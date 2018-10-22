ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: В Кохтла-Ярве — советские флаги, в Вильянди — зеленые существа. Типичные выходные в Эстонии

В проекте нового ИТ-здания Delta, которое будет возведено в качестве пристройки к Тартускому университету, выявлены ошибки. Стоимость ошибки обойдется университету примерно в 400 000 евро, а сроки окончания строительства будут перенесены на пару месяцев.

Loe edasi…

ТОП 5: Какой из таллиннских торговых центров с большим отрывом лидирует по количеству покупателей?

Еще до больших изменений на таллиннском рынке торговли Kantar Emor обрисовал конкурентную ситуацию между торговыми центрами.

Loe edasi…

В Вильянди "приземлились" какие-то зеленые существа. Дети напуганы, взрослые недоумевают

Siris

В Вильянди на улице Таллинна на стене подстанции разместили рекламный плакат. На нем написано, мол, мы приземлились в Вильянди и изображено неизвестное существо.

Loe edasi…

ФОТО: Автомобилисты со всей Эстонии в знак протеста против высоких акцизов на полчаса заглушили свои машины

Kütusehinna langetamise aktsioon Foto: erakogu

В субботу в 12 часов дня участники акции в знак протеста против постоянного повышения цен на топливо на полчаса заглушили моторы своих транспортных средств.

Loe edasi…

Трамп объявил о выходе из ракетного договора с Россией

USA NY valimispäev 8.11.2016 Foto: Andres Putting

США намерены вновь начать разрабатывать ракеты средней и меньшей дальности и тем самым выходят из договора 1987 года. В России этот шаг назвали движением к "однополярному миру".

Loe edasi…

На шоссе Таллинн-Нарва стадо кабанов попало под автобус

Foto: Raivo Tasso

ТОП “Дозагорались”. Рыбин и Сенчукова признались, что больны раком Переехавшая в Ригу россиянка: жизнь в Латвии и России — два параллельных мира ФОТО: Автомобилисты со всей Эстонии в знак протеста против высоких акцизов на полчаса заглушили свои машины

Вчера в 20:18 на 190 км шоссе Таллинн-Нарва близ Синимяэ стадо кабанов выбежало на дорогу, где попало под рейсовый автобус.

Loe edasi…

ФОТО: Керсти Кальюлайд на Играх непобедимых и непобежденных в Сиднее: горжусь нашей командой

President Kersti Kaljulaid külastas Võitmatute Mänge Foto: Kersti Kaljulaid

Сегодня в Сиднее президент Керсти Кальюлайд сказала, что гордится тем, что команда, представляющая Эстонию на Играх непобедимых и непобежденных (Invictus Games), показывает небывалую силу, оптимизм и активность.

Loe edasi…

”Меня узнают в электричках”. Иван Макаров — о своем имидже русофоба, закрытии передачи ”Раадиус” и российском ТВ

Ivan Makarov Foto: Kaader videost

В авторской передаче Романа Старапопова ”Правильные русские” Эстонии” радиоведущий и редактор ”Радио 4” Иван Макаров рассказал о своем отношении к Путину, России, а также угрозах, после которых пришлось обращаться в КаПо. Представляем вам полную версию интервью — вопросы и ответы, которые не вошли в передачу.

Loe edasi…

Около 300 граждан Украины в последние полтора года нарушили в ЭР трудовое законодательство