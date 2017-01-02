Итак, наступил новый 2017 год. Как прошла его встреча в Эстонии и в мире? Что интересного и важного произошло в первый его день?

Если вы только сейчас отошли от празднования и желаете узнать все самые актуальные новости двух последних дней — читайте наш дайджест!

Delfi активно освещал подготовку к Новому году и его встречу. Все новости об этом найдете ниже.

Есть и печальные новости: минимум 39 человек погибли и около 40 получили ранения в результате нападения на ночной клуб Reina в Стамбуле, крупнейшем городе Турции. Среди жертв много иностранцев. Террорист в костюме Санта-Клауса скрылся с места атаки, полиция начала поисковую операцию. В ночь на 1 января, примерно в 2:30 полиция получила сообщение об ограблении ювелирного магазина в Таллинне, в торговом центре Rocca al Mare. Американские сенаторы пригрозили Путину санкциями.

Читайте наш дайджест! И еще раз: поздравляем всех с Новым 2017 годом!

Трамп — о решении Путина не высылать дипломатов: отличный ход, я всегда знал, что он очень умен

Donald Trump Foto: Gerry Broome, AP

Избранный американский президент Дональд Трамп похвалил президента РФ Владимира Путина за отказ от немедленных зеркальных мер в ответ на изгнание из Соединенных Штатов 35 российских дипломатов.

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ВИДЕО: Филипович нокаутировал Баруто на первой минуте

Baruto Foto: Ekraanitõmmis

32-летний эстонский боец Баруто потерпел первое поражение в смешанных единоборствах. В полуфинале "Гран-при" Rizin Fighting Federation уроженец Вяйке-Маарья проиграл в Японии нокаутом на первой минуте опытному хорватскому бойцу Мирко Филиповичу.

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ВИДЕО DELFI: Это обращение вы должны посмотреть раньше новогодней речи президента

Совсем скоро наступит новый, 2017 год. И в предстоящем году, как и всегда, самое главное для каждого из нас — сохранить свою жизнь и здоровье. Когда они оказываются по угрозой, на помощь приходят полицейские, спасатели и медики. Delfi попросил представителей этих важных профессий высказать свои советы и пожелания жителям Эстонии на новогоднюю ночь и последующие 12 месяцев.

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Новогоднее обращение Меркель будет посвящено угрозе терроризма и роли Германии в ЕС

GERMANY-POLITICS-NEW YEAR-MERKEL Foto: MARKUS SCHREIBER, AFP

Канцлер Германии Ангела Меркель в новогоднем обращении затронет такие темы, как противодействие исламистскому терроризму, будущее Европейского союза и предстоящие выборы в Бундестаг. Текст речи распространила в субботу пресс-служба правительства федеративной республики. Транслироваться по немецким каналам обращение будет в последние минуты уходящего года.

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Газета: российские хакеры проникли в энергосистему США

Неизвестным хакерам удалось приникнуть в электросистему американского штата Вермонт. Об этом в пятницу, 30 декабря, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на американских официальных лиц. В системе был обнаружен код, который предположительно связан с российскими хакерами. При этом взломщики не стали использовать код для нанесения ущерба, уточняет собеседник издания.

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Юри Ратас: переориентация расходов сделает благополучнее жизнь большинства жителей

Jüri Ratas intervjuu 2.12.2016 Foto: Andres Putting

Что стало главным событием в Эстонии в 2016 году и какие главные вызовы стоят перед страной и политиками в 2017 году? На эти вопросы ”МК-Эстонии” отвечает премьер-министр Юри Ратас, председатель Центристской партии.

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МИД РФ назвал решения Белого дома попыткой отомстить Трампу

Maria Zahharova Foto: Aleksandr Vilf, Sputnik

В Москве есть ощущение, что команда Демократической партии США пытается своими последними решениями отомстить Дональду Трампу за его победу на выборах, заявила в интервью ”РИА Новости” официальный представитель МИДа Мария Захарова.

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Евгений Осиновский: число детей, проживающих в глубокой бедности, сократилось в два раза

Jevgeni Ossinovski Foto: Hendrik Osula

Что стало главным событием в Эстонии в 2016 году и какие главные вызовы стоят перед страной и политиками в 2017 году? На эти вопросы ”МК-Эстонии” отвечает министр здоровья и труда Евгений Осиновский, председатель Социал-демократической партии.

