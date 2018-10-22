22.10.2018, 10:00

ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: В Кохтла-Ярве — советские флаги, в Вильянди — зеленые существа. Типичные выходные в Эстонии

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rus.delfi.ee
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ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: В Кохтла-Ярве — советские флаги, в Вильянди — зеленые существа. Типичные выходные в Эстонии
Siris

Как вы относитесь к зеленым существам и множеству советских флагов, появляющихся в вашем городе? На самом деле, всему есть объяснение — и даже логичное! Читайте подборку самых важных новостей прошедших выходных.

ВИДЕО С МЕСТА ДТП: Известная украинская юмористка и звезда КВН погибла в аварии под Киевом

Кадр из видео

Известная на Украине юмористка Марина Поплавская разбилась насмерть в аварии под Киевом, сообщили знакомые актрисы.
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Митрополит Иларион: РПЦ признала Константинопольского патриарха раскольником

Metropoliit Hilarion Foto: Viktor Drachev, TASS

Русская православная церковь (РПЦ) признала Константинопольского патриарха Варфоломея раскольником, основываясь на церковных канонах. Об этом в субботу заявил председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале Россия-24.
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Сейм Литвы объявляет референдум по двойному гражданству

Foto: Sarunas Mazeika

В четверг парламент Литвы решил, что референдум о расширении института двойного гражданства состоится в мае следующего года одновременно с президентскими выборами.
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На стадии строительства нового здания ТУ была выявлена ошибка в проекте, расходы могут увеличиться на 400 000 евро

Delta hoone muudkui kerkib vigadest hoolimata Foto: Anni Õnneleid

В проекте нового ИТ-здания Delta, которое будет возведено в качестве пристройки к Тартускому университету, выявлены ошибки. Стоимость ошибки обойдется университету примерно в 400 000 евро, а сроки окончания строительства будут перенесены на пару месяцев.
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ТОП 5: Какой из таллиннских торговых центров с большим отрывом лидирует по количеству покупателей?

Ülemiste keskuse parkla Foto: Ilmar Saabas

Еще до больших изменений на таллиннском рынке торговли Kantar Emor обрисовал конкурентную ситуацию между торговыми центрами.
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В Вильянди "приземлились" какие-то зеленые существа. Дети напуганы, взрослые недоумевают

Siris

В Вильянди на улице Таллинна на стене подстанции разместили рекламный плакат. На нем написано, мол, мы приземлились в Вильянди и изображено неизвестное существо.
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ФОТО: Автомобилисты со всей Эстонии в знак протеста против высоких акцизов на полчаса заглушили свои машины

Kütusehinna langetamise aktsioon Foto: erakogu

В субботу в 12 часов дня участники акции в знак протеста против постоянного повышения цен на топливо на полчаса заглушили моторы своих транспортных средств.
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Трамп объявил о выходе из ракетного договора с Россией

USA NY valimispäev 8.11.2016 Foto: Andres Putting

США намерены вновь начать разрабатывать ракеты средней и меньшей дальности и тем самым выходят из договора 1987 года. В России этот шаг назвали движением к "однополярному миру".
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На шоссе Таллинн-Нарва стадо кабанов попало под автобус

Foto: Raivo Tasso

ТОП

Вчера в 20:18 на 190 км шоссе Таллинн-Нарва близ Синимяэ стадо кабанов выбежало на дорогу, где попало под рейсовый автобус.
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ФОТО: Керсти Кальюлайд на Играх непобедимых и непобежденных в Сиднее: горжусь нашей командой

President Kersti Kaljulaid külastas Võitmatute Mänge Foto: Kersti Kaljulaid

Сегодня в Сиднее президент Керсти Кальюлайд сказала, что гордится тем, что команда, представляющая Эстонию на Играх непобедимых и непобежденных (Invictus Games), показывает небывалую силу, оптимизм и активность.
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”Меня узнают в электричках”. Иван Макаров — о своем имидже русофоба, закрытии передачи ”Раадиус” и российском ТВ

Ivan Makarov Foto: Kaader videost

В авторской передаче Романа Старапопова ”Правильные русские” Эстонии” радиоведущий и редактор ”Радио 4Иван Макаров рассказал о своем отношении к Путину, России, а также угрозах, после которых пришлось обращаться в КаПо. Представляем вам полную версию интервью — вопросы и ответы, которые не вошли в передачу.
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Около 300 граждан Украины в последние полтора года нарушили в ЭР трудовое законодательство

Ukraina töölised Foto: Andres Putting

С 11 июня 2017 по 1 октября 2018 года возможностью приехать в Эстонию без визы воспользовались 15 982 гражданина Украины, из них 290 нарушили условия трудоустройства в Эстонии, — об этом говорится в ответе Министерства внутренних дел на запрос эстонского бюро депутата Европейского парламенты Яны Тоом.
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ФОТО: Перед клубом ”Сомпа” в Кохтла-Ярве развеваются советские флаги

Lugeja foto

Читатель Delfi прислал в редакцию фотографию, на которой видно, что перед клубом ”Сомпа” в Кохтла-Ярве развеваются флаги СССР, а на самом здании красуется надпись ”Слава советской армии”.
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В Таллинне отопление подорожает, зато в Тарту и Кохтла-Ярве подешевеет

Foto: Madis Veltman

В новом отопительном сезоне жители Таллинна должны будут платить за центральное отопление на 10 процентов больше. Для жителей Пярну цена не изменится, а для жителей Тарту и Кохтла-Ярве отопление даже подешевеет.
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Tallinn Hockey weekend
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ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: В Кохтла-Ярве — советские флаги, в Вильянди — зеленые существа. Типичные выходные в Эстонии

22.10.2018
Как вы относитесь к зеленым существам и множеству советских флагов, появляющихся в вашем городе? На самом деле, всему есть объяснение — и даже логичное! Читайте подборку самых важных новостей прошедших выходных.
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Тереза Мэй: соглашение по "Брекзиту" почти готово

22.10.2018
Соглашение об условиях упорядоченного "Брекзита" готово на 95 процентов, полагает премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Значительного прогресса удалось достичь по вопросам безопасности и транспорта, говорится в обращении Мэй к нижней палате парламента, обнародованном в ночь на понедельник, 22 октября.
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Эстонский эксперт рассказал, чем грозит церковный скандал между Россией и Украиной

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Набирающий обороты церковный скандал между Россией и Украиной может привести к исчезновению негласного понятия, что украинский народ всегда должен быть солидарен с русским народом, передает rus.err.ee.
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Иногда даже съедобные грибы могут стать причиной отравлений. Во-первых, это бывает в тех случаях, когда собирают и употребляют в пищу старые, перезрелые грибы или после их длительного хранения. Грибы относятся к особо скоропортящимся продуктам, так как содержание влаги в них составляет от 84 до 94%, поэтому их необходимо перерабатывать в день сбора. Особенно быстро портятся грибы, собранные в сырую погоду. Срок хранения грибов не должен превышать 24 часов при температуре +2 +6 С.
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