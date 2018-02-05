ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: В Латвии посадили четырех граждан Эстонии, обращение молодежи к Кальюлайд и сбитый самолет

3 февраля поступило сообщение о гибели российского штурмовика Су-25 на севере Сирии невдалеке от города Идлиб. Также в субботу портал Delfi писал, что молодежь из Ида-Вирумаа и Таллинна направила президенту письмо. Участие жителей Эстонии в незаконном перемещении нелегалов из России в Евросоюз давно стало традиционным нелегальным бизнесом. В воскресенье поступила информация об очередном приговоре суда в отношении граждан Эстонии, на этот он был вынесен латвийским судом. Опять имела место "контрабанда" вьетнамцев.

ВИДЕО: Молодежь из Ида-Вирумаа и Таллинна направила президенту письмо

Foto: Madis Veltman

В Пярну состоялся семинар, организованный молодёжным объединением "Открытая Республика", на который собрались молодые люди из Нарвы, Кохтла-Ярве, Йыхви и Таллинна.

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Четырех граждан Эстонии посадили в латвийскую тюрьму за переправку нелегальных иммигрантов

Foto: Tiit Blaat

Алуксненский районный суд приговорил четырех граждан Эстонии и одного гражданина России, обвиняемых в переправке через границу 17 нелегальных иммигрантов, вьетнамцев, в марте 2017 года, к срокам от трех до шести лет, сообщил латвийский Delfi.

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ФОТО и ВИДЕО: В Сирии сбит российский штурмовик Су-25

Foto: AFP PHOTO / OMAR HAJ KADOUR

Одна из сирийских группировок, оппозиционных президенту Башару Асаду, сбила российский штурмовик Су-25 в небе над Сирией.

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Журналист ПБК Алексей Иванов об эстонских русских: нам отступать некуда, за нами нет Москвы

Foto: Priit Simson

Выборы приближаются. И хоть до них еще целый год, но с полки уже достали ”русскую” папку и стряхнули с нее пыль. Пыль, кстати, даже не успела скопиться — ”русское дело” доставали из сейфа совсем недавно, перед муниципальными выборами.

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В Кохтла-Ярве и Йыхви вновь замечены мошенники, продающие поддельные товары

Lumine Kohtla-Järve Foto: Jevgeni Kapov, Delfi

На улицах Кохтла-Ярве участились случаи предложения со стороны иностранцев купить у них различные товары по выгодным ценам, пишет ”Панорама”.

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Наказанный за необоснованное насилие нарвский полицейский добивается оправдания

Politseipildid Foto: Andres Putting

Оштрафованный в ноябре прошлого года на 2910 евро за превышение власти патрульный полицейский Мартин Лохк настаивает на своем оправдании в Тартуском окружном суде, рассказывает rus.err.ee.

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ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИК: ТОП-10 торговых центров Эстонии, на парковках которых происходит больше всего ДТП

Ekspress Meedia

В 2017 году некоторые торговые центры обратили на себя внимание тем, что на их парковках произошло особенно много дорожных происшествий.

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Читатель Delfi: как меня чуть не лишили жизни и что за этим последовало

Foto on illustratiivne Foto: Rauno Volmar

Читатель Delfi прислал в редакцию письмо, в котором поведал о том, что случилось с ним 30 января на Пярнуском шоссе.

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В Нарве задержаны двое подозреваемых в совершении убийства мужчин

Pilt on illustreeriv Foto: Eero Vabamägi

Полицейские Идаской префектуры задержали двух мужчин, которые подозреваются в том, что в четверг, 1 февраля, около 23.40 часов они напали в Нарве на ул. Йоала на 51-летнего мужчину, пострадавший скончался на месте происшествия.

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ФОТО и ВИДЕО: Водитель Taxify: раньше мы зарабатывали более 1000 евро брутто, теперь всего 600-800

”В январе оплата упала на 10-30%. Конечно, в январе упал и спрос, но сейчас речь идет о том, что цена продукта, то есть цена поездки, упала на 30% и это не жизнеспособно”, — сказал водитель Taxify Агур Эсула на вчерашней акции протеста против новой системы ценообразования.

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