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ФОТО и ВИДЕО DELFI: Яна Тоом рассказала о беседе с Асадом и поездке на авиабазу Хмеймим

Депутат Европарламента Яна Тоом и журналист Eesti Ekspress Андрей Хвостов сегодня утром прилетели из Бейрута в Таллинн. До этого они были в Дамаске в Сирии, где они встретились с президентом Башаром Асадом, посетили центр размещения беженцев и координационный центр по примирению на российской авиабазе Хмеймим.

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ЭКСКЛЮЗИВ: Гороскоп на 2017 год от участника эстонской “Битвы экстрасенсов”

Erakogu

Участник эстонской “Битвы экстрасенсов” медиум Владимир эксклюзивно для Delfi составил гороскоп на 2017 год для каждого знака зодиака.

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ВИДЕО: В сети уже появилось новогоднее обращение Владимира Путина

Президент России Владимир Путин поблагодарил сограждан за достижения в "непростом" 2016 году, а также за проявленные при этом понимание, доверие и сердечную заботу о стране.

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Уже сегодня: сколько Таллинн, Нарва и Тарту потратят на новогодние салюты?

Расходы на новогодний салют заложены в бюджет почти каждого самоуправления. Смотрие, сколько денег планируют потратить на фейерверк в этом году три самых крупных города Эстонии.

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Шестнадцать мгновений шестнадцатого. А что запомнилось вам?

mke.ee

Главные события уходящего 2016 года по версии ”МК-Эстонии”. О чем мы писали, какие темы были главными, какие события останутся в истории и памяти наших читателей? Представляем вам свою версию — основные вехи завершающегося високосного года. Мы решили сделать их ровно 16 — по числу года.

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ФОТО: Смотрите, как гуляет Нарва в Новый год

Aastavahetuse ilutulestik lastele Narvas Foto: Sergei Stepanov, NPA

Новый год шагает по планете, скоро он наступит и в Нарве.

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ФОТО: Часть жителей Сааремаа встречает Новый год в кромешной тьме

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В последний день уходящего 2016 года 261 домохозяйство Сааремаа лишилось электричества.

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Елка на потолке. Как отмечают Новый год в космосе

фото иллюстративное Foto: NASA, Reuters/Scanpix

Самый необычный праздник устраивают на Новый год космонавты. При желании они могут поднимать бокалы с шампанским в честь 2017 года целых 16 раз — именно столько они пересекают за сутки часовых поясов. Правда, с употреблением шампанского в невесомости большие проблемы. О новогодних традициях и других особенностях орбитальной жизни ”Ленте.ру” рассказал Герой России, летчик-космонавт Александр Лазуткин.

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ТОП передач и видео Delfi TV за 2016 год

Delfi stuudio Foto: Eero Vabamägi

В 2016 году на Delfi TV выходили передачи, репортажи и интервью. В рамках передачи ”Я — …” мы знакомили вас с представителями местных субкультур, а с передачей ”Вход воспрещен” побывали там, куда попасть может далеко не каждый. Также мы делали интервью и репортажи, проводили уличные опросы. В феврале по случаю 98-й годовщины Эстонской Республики Delfi опубликовал серию видеороликов проекта "Одна Эстония — 98 национальностей". Ниже предлагаем вашему внимание подборку лучших видеосюжетов за 2016 год.

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Новогоднее обращение президента Керсти Кальюлайд к эстоноземельцам

Tiit Blaat

Новый президент Керсти Кальюлайд впервые поздравляет всех эстоноземельцев с Новым годом. Читайте ниже, что сказала глава государства в своем обращении к народу Эстонии.

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ФОТО DELFI: С размахом! В Ласнамяэ по традиции дважды встретили Новый год

Foto: Madis Veltman

Ласнамяэ не отстает от других районов: Новый год там встречают дважды — по российскому и по эстонскому времени, с размахом и от души.

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ФОТО и ВИДЕО DELFI: Столица веселится! В Новый год на Вабадузе — теплый дождь и мощный фейерверк

Уже за пару часов до Нового года жители и гости столицы приходят на площадь Вабадузе, чтобы насладиться сказочным фейерверком и приятным общением.

