ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Военный парад и президентский прием, победа сборной РФ по хоккею на ОИ, факельное шествие EKRE

В эти выходные произошло много событий. В субботу Эстонская Республика праздновала свое 100-летие.На площади Вабадузе прошел военный парад, а затем там же состоялся показ военной техники. В Тарту прошел президентский прием. Об этом и другом читайте в нашей подборке новостей.

ГАЛЕРЕЯ: 100 самых красивых платьев на приемах в честь 24 февраля

Фото: коллаж Publik

Уже завтра, 24 февраля, состоится президентский прием в честь 100 дня рождения Эстонии. Многие дамы готовятся к приему за несколько месяцев, желая подобрать наилучший наряд. Publik выбрал 100 самых лучших платьев с приемов, а какое из них больше всего нравится вам?

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ФОТО: Во всей красе! Гости президентского приема позируют на фоне фотостены

Foto: Kuvatõmmis

Сегодня в Тарту в Эстонском национальном музее проходит торжественный прием в честь 100-летия ЭР, на который приглашено около 1500 гостей из Эстонии из-за рубежа. По традиции все они фотографируются у специальной стены.

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РЕПОРТАЖ С ПОКАЗА ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ: Спартанские условия в БТР, красная кнопка и знаменитый Patriot

Корреспонденты Delfi ознакомились с военной техникой, которая была представлена на площади Вабадузе после парада по случаю 100-летия Эстонской Республики.

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ИТОГИ ПРЕЗИДЕНТСКОГО ПРИЕМА: холодно, много народа и неожиданные гости

Сегодня журналист Delfi Ольга Привалова освещала президентский прием в честь 100-летия Эстонской Республики. После завершения мероприятия она подвела итоги и поделилась своими впечатлениями.

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ФОТО: Почему такой мрачный? Смотрите, кто на вчерашнем президентском приеме был особенно грустен

Fotokollaaž

Хотя большинство присутствовавших на вчерашнем президентском приеме по случаю юбилея Эстонской Республики, находилось в радостном настроении, в объективы фотографов попали и те, кто был определенно чем-то опечален. Надеемся, что это была сиюминутная эмоция, а большая часть торжества для героев нашей подборки прошла в позитивном ключе.

Смотрите галерею!

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Главный редактор ETV+ Дарья Саар: что я услышала в речи президента Эстонии. ”Керсти Кальюлайд и Люк Скайуокер"

Foto: Eraarhiiv

Все неудачные речи — неудачны одинаково. Все хорошие — хороши по-своему. Без сомнения, речь Керсти Кальюлайд на 100-летнем юбилее Эстонской республики была не просто хорошей. Она была лучшей за время её нахождения на президентском посту. Перед нами больше не еврочиновник, ставший президентом по воле случая, а настоящий лидер и глава государства. Лидер, который не боится обращать внимание своего народа на проблемы, мешающие нашему обществу преодолеть пубертатный возраст и стать "зрелым", свободным от комплексов.

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ФОТО: Российские хоккеисты вырвали в овертайме золото Олимпиады

OAR vs Saksamaa Foto: BRIAN SNYDER, REUTERS

В финальном матче олимпийского хоккейного турнира российские хоккеисты в драматичном поединке одолели в овертайме Германию - 4:3 (1:0, 0:1, 2:2, 1:0). Победную шайбу на 70-й минуте забросил молодой форвард Кирилл Капризов.

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Норвегия выиграла медальный зачет Олимпиады-2018

Заключительный вид Олимпиады-2018 лыжную гонку на 30 км выиграла Марит Бьорген, которая принесла Норвегии победу в медальном зачете - 39 наград (14-14-11).

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ФОТО: Вот и весь праздник? Ильвесы пожали руку президенту и ушли

Foto: Andres Putting

Сегодня, 24 февраля, в здании Эстонского национального музея в Тарту проходит президентский прием. Среди 1500 гостей оказались и бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес со своей супругой. Впрочем, для них праздник оказался недолгим. Чета Ильвесов пожала руку президенту, а после ушла с праздника.

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Ольга Иванова нашла серьезные противоречия в выступлении президента

Foto: Priit Simson

Депутат парламента Эстонии Ольга Иванова сейчас находится среди гостей президентского приема в Эстонском национальном музее. По просьбе Delfi политик поделилась своим первыми впечатлениями от речи президента Керсти Кальюлайд.

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ВИДЕО: Больно! Супруг президента слишком сдавил ладонь Эне Эргма

Kuvatõmmis ETV

В рамках торжественного президентского приема проходит церемония рукопожатий. Внимательный зритель, наверное, заметил, как супруг президента Георгий-Рене Максимовский слишком сильно пожал руку Эне Эргма.

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ВИДЕО DELFI: Житель СПб на параде ЭР: когда видишь военного в России, то нет ощущения безопасности

Житель Санкт-Петербурга Алексей не первый раз приезжает в Эстонию на парад по случаю Дня независимости.

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ФОТО и ВИДЕО: На факельное шествие EKRE в Старом городе пришли тысячи людей

Foto: Tiit Blaat

В 19:00 началось мероприятие, которое проводит Консервативная народная партия Эстонии (EKRE) — факельное шествие в Старом городе Таллинна.

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ФОТО: Как две капли воды! Дочь Керсти Кальюлайд пришла на президентский прием в маминой одежде

Фотоколлаж - Delfi

Сегодня, 24 февраля, в Эстонском национальном музее в Тарту проходит президентский прием по случаю 100 юбилея Эстонской республики. Среди 1500 гостей оказалась и старшая дочь Керсти Кальюлайд Силья, которая одолжила народный костюм у своей мамы.

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