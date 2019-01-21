21.01.2019, 10:16

ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: В Таллинне прошел Женский марш, в реке Пирита на Крещение утонул мужчина


rus.delfi.ee
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ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: В Таллинне прошел Женский марш, в реке Пирита на Крещение утонул мужчина
Foto: Andres Putting

Читайте, о чем мы писали в прошедшие выходные — 19 и 20 января.

"Ракетное нападение на Петербург и захват российских торговых судов". Журналист эстонского Delfi предлагает "резервный план гособороны Эстонии"

Illustratsioon: Shutterstock/EPL

Для сдерживания нужно купить ракетную систему, которая смогла бы поразить город Петербург, и военные корабли, которые смогли бы помешать российским торговым судам, пишет журналист эстонского Delfi Вахур Кооритс в Eesti Päevaleht.
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Колебание цен на бензин: что оно означает для рядового потребителя

фото иллюстративное Foto: Karli Saul

Что ни день — новая цена на топливо. Но что в реальности эти колебания означают для рядового потребителя? Ощутимо ли колебание в пару центов за литр?
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ГРАФИК: В избирательном списке какой партии самая большая доля женщин? На последнем месте Isamaa

Züleyxa Izmailova Foto: Tiit Blaat

Все партии кроме "Богатства жизни" идут на выборы с полными избирательными списками по 125 человек. Какую долю из этих 125 политиков составляют женщины в каждой партии? К сожалению, ни в одном списке доля кандидатов-женщин не доходит до 50%.
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Государство выделит миллионы на ремонт старых многоквартирных домов

ФОТО: Ekspress meedia

В этом году государство поможет владельцам квартир в маленьких городах Эстонии — 22,5 млн евро из бюджета будет отправлено на реконструкцию и ремонт старых многоквартирных домов, а гарантом для банковских кредитов станет фонд KredEx. На таких условиях банки, ранее не согласные даже рассматривать возможность выдачи кредитов на ремонт, изменят свою позицию, передает rus.err со ссылкой на “Актуальную камеру”.
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Волдеморт всея Латвии, или Сотни миллионов долларов в офшорах и криминальные знакомства мэра Вентспилса и нефтяного олигарха Лембергса

Aivars Lembergs Foto: Kārlis Dambrāns, Delfi.lv

Скандально известный мэр Вентспилса и олигарх Айварс Лембергс, прозванный Волдемортом, должно быть, является самым влиятельным лицом на политической арене Латвии, а также одним из богатейших латвийских предпринимателей. Однако если наживаешь богатство нелегальным путем, а потом доверяешь швейцарскому адвокату скрыть свои миллионы, то нет гарантии того, что тебя самого не ограбят…
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ФОТО и ВИДЕО: Власть женщинам! В Старом городе прошел Женский марш, который захватили политики с предвыборной рекламой

ТОП

19 января, в субботу, в Таллинне на улице Виру впервые в истории Эстонии прощла акция Женский марш. Начнется она в 14 часов у Вируских ворот. Оттуда женщины и их поддерживающие прошагают к бару ”Света”. Цель мероприятия, по словам организаторов, поддержка гендерного равноправия в различных областях жизни.
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ВИДЕО DELFI: "Женщины, приходите в политику!” Почему Марина Кальюранд поддерживает Женский марш

19 января, в субботу, в Таллинне на улице Виру впервые в истории Эстонии прошла акция Женский марш. Началась она в 14 часов у Вируских ворот. Оттуда женщины и их поддерживающие прошагали к бару ”Света”. Цель мероприятия, по словам организаторов, поддержка гендерного равноправия в различных областях жизни.
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ФОТО и ВИДЕО: В Нарве крещенские купания прошли в очень мелком месте

На момент купаний, прошедших в заводи реки Нарва (на Липовке), напротив двух крепостей, нарвской и ивангородской, температура воздуха составляла умеренные 5 градуса ниже нуля, а зрителей, как обычно, было гораздо больше, чем купавшихся. В воду решилось зайти около 30 человек.
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В Латвии отменены крещенские купания на Даугаве

Ristimispüha suplemine Foto: Ilmar Saabas

Ледоход на Даугаве повредил конструкции, сооруженные для окунания в воду на православный праздник Крещения. Поэтому 19 января запланированных крещенских купаний не будет, сообщает пресс-служба Латвийской православной церкви.
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ФОТО и ВИДЕО: Господа, к оружию! Столетие освобождения Нарвы отметили реконструкцией боя, никого не напугав

Сегодня, 19 января, столетие освобождения Нарвы в Освободительной войне отметили реконструкцией боя. Историческое сражение воспроизвели на Кренгольме, у исторической мануфактуры.
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ФОТО: В Харьюмаа при лобовом столкновении автомобилей погиб мужчина, ранее неоднократно наказанный за вождение в пьяном виде

Õnnetus Lokuti küla lähedal Foto: Veiko Vares

В деревне Локути в Харьюмаа произошло серьезное ДТП, а результате которого скончался мужчина.
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ФОТО: Норвежский день в Отепя: Клэбо обогнал Большунова

Foto: Argo Ingver

Двойную победу на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Отепя одержали в спринте норвежцы. Среди женщин лучшей была Майкен Фалла, в споре мужчин первым финишировал Йоханнес Клэбо.
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Франция выиграла эстафету, Эстония опередила чемпионок Олимпиады

IBU Cup Otepää neljas päev Foto: Hendrik Osula, Eesti Laskesuusaliit

Женскую эстафету биатлонисток на немецком этапе Кубка мира в Рупольдинге выиграла сборная Франции (0+4) опередившая Норвегию (0+7; +11,5) и Германию (0+9; +23,4).
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ФОТО и ВИДЕО: Десятки тысяч поляков пришли проститься с убитым мэром Гданьска

Жители Гданьска простились с мэром города Павлом Адамовичем, который скончался 14 января после нападения с ножом, совершенного во время благотворительного концерта. В центре города в субботу, 19 января, собрались около 45 тысяч человек, сообщает "Польское радио" со ссылкой на данные полиции.
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ВИДЕО: Капитан сборной Эстонии: "Это был превосходный чемпионат!"