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Керсти Кальюлайд: Нарва — вовсе не заброшенный регион

PRESIDENT KERSTI KALJULAID NIMETAS AMETISSE UUE JÜRI RATASE JUHTITUD VALITSUSE Foto: LIIS TREIMANN, PM/SCANPIX BALTICS

Все правительства Эстонии старались поддерживать Нарву — Нарвский колледж, технопарки, выездные заседания правительства являются тому свидетельством.

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ФОТО: Новогодние фейерверки в Кохтла-Ярве были богаче и красочней

6400 евро выделила в этом году Кохтла-ярвеская горуправа на праздничные фейерверки в Ярвеской и Ахтмеской частях города.

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ФОТО DELFI: Какая красота! В небе над Нарва-Йыэсуу — россыпь разноцветных огней

Aastavahetuse ilutulestik Narva-Joesuus 2017 Foto: Sergei Stepanov, NPA

Нарва-Йыэсуу сегодня гуляет и веселится! В полночь небо над городом переливалось всеми возможными и невозможными цветами.

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ФОТО DELFI: Со стороны виднее! Взгляните на таллиннский салют из Виймси

Aastavahetus Viimsist katuselt pildistatuna Tallinna suunas Foto: Andres Putting

Фотограф Delfi Андрес Путтинг запечатлел сегодняшний столичный салют ”издалека”: из района Виймси!

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В Стамбуле совершено нападение на ночной клуб: более 30 погибших

фото иллюстративное Foto: MURAD SEZER, REUTERS

Как минимум 35 человек погибли и около 40 получили ранения в результате нападения на ночной клуб Reina в Стамбуле, сообщил губернатор Стамбула Васип Шахин.

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Присылайте свои ФОТО новогодних салютов и фейерверков!

Foto: Irina Mägi, Öselfoto oü

Какой новый год без салюта? Дорогие читатели, присылайте фото фейерверков и салютов в вашем городе! Сделать это можно здесь же — через форму (см. ниже) либо на journalist@delfi.ee.

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Минюст планирует представить свою концепцию президентских выборов в январе 2017 года

Valitsuse pressikonverents 04.02.2015 Foto: Karli Saul

Порядок выборов президента должен поменяться, поскольку избирательный процесс, состоявшийся в этом году, выявил слабые места, считают местные эксперты.

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ФОТО DELFI: В Вильянди отгремел новогодний салют

Uue aasta vastuvõtmine Viljandis Foto: Kenno Soo

Смотрите, какой салют был сегодня ночью в Вильянди!

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ФОТО и ВИДЕО: Бойня в ночном клубе в Стамбуле: 39 погибших, убийца скрылся

Минимум 39 человек погибли и около 40 получили ранения в результате нападения на ночной клуб Reina в Стамбуле, крупнейшем городе Турции. Среди жертв много иностранцев. Террорист в костюме Санта-Клауса скрылся с места атаки, полиция начала поисковую операцию.

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Силламяэ перешел на бесплатный общественный транспорт

Foto: Irina Mägi

С 1 января года общественный транспорт в Силламяэ для всех зарегистрированных жителей города — бесплатный.

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Аннотации к лекарствам будут публиковаться и на русском языке

Foto: Andres Putting

Со 2 января в регистре лекарств информация о безрецептурных препаратах будет опубликована на русском и английском языках.

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С сегодняшнего дня реформа трудоспособности вступает в действие в полном объеме

Töötukassa Foto: Andres Putting

С 1 января реформа трудоспособности вступает в действие в полном объеме: Касса по безработице начинает оценивать трудоспособность всех людей с постоянными нарушениями здоровья и выплачивать людям с частичной или отсутствующей трудоспособностью пособие на трудоспособность.

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Жить станет лучше, жить станет веселее? Что год грядущий готовит Эстонии и миру

Foto: Sven Arbet

Большинство из нас еще помнит, как встречали миллениум. А тут уже и 2017 на пороге. С какими чувствами нам смотреть в будущее? Delfi подготовил для вас подборку из последних статей, опубликованных на нашем портале, чтобы вы могли строить планы и объективно смотреть в будущее, которое, по большей части, обещает быть светлым.

