17.09.2018, 10:30

ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Всемирный день чистоты, труп в Ласнамяэ и подозрительная сумка в центре Таллинна


rus.delfi.ee
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Koristustalgud Lasnamäel, kust leiti laip
Koristustalgud Lasnamäel, kust leiti laipFoto: Taavi Sepp

В рамках Всемирного дня чистоты в Эстонии было собрано около 50 тысяч 100-литровых пакетов мусора, а в пруду Паэ был оюнаружен неприятный сюрприз. Читайте также об "уродливых" кофтах, роботе-юристе и изменах среди эстоноземельцев.

ФОТО и ВИДЕО: Во время уборки ласнамяэского парка Паэ в пруду нашли труп

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Всемирный день чистоты в Эстонии: почти 10 тысяч участников и 50 тысяч 100-литровых пакетов мусора

Maailmakoristus päev 2018 Pärnus Foto: Ago Tammik

Всемирный день чистоты в Эстонии вывел убирать природу приблизительно 9 500 человек, в общей сложности в системе было зарегистрировано 300 мест для уборки. На одного человека собрали в среднем 500 литров, или пять столитровых пакетов мусора.
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Президент Эстонии и мэр украинского Днепра присоединились ко всемирной акции чистоты

Фото: dp.informator.ua

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15 сентября в один из скверов Днепра пришли несколько сотен человек. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд, которая находится в Днепре с рабочим визитом, и мэр Борис Филатов присоединились ко Всемирному дню уборки — акции, объединившей миллионы волонтеров в 156 странах мира.
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ВИДЕО DELFI | Такое увидишь нечасто! Премьер-министр Ратас убирал ”уриновые” залежи по обочинам шоссе

В получасе езды от Таллинна в Эясмяэ на обочине шоссе расположена маленькая и тихая остановка. Хотя здесь есть также два сухих туалета и большой мусорный контейнер, отходы жизнедеятельности раскиданы и в лесу.
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ВИДЕО: Март Хельме — о русских, мигрантах, геях, ЕС, Путине и Трампе

Председатель Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) Март Хельме в беседе с журналистами "Вечёрки" Владом Копылковым и Екатериной Павловой поделился своим мнением о пропаганде гомосексуализма в Эстонии, проблеме интеграции русских в эстонское общество, мигрантах из африканских и исламских стран, а также рассказал о своем отношении к ЕС, Владимиру Путину и Дональду Трампу.
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Власти Филиппин продолжают подсчет жертв супертайфуна ”Мангхут”, обрушившегося на страну накануне. По последним данным властей, которые приводит 16 сентября издание Rappler, стихия унесла жизни 59 человек в различных провинциях, еще десятки числятся пропавшими без вести. Число тех, на ком сказалась непогода, нанеся ущерб хозяйствам, измеряется сотнями тысяч, передает портал fontanka.ru.
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Foto: Taavi Sepp

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Отношение к изменам у всех разное — кто-то предпочтет узнать всю правду сразу, а кто-то лучше останется в неведении. Тем хороши анонимные исследования, приоткрывающие завесу тайны сексуальной жизни общества. Оказывается, знают об изменах гораздо меньше людей, чем фактически изменяло. Более того, изменщиков среди эстонцев в процентном соотношении больше, чем неверных мужчин других национальностей. Отражает ли статистика реальную картину — разбиралась ”МК-Эстония”.
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ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Всемирный день чистоты, труп в Ласнамяэ и подозрительная сумка в центре Таллинна

17.09.2018
В рамках Всемирного дня чистоты в Эстонии было собрано около 50 тысяч 100-литровых пакетов мусора, а в пруду Паэ был оюнаружен неприятный сюрприз. Читайте также об "уродливых" кофтах, роботе-юристе и изменах среди эстоноземельцев.
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