Foto: Taavi Sepp

Молодежная сборная Эстонии по хоккею прекрасно выступила на чемпионате мира в Дивизионе 2В, выиграв все матчи. После церемонии награждения своими впечатлениям от турнира поделился с Delfi капитан команды Эдуард Слесаревский.
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Рейтинг эстонских инвесторов впервые в истории возглавила женщина

LHV pressikonverents ja uue ATM-i avamine Foto: Tiit Blaat

Из-за ухода с биржи Olympic и прихода Tallinna Sadam рейтинг инвесторов претерпел изменения и впервые в истории первую строчку в нем заняла женщина — Май Каарпере, пишет Äripäev.
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Во время крещенского купания в проруби реки Пирита утонул мужчина

Foto: Jaanus Lensment

19 января в 19.41 компания, проводившая время на реке Пирита, позвонила в центр тревоги и сообщила, что 36-летний мужчина утонул, нырнув в прорубь, во время купаний на праздник Крещения Господня.
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99-летний пенсионер из Йыхви нашел даму сердца и намерен жениться. "Врачи обещали, что я проживу еще 25 лет!”

Sven Arbet

Объявление в местной программе телепередач свело энергичного 99-летнего пенсионера и скромную дизайнера обуви, вернувшуюся из Молдавии в родные края, пишет Maaleht.
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Эстонские врачи приговорили 8-месячную девочку к смерти, а Больничная касса отказала в возможности бесплатного лечения за рубежом

Imik Foto: Ilmar Saabas

Болезнь, с которой сражается крохотная Ариэлла, местной медицине незнакома. Уже два месяца одно обследование следует за другим, консилиум сменяет другой, а диагноза до сих пор нет. По словам матери, один из врачей ей прямо предложил перестать мучить ребенка и отпустить его, пишет "МК-Эстония".
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В Госдуме ответили на призыв журналиста эстонского Delfi направить ракеты на Петербург

Riigiduuma Foto: Vladimir Fedorenko, Sputnik

Первый замглавы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов прокомментировал слова эстонского журналиста, призвавшего к размещению на территории страны направленных на Санкт-Петербург ракет, передает РИА ”Новости”.
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ФОТО: Керсти Кальюлайд участвует в конькобежном марафоне Мульги

President osaleb Mulgi uisumaratonil Foto: Kenno Soo

Сегодня уже в десятый раз проходит конькобежный марафон Мульги на Вильяндиском озере. В нем участвует и президент ЭР Керсти Кальюлайд.
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В Японии скончался старейший мужчина в мире

Â© KYODO Kyodo / Reuters

В Японии в возрасте 113 лет умер старейший мужчина на планете — Масадзо Нонака, передает "Интерфакс".
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ФОТО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ: Утонувший в проруби реки Пирита во время купания на Крещение мужчина до сих пор не найден. К поискам привлекают водолазов

Jääauku sukeldunud mehe kadumispaik Foto: Andres Putting

19 января в 19.41 компания, проводившая время на реке Пирита, позвонила в центр тревоги и сообщила, что 36-летний мужчина утонул, нырнув в прорубь, во время купаний на праздник Крещения Господня. Его до сих пор не нашли.
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Утром 21 января можно будет наблюдать "кровавое" Суперлуние. Не пропустите! Следующее — в 2037 году

© Shutterstock

Полное лунное затмение ночью 21 января будет уникальным. Если пропустите, то следующего придется ждать до 2037 года, предупреждает Deutsche Welle.
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”Сейчас ездим на пределе”. Новая глава Elron — о планах, бедах, растущих скоростях и бесплатной езде

Merike Saks - Elroni juhatuse esimees Foto: Priit Simson

Новая глава Elron Мерике Сакс считает, что самая большая проблема компании — нехватка поездов. Особенно это чувствуется на линиях Таллинн-Нарва и Таллинн-Тарту. Приводим интервью с Сакс в сокращенном виде. Полностью можете прочесть его тут.
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ФОТО: В Ласнамяэ прошел Фестиваль света, на котором можно было увидеть самый большой костер из новогодних елок

Foto: Andres Putting

Сегодня в 18.00 в Ласнамяэ, на площадке Паэвялья начался Фестиваль света, который также называют Праздником огня.
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В Валгамаа погиб вылетевший на мотосанях с походной тропы мужчина

Foto: Henri-Kristian Kirsip

Сегодня после обеда в волости Отепя, что в Валгамаа, произошел несчастный случай – погиб съехавший на мотосанях с походной тропы 49-летний мужчина.
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ФОТО DELFI: Что происходит, когда в Omniva рвут отправленное по почте письмо?

Katkine kiri Foto: Ilmar Saabas

Редакция Eesti Naine получила от читателя бумажное письмо, которое по пути из Тарту в Таллинн подверглось разрушительному воздействию. Что должен делать почтовый работник в такой ситуации и кто несет ответственность?
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Как быть, если из-за предприимчивых соседей у вас в квартире вонь, а в подъезде — шум?

Ekspress Meedia

Жительница поселка Нисси Людмила Мезенцев несколько лет боролась с тем, что соседи устроили салон красоты на дому, рассказывает "МК-Эстония".
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