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Трамп предположил, что атаковать США могли не связанные с Россией хакеры

Donald Trump Foto: Evan Vucci, AP

Избранный президент США Дональд Трамп считает, что хакерские атаки на электронные системы Национального комитета Демократической партии США, ответственность за которые Вашингтон возложил на Москву, могли быть осуществлены вовсе не Россией, а "кем-то еще". Об этом миллиардер заявил журналистам во время празднования Нового года в своем частном клубе "Мар-а-Лаго" во Флориде. Также он допустил встречу с главой Тайваня, отмечает Reuters.

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ФОТО DELFI: Смотрите, что оставили люди на площади Вабадузе после празднования Нового года

Foto: Madis Veltman

В Таллинне на площади Вабадузе после празднования нового года осталось много пустых бутылок из-под шампанского.

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ФОТО: Смотрите, как встретили Новый год в Москве

Uus aasta Moskva Foto: Vladimir Astapkovich, Sputnik

В новогоднюю ночь пройти на Красную площадь можно было только по специальным приглашениям, для остальных посетителей она была закрыта.

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В России повысились акцизы на алкоголь

alko Arno Mikkor

Акцизы на алкоголь повышены в России с 1 января 2017 года. Это произошло после того, как с началом нового года вступили в силу поправки в Налоговый кодекс.

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В Хельсинки гражданин Эстонии на автомобиле въехал в толпу людей

Foto: Eero Vabamägi

Вчера, 31 декабря, В Хельсинки легковой автомобиль выехал на тротуар и наехал на пешеходов в районе станции метро "Сиилитие".

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БОЛЬШАЯ ФОТОГАЛЕРЕЯ DELFI: Смотрите, как в Таллинне встречали Новый год

Aastavahetus Vabaduse väljakul 2017 Foto: Taavi Sepp

В ночь с 31 декабря на 1 января в центре Таллинне по традиции было многолюдно. Смотрите фотогалерею Delfi, возможно, вы найдете себя и своих знакомых.

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Что делать, если вы получаете штрафы за то, что ставите машину в своем дворе?

Foto on illustratiivne Foto: Andres Putting

Представляете: ваше товарищество решило организовать парковку, вложило кучу денег из общих средств, куда делали взносы в том числе и вы, обустроили все, облагородили, поставили таблички, выдали карточки, заключили договор с фирмой, которая будет следить за тем, чтобы там машину не ставили чужие. И вот, ставите вы радостно машину во дворе, а вам, несмотря на карточку, выписывают штраф. На 35 евро. А потом еще один. И еще один. А все потому, что… дом у вас слишком большой, мест на всех не хватает. При этом рядом с домом есть свободные места, но туда ставить свою машину нельзя. Как быть и почему так происходит, выясняла ”МК-Эстония”.

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Казахстан отменил визы для граждан Эстонии

Kasahstan Foto: SHAMIL ZHUMATOV, REUTERS

С 1 января 2017 года Казахстан ввел безвизовый режим для граждан стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в частности Эстонии.

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ФОТО DELFI: В новогоднюю ночь на пляж Пирита выбросило морских тараканов

Elukad Pirita rannas Foto: Andres Putting

На побережье Таллинна в новогоднюю ночь выбросило морских тараканов. Животные были мертвые.

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Ночью обокрали ювелирный магазин в торговом центре Rocca al Mare

Foto: Karli Saul

В ночь на 1 января, примерно в 2:30 полиция получила сообщение об ограблении ювелирного магазина в Таллинне, в торговом центре Rocca al Mare.

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ВИДЕО: В Таллинне пьяная женщина вышла на дорогу прямо перед авто и выругалась на водителя

1 января, около 10:00, в Таллинне на Нарвском шоссе пьяная женщина проигнорировала красный свет светофора и стала переходить дорогу.

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В Эстонию нагрянут морозы

Moodne versus vana udusena Foto: Andres Putting

По данным эстонских синоптиков, в ночь на понедельник во многих местах пройдет небольшой снег или мокрый снег.

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Читайте новогоднее обращение спикера Рийгикогу Эйки Нестора

Eiki Nestor Foto: Foto Erik Peinar, Riigikogu kantselei

В новый год спикер Рийгикогу Эйки Нестор выступил с обращением на Eesti Televisioon. Читайте полную речь Нестора.

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