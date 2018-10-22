ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: В Кохтла-Ярве — советские флаги, в Вильянди — зеленые существа. Типичные выходные в Эстонии

Как вы относитесь к зеленым существам и множеству советских флагов, появляющихся в вашем городе? На самом деле, всему есть объяснение — и даже логичное! Читайте подборку самых важных новостей прошедших выходных.
ВИДЕО С МЕСТА ДТП: Известная украинская юмористка и звезда КВН погибла в аварии под Киевом
Известная на Украине юмористка Марина Поплавская разбилась насмерть в аварии под Киевом, сообщили знакомые актрисы. Loe edasi…
Митрополит Иларион: РПЦ признала Константинопольского патриарха раскольником
Русская православная церковь (РПЦ) признала Константинопольского патриарха Варфоломея раскольником, основываясь на церковных канонах. Об этом в субботу заявил председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале Россия-24. Loe edasi…
Сейм Литвы объявляет референдум по двойному гражданству
В четверг парламент Литвы решил, что референдум о расширении института двойного гражданства состоится в мае следующего года одновременно с президентскими выборами. Loe edasi…
На стадии строительства нового здания ТУ была выявлена ошибка в проекте, расходы могут увеличиться на 400 000 евро
В проекте нового ИТ-здания Delta, которое будет возведено в качестве пристройки к Тартускому университету, выявлены ошибки. Стоимость ошибки обойдется университету примерно в 400 000 евро, а сроки окончания строительства будут перенесены на пару месяцев. Loe edasi…
ТОП 5: Какой из таллиннских торговых центров с большим отрывом лидирует по количеству покупателей?
Еще до больших изменений на таллиннском рынке торговли Kantar Emor обрисовал конкурентную ситуацию между торговыми центрами. Loe edasi…
В Вильянди "приземлились" какие-то зеленые существа. Дети напуганы, взрослые недоумевают
В Вильянди на улице Таллинна на стене подстанции разместили рекламный плакат. На нем написано, мол, мы приземлились в Вильянди и изображено неизвестное существо. Loe edasi…
ФОТО: Автомобилисты со всей Эстонии в знак протеста против высоких акцизов на полчаса заглушили свои машины
В субботу в 12 часов дня участники акции в знак протеста против постоянного повышения цен на топливо на полчаса заглушили моторы своих транспортных средств. Loe edasi…
Трамп объявил о выходе из ракетного договора с Россией
США намерены вновь начать разрабатывать ракеты средней и меньшей дальности и тем самым выходят из договора 1987 года. В России этот шаг назвали движением к "однополярному миру". Loe edasi…
На шоссе Таллинн-Нарва стадо кабанов попало под автобус
”Меня узнают в электричках”. Иван Макаров — о своем имидже русофоба, закрытии передачи ”Раадиус” и российском ТВ
В авторской передаче Романа Старапопова ”Правильные русские” Эстонии” радиоведущий и редактор ”Радио 4” Иван Макаров рассказал о своем отношении к Путину, России, а также угрозах, после которых пришлось обращаться в КаПо. Представляем вам полную версию интервью — вопросы и ответы, которые не вошли в передачу. Loe edasi…
Около 300 граждан Украины в последние полтора года нарушили в ЭР трудовое законодательство
С 11 июня 2017 по 1 октября 2018 года возможностью приехать в Эстонию без визы воспользовались 15 982 гражданина Украины, из них 290 нарушили условия трудоустройства в Эстонии, — об этом говорится в ответе Министерства внутренних дел на запрос эстонского бюро депутата Европейского парламенты Яны Тоом. Loe edasi…
ФОТО: Перед клубом ”Сомпа” в Кохтла-Ярве развеваются советские флаги
Читатель Delfi прислал в редакцию фотографию, на которой видно, что перед клубом ”Сомпа” в Кохтла-Ярве развеваются флаги СССР, а на самом здании красуется надпись ”Слава советской армии”. Loe edasi…
В Таллинне отопление подорожает, зато в Тарту и Кохтла-Ярве подешевеет
В новом отопительном сезоне жители Таллинна должны будут платить за центральное отопление на 10 процентов больше. Для жителей Пярну цена не изменится, а для жителей Тарту и Кохтла-Ярве отопление даже подешевеет. Loe edasi…