ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Визит Майка Пенса и заявление Эдгара Сависаара

В субботу, 29 июля, экс-лидер Центристской партии Эдгар Сависаар выпустил видеообращение, которое воспринимается как заявление о создании собственного избирательного союза. В воскресенье, 30 июля, в Таллинн прибыл вице-президент США Майк Пенс. Подробности этих событий и другие новости прошедших выходных найдете в нашей подборке.

ФОТО: Из семьи граждан РФ в Таллинне изъяли ребенка: что дальше?

Foto: Taavi Sepp

На прошлой неделе общественность всколыхнула новость о том, что 11 июля социальная служба Таллинна в сопровождении полиции забрала у граждан России Анатолия Газаряна и Анны Михайловой 8-летнюю дочку.

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ФОТОНОВОСТЬ: Самолет Путина в Финляндии наполняют ящиками с водкой и коньяком

Venemaa president Vladimir Putin ja teda võõrustav Soome riigipea Sauli Niinistö antsid Savonlinna lähedal Punkaharjus pressikonverentsi. Foto: Karli Saul

Финский фотограф Ари Накари запечатлел, как в конце визита Владимира Путина в Финляндию команда загружает на самолет президента РФ ящики с водкой Koskenkorva и дорогим коньяком.

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ФОТО и ВИДЕО: В Синимяэ почтили память погибших во Второй мировой войне

Сегодня утром капелланы Сил обороны Эстонии возложили венки к подножию находящихся в Синимяэ памятного мемориала и памятника погибшим красноармейцам, чтобы почтить память всех погибших и пострадавших во время Второй мировой войны (и в битве на Синимяэ в частности) военных и гражданских лиц.

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ФОТО: В Синимяэ прошел сбор ветеранов 20-й дивизии СС

Как и было объявлено ранее, в этом году сбор ветеранов 20-й дивизии ваффен-СС был немногочисленным.

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В Эстонию прибывает Майк Пенс: скрытые причины турне по Восточной Европе

Riigi esipaar Melania ja Donald Trump ning number kahe kohuseid täitvad Mike ja Karen Pence esinevad sageli ameeriklaste ees koos. Scanpix

Вице-президент США посетит Эстонию, Грузию и Черногорию, чтобы вновь успокоить европейских союзников США. Издание Deutsche Welle попыталось разобраться в том, каковы скрытые причины этого турне.

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ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА: Изменения в дорожном движении в Таллинне во время визита Майка Пенса

Delfi

В связи с визитом вице-президента США Майка Пенса в Эстонию, в воскресенье и понедельник в Таллинне произойдут существенные изменения в организации дорожного движения. Полиция просит водителей следить за временными дорожными знаками и запастись временем.

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ВИДЕОТЕСТ: Эстонские и финские продукты. Правда, что у нас они менее качественные?

Недавно глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер подчеркнул, что разница между качеством товаров в разных странах-членах ЕС неприемлема.

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Конфуз: евроминистры опоздали на встречу в Таллинне, забыв о разнице во времени

Konkurentsivõime ja telekommunikatsiooni ministrite mitteametlik kohtumine Kultuurikatlas Foto: Karin Kaljuläte

С 1 июля Эстония является председателем Совета ЕС, в связи с чем в Таллинне проходит множество встреч с участием министров европейских стран. Впрочем, не обходится и без конфузов.

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ФОТО и ВИДЕО: Еда из помойки и свобода. Чем живут современные таллиннские хиппи

В одном старом доме в Нымме проживают люди, которые именуют себя ”идущими по пути свободы”, а свое пристанище — ”оплотом мира”.

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ФОТО: Служба безопасности Майка Пенса прибыла в Таллинн

Mike Pence' visiit Foto: Priit Simson

В воскресенье в Эстонию с визитом прибывает вице президент США Майк Пенс, в связи с чем принимаются повышенные меры безопасности.

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ВИДЕО: "Я вернулся". Эдгар Сависаар выступил с заявлением — партия в замешательстве

Экс-лидер Центристской партии Эдгар Сависаар выпустил сегодня видеообращение, которое воспринимается как заявление о создании собственного избирательного союза.

