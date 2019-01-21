ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: В Таллинне прошел Женский марш, в реке Пирита на Крещение утонул мужчина
Читайте, о чем мы писали в прошедшие выходные — 19 и 20 января.
Читайте, о чем мы писали в прошедшие выходные — 19 и 20 января.
Для сдерживания нужно купить ракетную систему, которая смогла бы поразить город Петербург, и военные корабли, которые смогли бы помешать российским торговым судам, пишет журналист эстонского Delfi Вахур Кооритс в Eesti Päevaleht.
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Что ни день — новая цена на топливо. Но что в реальности эти колебания означают для рядового потребителя? Ощутимо ли колебание в пару центов за литр?
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Все партии кроме "Богатства жизни" идут на выборы с полными избирательными списками по 125 человек. Какую долю из этих 125 политиков составляют женщины в каждой партии? К сожалению, ни в одном списке доля кандидатов-женщин не доходит до 50%.
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В этом году государство поможет владельцам квартир в маленьких городах Эстонии — 22,5 млн евро из бюджета будет отправлено на реконструкцию и ремонт старых многоквартирных домов, а гарантом для банковских кредитов станет фонд KredEx. На таких условиях банки, ранее не согласные даже рассматривать возможность выдачи кредитов на ремонт, изменят свою позицию, передает rus.err со ссылкой на “Актуальную камеру”.
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Скандально известный мэр Вентспилса и олигарх Айварс Лембергс, прозванный Волдемортом, должно быть, является самым влиятельным лицом на политической арене Латвии, а также одним из богатейших латвийских предпринимателей. Однако если наживаешь богатство нелегальным путем, а потом доверяешь швейцарскому адвокату скрыть свои миллионы, то нет гарантии того, что тебя самого не ограбят…
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19 января, в субботу, в Таллинне на улице Виру впервые в истории Эстонии прощла акция Женский марш. Начнется она в 14 часов у Вируских ворот. Оттуда женщины и их поддерживающие прошагают к бару ”Света”. Цель мероприятия, по словам организаторов, поддержка гендерного равноправия в различных областях жизни.
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19 января, в субботу, в Таллинне на улице Виру впервые в истории Эстонии прошла акция Женский марш. Началась она в 14 часов у Вируских ворот. Оттуда женщины и их поддерживающие прошагали к бару ”Света”. Цель мероприятия, по словам организаторов, поддержка гендерного равноправия в различных областях жизни.
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На момент купаний, прошедших в заводи реки Нарва (на Липовке), напротив двух крепостей, нарвской и ивангородской, температура воздуха составляла умеренные 5 градуса ниже нуля, а зрителей, как обычно, было гораздо больше, чем купавшихся. В воду решилось зайти около 30 человек.
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Ледоход на Даугаве повредил конструкции, сооруженные для окунания в воду на православный праздник Крещения. Поэтому 19 января запланированных крещенских купаний не будет, сообщает пресс-служба Латвийской православной церкви.
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Сегодня, 19 января, столетие освобождения Нарвы в Освободительной войне отметили реконструкцией боя. Историческое сражение воспроизвели на Кренгольме, у исторической мануфактуры.
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В деревне Локути в Харьюмаа произошло серьезное ДТП, а результате которого скончался мужчина.
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Двойную победу на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Отепя одержали в спринте норвежцы. Среди женщин лучшей была Майкен Фалла, в споре мужчин первым финишировал Йоханнес Клэбо.
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Женскую эстафету биатлонисток на немецком этапе Кубка мира в Рупольдинге выиграла сборная Франции (0+4) опередившая Норвегию (0+7; +11,5) и Германию (0+9; +23,4).
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Жители Гданьска простились с мэром города Павлом Адамовичем, который скончался 14 января после нападения с ножом, совершенного во время благотворительного концерта. В центре города в субботу, 19 января, собрались около 45 тысяч человек, сообщает "Польское радио" со ссылкой на данные полиции.
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Молодежная сборная Эстонии по хоккею прекрасно выступила на чемпионате мира в Дивизионе 2В, выиграв все матчи. После церемонии награждения своими впечатлениям от турнира поделился с Delfi капитан команды Эдуард Слесаревский.
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Из-за ухода с биржи Olympic и прихода Tallinna Sadam рейтинг инвесторов претерпел изменения и впервые в истории первую строчку в нем заняла женщина — Май Каарпере, пишет Äripäev.
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19 января в 19.41 компания, проводившая время на реке Пирита, позвонила в центр тревоги и сообщила, что 36-летний мужчина утонул, нырнув в прорубь, во время купаний на праздник Крещения Господня.
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Объявление в местной программе телепередач свело энергичного 99-летнего пенсионера и скромную дизайнера обуви, вернувшуюся из Молдавии в родные края, пишет Maaleht.
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Болезнь, с которой сражается крохотная Ариэлла, местной медицине незнакома. Уже два месяца одно обследование следует за другим, консилиум сменяет другой, а диагноза до сих пор нет. По словам матери, один из врачей ей прямо предложил перестать мучить ребенка и отпустить его, пишет "МК-Эстония".
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Первый замглавы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов прокомментировал слова эстонского журналиста, призвавшего к размещению на территории страны направленных на Санкт-Петербург ракет, передает РИА ”Новости”.
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Сегодня уже в десятый раз проходит конькобежный марафон Мульги на Вильяндиском озере. В нем участвует и президент ЭР Керсти Кальюлайд.
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В Японии в возрасте 113 лет умер старейший мужчина на планете — Масадзо Нонака, передает "Интерфакс".
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19 января в 19.41 компания, проводившая время на реке Пирита, позвонила в центр тревоги и сообщила, что 36-летний мужчина утонул, нырнув в прорубь, во время купаний на праздник Крещения Господня. Его до сих пор не нашли.
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Полное лунное затмение ночью 21 января будет уникальным. Если пропустите, то следующего придется ждать до 2037 года, предупреждает Deutsche Welle.
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Новая глава Elron Мерике Сакс считает, что самая большая проблема компании — нехватка поездов. Особенно это чувствуется на линиях Таллинн-Нарва и Таллинн-Тарту. Приводим интервью с Сакс в сокращенном виде. Полностью можете прочесть его тут.
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Сегодня в 18.00 в Ласнамяэ, на площадке Паэвялья начался Фестиваль света, который также называют Праздником огня.
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Сегодня после обеда в волости Отепя, что в Валгамаа, произошел несчастный случай – погиб съехавший на мотосанях с походной тропы 49-летний мужчина.
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Редакция Eesti Naine получила от читателя бумажное письмо, которое по пути из Тарту в Таллинн подверглось разрушительному воздействию. Что должен делать почтовый работник в такой ситуации и кто несет ответственность?
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Жительница поселка Нисси Людмила Мезенцев несколько лет боролась с тем, что соседи устроили салон красоты на дому, рассказывает "МК-Эстония".
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