle. Loe edasi...
Нарвитянка спросила премьера Ратаса: ”Почему правительство одобрило бомбардировку Сирии, не посоветовавшись с народом?”