ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Всемирный день чистоты, труп в Ласнамяэ и подозрительная сумка в центре Таллинна

Несмотря на то, что Департамент здоровья закрыл в соцести facebook печально известную группу сторонников "лечения" хлоридом натрия, не прошло и суток, как приверженцы опасного вещества открыли две новые группы в соцести MeWe.

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В Таллинне был задержан нетрезвый водитель рейсового автобуса

Ekspress Meedia

В Таллинне полиция выявила алкогольное опьянение у водителя рейсового автобуса, в котором в тот момент ехало пара десятков человек.

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Ураган "Флоренс" обрушился на восточное побережье США, есть жертвы

TOPSHOT-US-WEATHER-ENVIRONMENT-HURRICANE Foto: ALEX EDELMAN, AFP

Пять человек стали жертвами урагана "Флоренс", который достиг восточного побережья США в штате Северная Каролина. Ураган привел к отключению более полумиллиона домов от электросетей и вызвал ряд разрушений в прибрежных районах.

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ВИДЕО│ АНОНС ПЕРЕДАЧИ DELFI "Правильные русские": Криштафович рассказал о скандальном "перформансе" "Путин, пошел в ж*пу"

В 2014 году в Эстонии большой резонанс вызвало видео, в котором одиозный русскоязычный общественный деятель Евгений Криштафович посылает президента России Владимира Путина в ж**у.

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Всемирный день чистоты в Эстонии: почти 10 тысяч участников и 50 тысяч 100-литровых пакетов мусора

Maailmakoristus päev 2018 Pärnus Foto: Ago Tammik

Всемирный день чистоты в Эстонии вывел убирать природу приблизительно 9 500 человек, в общей сложности в системе было зарегистрировано 300 мест для уборки. На одного человека собрали в среднем 500 литров, или пять столитровых пакетов мусора.

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Президент Эстонии и мэр украинского Днепра присоединились ко всемирной акции чистоты

ТОП СОВЕТЫ │ Как осенью правильно производить обрезку туи Супертайфун на Филиппинах: жертвы исчисляются десятками, Таиланд затоплен полностью Сергей Жуков: когда заговорили о раке, хуже всего было родным

15 сентября в один из скверов Днепра пришли несколько сотен человек. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд, которая находится в Днепре с рабочим визитом, и мэр Борис Филатов присоединились ко Всемирному дню уборки — акции, объединившей миллионы волонтеров в 156 странах мира.

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ВИДЕО DELFI | Такое увидишь нечасто! Премьер-министр Ратас убирал ”уриновые” залежи по обочинам шоссе

В получасе езды от Таллинна в Эясмяэ на обочине шоссе расположена маленькая и тихая остановка. Хотя здесь есть также два сухих туалета и большой мусорный контейнер, отходы жизнедеятельности раскиданы и в лесу.

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ВИДЕО: Март Хельме — о русских, мигрантах, геях, ЕС, Путине и Трампе

Председатель Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) Март Хельме в беседе с журналистами "Вечёрки" Владом Копылковым и Екатериной Павловой поделился своим мнением о пропаганде гомосексуализма в Эстонии, проблеме интеграции русских в эстонское общество, мигрантах из африканских и исламских стран, а также рассказал о своем отношении к ЕС, Владимиру Путину и Дональду Трампу.

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Сегодня в Эстонии появился первый робот-юрист. Работает бесплатно, помогает защититься от инкассо

Eesti Õigusbüroo ja Artur Fjodorov Foto: Ilmar Saabas

Юридическая фирма Eesti Õigusbüroo в эти выходные приняла участие в хакатоне #BaseCamp, где IT-разработчики и юристы в течение 48 часов создали первого в Эстонии робота-юриста.

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Супертайфун на Филиппинах: жертвы исчисляются десятками, Таиланд затоплен полностью

Власти Филиппин продолжают подсчет жертв супертайфуна ”Мангхут”, обрушившегося на страну накануне. По последним данным властей, которые приводит 16 сентября издание Rappler, стихия унесла жизни 59 человек в различных провинциях, еще десятки числятся пропавшими без вести. Число тех, на ком сказалась непогода, нанеся ущерб хозяйствам, измеряется сотнями тысяч, передает портал fontanka.ru.

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ФОТО DELFI | В подозрительной сумке оказалась одежда. Спасатели покинули место инцидента