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В ближайшие дни в Эстонии воцарится жара

ERNA-retke finish Foto: Andres Putting

Если верить синоптикам pogoda.ee, то на грядущей неделе — аж до +28!

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Ратас на встрече с Пенсом: Эстония не ждет помощи, а сама вкладывает средства в обеспечение безопасности

Foto: Taavi Sepp

Премьер-министр Юри Ратас, министр иностранных дел Свен Миксер и министр обороны Юри Луйк на сегодняшней встрече с вице-президентом Соединенных Штатов Америки Майком Пенсом обсудили взаимодействие в сферах безопасности и электронного государства и подчеркнули необходимость продолжения сотрудничества между США и Европой, значится в пресс-релизе правительства.

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Эстоноземельцы вывозят из Латвии алкоголь, латвийцы из Эстонии — святую воду

Lea Saar

Посетитель монастыря в Куремяэ заметил приехавшие из Латвии автобусы, в которых стояло множество заполненных святой водой канистр.

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ФОТО DELFI: Вице-президент США Майк Пенс встретился с премьер-министром Эстонии Юри Ратасом

Taavi Sepp

Сегодня, в воскресенье, в Таллинн прибыл вице-президент США Майк Пенс. В 17:30 в Доме Стенбока состоялась его встреча в Юри Ратасом, на которой они обсудили вопросы обороны, киберзащиты, цифровые темы, а также сотрудничество США и Европейского союза в связи с председательством Эстонии.

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Посол США: одна из главных тем визита Пенса — председательство Эстонии в ЕС

USA suursaadik James D. Melville annab PPA peadirektor Elmar Vaherile üle ca 100 000 euro väärtuses seadmeid Foto: Karin Kaljuläte

В центре внимания во время визита вице-президента США Майка Пенса в Таллинн будут вопросы торговли и кибербезопасности, а также тема председательства Эстонии в ЕС, сообщает rus.err.ee.

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Тоом — о видео Сависаара: я не увидела там заявления о создании собственного избирательного союза

Edgar Savisaar ja Yana Toom Foto: Fotokollaaž

Депутат Европарламента Яна Тоом не увидела на видео, опубликованном Эдгаром Сависааром, заявления о создании собственного избирательного союза, но подчеркивает, что этого нельзя исключать.

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ФОТО И ВИДЕО: В Финляндии вандал плюет на машины с эстонскими номерами и вымазывает их экскрементами

Foto: Erakogu, facebook

В Финляндии в районе Вантаа был замечен мужчина, который портит, царапает автомобили с эстонскими номерами.

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ФОТО DELFI: Вход к отелю, где остановился Майк Пенс, заблокирован ограждениями и пожарными машинами

Foto: Taavi Sepp

Сегодня, в воскресенье, в Таллинн c двухдневным визитом прибыл вице-президент США Майк Пенс. В центре города уже образовалась заинтересованная толпа.

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Ратас — о заявлении Сависаара: не представляю, чтобы он повернулся спиной к нашим избирателям

jüriratas+edgar Foto: Delfi fotolavastus

Экс-лидер Центристской партии Эдгар Сависаар выпустил вчера видеообращение, которое воспринимается как заявление о создании собственного избирательного союза. Премьер-министр Ратас прокомментировал ситуацию так:

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ФОТО DELFI: Вице-президент США Майк Пенс прибыл в Эстонию. Полиция и снайперы обеспечивают безопасность, над столицей кружат вертолеты

Foto: Sergei Stepanov, NPA

Сегодня, в воскресенье, в Таллинн прибыл вице-президент США Майк Пенс. Ввиду визита частично перекрыто движение. Разумеется, особое внимание уделяется безопасности. В 17:30 в Доме Стенбока состоится встреча в Юри Ратасом.

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ФОТО: Открывайте кошельки! Цыгане в центре города собирают пожертвования "для глухонемых"

Annetuste küsijad Foorumi ees Foto: Taavi Sepp, eks

Кто-то раздает цветы (правильнее — продает), кто-то собирает пожертвования — для цыган в центре Таллинна это типичные занятия.

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