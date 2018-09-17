ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Всемирный день чистоты, труп в Ласнамяэ и подозрительная сумка в центре Таллинна

В рамках Всемирного дня чистоты в Эстонии было собрано около 50 тысяч 100-литровых пакетов мусора, а в пруду Паэ был оюнаружен неприятный сюрприз. Читайте также об "уродливых" кофтах, роботе-юристе и изменах среди эстоноземельцев.
ФОТО и ВИДЕО: Во время уборки ласнамяэского парка Паэ в пруду нашли труп
В ходе работ по очистке пруда в Ласнамяэ, в парке Паэ, сегодня нашли труп на глубине четырех метров. Согласно сообщению полиции, это тело мужчины с признаками разложения. Loe edasi…
ФОТО: Кофты и шапки "УРОД" — а вы бы купили? Известный эстонский дизайнер и блогер рассказала Delfi о своей линии одежды с необычным принтом
Эстонский блогер и дизайнер студии Hmmm Creative Хелене Ветик, получившая в 2017 титул дизайнера года, выпускает в продажу небольшую линию одежды с довольно смелым слоганом, написанном на ней кириллицей — "УРОД". Delfi узнал, почему она выбрала именно такое "непривлекательное" слово и не опасно ли носить на себе такой принт. Loe edasi…
Эстонские сторонники псевдолекарства на основе хлорида натрия создали новые группы в соцести
Несмотря на то, что Департамент здоровья закрыл в соцести facebook печально известную группу сторонников "лечения" хлоридом натрия, не прошло и суток, как приверженцы опасного вещества открыли две новые группы в соцести MeWe. Loe edasi…
В Таллинне был задержан нетрезвый водитель рейсового автобуса
В Таллинне полиция выявила алкогольное опьянение у водителя рейсового автобуса, в котором в тот момент ехало пара десятков человек. Loe edasi…
Ураган "Флоренс" обрушился на восточное побережье США, есть жертвы
Пять человек стали жертвами урагана "Флоренс", который достиг восточного побережья США в штате Северная Каролина. Ураган привел к отключению более полумиллиона домов от электросетей и вызвал ряд разрушений в прибрежных районах. Loe edasi…
ВИДЕО│ АНОНС ПЕРЕДАЧИ DELFI "Правильные русские": Криштафович рассказал о скандальном "перформансе" "Путин, пошел в ж*пу"
В 2014 году в Эстонии большой резонанс вызвало видео, в котором одиозный русскоязычный общественный деятель Евгений Криштафович посылает президента России Владимира Путина в ж**у. Loe edasi…
Всемирный день чистоты в Эстонии: почти 10 тысяч участников и 50 тысяч 100-литровых пакетов мусора
Всемирный день чистоты в Эстонии вывел убирать природу приблизительно 9 500 человек, в общей сложности в системе было зарегистрировано 300 мест для уборки. На одного человека собрали в среднем 500 литров, или пять столитровых пакетов мусора. Loe edasi…
Президент Эстонии и мэр украинского Днепра присоединились ко всемирной акции чистоты
15 сентября в один из скверов Днепра пришли несколько сотен человек. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд, которая находится в Днепре с рабочим визитом, и мэр Борис Филатов присоединились ко Всемирному дню уборки — акции, объединившей миллионы волонтеров в 156 странах мира. Loe edasi…
ВИДЕО DELFI | Такое увидишь нечасто! Премьер-министр Ратас убирал ”уриновые” залежи по обочинам шоссе
В получасе езды от Таллинна в Эясмяэ на обочине шоссе расположена маленькая и тихая остановка. Хотя здесь есть также два сухих туалета и большой мусорный контейнер, отходы жизнедеятельности раскиданы и в лесу. Loe edasi…
ВИДЕО: Март Хельме — о русских, мигрантах, геях, ЕС, Путине и Трампе
Председатель Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) Март Хельме в беседе с журналистами "Вечёрки" Владом Копылковым и Екатериной Павловой поделился своим мнением о пропаганде гомосексуализма в Эстонии, проблеме интеграции русских в эстонское общество, мигрантах из африканских и исламских стран, а также рассказал о своем отношении к ЕС, Владимиру Путину и Дональду Трампу. Loe edasi…
Сегодня в Эстонии появился первый робот-юрист. Работает бесплатно, помогает защититься от инкассо
Юридическая фирма Eesti Õigusbüroo в эти выходные приняла участие в хакатоне #BaseCamp, где IT-разработчики и юристы в течение 48 часов создали первого в Эстонии робота-юриста. Loe edasi…
Супертайфун на Филиппинах: жертвы исчисляются десятками, Таиланд затоплен полностью
Власти Филиппин продолжают подсчет жертв супертайфуна ”Мангхут”, обрушившегося на страну накануне. По последним данным властей, которые приводит 16 сентября издание Rappler, стихия унесла жизни 59 человек в различных провинциях, еще десятки числятся пропавшими без вести. Число тех, на ком сказалась непогода, нанеся ущерб хозяйствам, измеряется сотнями тысяч, передает портал fontanka.ru. Loe edasi…
ФОТО DELFI | В подозрительной сумке оказалась одежда. Спасатели покинули место инцидента
В воскресенье вечером в центре Таллинна недалеко от торгового центра Виру была найдена подозрительная сумка. По словам пресс-секретаря Пыхьяскрго спасательного центра, вызов с сообщением о странном предмете по адресу Хобуяама,5 поступил в 19:33. Loe edasi…
Почти треть эстонцев изменяют своим женщинам, русские — более верные
Отношение к изменам у всех разное — кто-то предпочтет узнать всю правду сразу, а кто-то лучше останется в неведении. Тем хороши анонимные исследования, приоткрывающие завесу тайны сексуальной жизни общества. Оказывается, знают об изменах гораздо меньше людей, чем фактически изменяло. Более того, изменщиков среди эстонцев в процентном соотношении больше, чем неверных мужчин других национальностей. Отражает ли статистика реальную картину — разбиралась ”МК-Эстония”. Loe edasi…
ФОТО читателя Delfi: В банке из под сока оказалась плесень! Кто должен отвечать — магазин или производитель?
В редакцию Delfi обратился читатель, который утверждает, что из банки яблочного сока Largo, который он купил в Maxima, полилась плесень. Maxima готов вернуть пострадавшему деньги, в то время как представители Largo не ответили ни читателю, ни редакции. Loe edasi…