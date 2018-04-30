30.04.2018, 08:21

ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Высказывание будущего министра о родах в поле и экспансия "Яндекс. Такси" в Эстонию


rus.delfi.ee
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Yandex.Taxi
Yandex.TaxiFoto: Vladimir Astapkovich, Sputnik

На выходных мы писали о том, что будущий министр госадминистрирования Янек Мягги сказал, что в нашей стране можно рожать и в поле, а "Яндекс. Такси" 1 мая начнет свое расширение на Эстонию, обещая 50-процентную скидку на старте работы в Таллинне и приглашая желающих стать таксистами присоединиться.

Без пяти минут министр государственного администрирования: в Эстонии можно рожать и в поле

Foto: Tiit Motus, Powerhouse

Эксперт по коммуникации Янек Мягги, который, скорее всего, скоро станет новым министром государственного администрирования, сказал вчера ”АК”, что в нашей стране можно рожать и в поле.
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1 мая на улицах Таллинна появится 300 автомобилей "Яндекс. Такси". По конкурентам ударят "дружелюбными ценами"

Taksod Draamateatri kõrval Foto: Priit Simson

Российская компания Yandex сделает доступным на территории Эстонии свое приложение по вызову такси в ночь на первое мая. Россияне договорились с пятью таллиннскими фирмами, оказывающими услугу таксоизвоза, о том, что их автомобили будут использовать приложение "Яндекс. Такси", сообщает rus.err.ee.
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