ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Ураган "Харви", крушение дельтаплана и День Ласнамяэ

Последние выходные августа выдались неспокойными. На Техас обрушился ураган "Харви", а город Хьюстон затопило. На аэродроме Куузику под Рапла загорелся и упал дельтаплан. Если же вас интересуют новости повеселее, то смотрите результат охоты за приведениями и то, как прошел День Ласнамяэ!

ФОТО: На Техас обрушился ураган "Харви" — возможно, худший за 12 лет

STORM-HARVEY/ Foto: ADREES LATIF, Reuters

Мощный ураган "Харви", который, как ожидается, может привести к серьезным разрушениям в Техасе, достиг американского побережья. Президент США Дональд Трамп объявил режим стихийного бедствия в штате.

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Полицейский подозревается в совершении действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней

Foto on illustreeriv Foto: Andres Putting

24 августа сотрудники бюро внутреннего контроля и группы по защите детей Идаской префектуры задержали полицейского, которого подозревают в совершении действия сексуального характера в отношении лица младше 18 лет, используя свой авторитет. Полицейский подал заявление об уходе, сообщает Идаская префектура Департамента полиции и погранохраны.

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Сависаар сравнил предоставление гражданства Тоом с казусом Саакашвили

Edgar Savisaar ja Yana Toom Keskerakonna valimispeol 2015. aastal Foto: Karli Saul

Бывший председатель Центристской партии Эдгар Сависаар сравнил предоставление гражданства Яне Тоом с казусом экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

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На Сааремаа трехлетний ребенок попал под газонокосилку

Muruniiduk Foto: Andres Putting

В волости Вальяла в среду тяжело пострадал трехлетний мальчик, который попал под трактор-газонокосилку.

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ВИДЕО: Участник эстонской группы на Facebook опубликовал видео своих издевательств над собакой

На этой неделе участник закрытой эстонской группы на Facebook Growtopia опубликовал видео в режиме реального времени, которое повергло остальных ее членов в настоящий шок.

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Актер Николай Бенцлер: мы живем в Эстонии и должны знать эстонский язык

Nikolai Bentsler Lasnamäel oma kunagises koduhoovis

В сентябре на ETV стартует цикл передач "Meie Eestid" (”Наши Эстонии”), где каждую неделю один русскоязычный ведущий будет знакомить зрителей с важными для него местами в Эстонии, пишет Eesti Päevaleht.

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ВИДЕО: Охота за привидениями близ Хийумаа, или Как журналист пытался встретиться с духом Анны

На островке Ханикатси близ Хийумаа экстрасенсы и местные жители с советских времен якобы встречались с одним известным привидением. Репортер Maaleht усмотрел в этой истории вызов для себя и отправился на ночное дежурство в мрачный дом.

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АРХИВНЫЕ КАДРЫ 1949 ГОДА: Сильно пострадавший во время войны Тарту отстраивают заново

Вторая мировая война была для Тарту разрушительной. Чуть меньше чем за три года город пережил две волны уничтожения, первая из них была в июле 1941 года и вторая - в конце августа-начале сентября 1944 года.

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Специалист рассказал, как принимаются решения о выдаче жилищных кредитов

Swedbanki eluasemelaenude osakonna valdkonnajuht Anne Pärgma ütleb, et laenumaksetele ei tohiks kuluda üle 50% sissetulekust. Foto: Karin Kaljuläte

Руководитель отдела жилищных кредитов Swedbank Анне Пяргма рассказала в интервью Eesti Päevaleht о том, как они принимают решения относительно того, кому давать кредит, а кому — нет.

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Ураган "Харви": Хьюстон накрыло наводнение "катастрофических масштабов"

Orkaan Harvey Foto: Gabe Hernandez, AP

Более 1000 человек эвакуированы из районов города Хьюстон, пострадавших от наводнения, вызванного ураганом "Харви".

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В Нарве обнаружено тело женщины с признаками насилия

Foto: Anni Õnneleid

Вчера в Нарве было обнаружено тело женщины.

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ФОТО DELFI: К Пальяссааре прибило пустую резиновую лодку. Полиция ищет владельца

Foto: Andres Putting

В воскресенье во второй половине дня на пляже Пикакари на Пальяссааре была замечена пустая резиновая лодка. В данный момент полиция выясняет: кто ее владелец.

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ФОТО DELFI: На Певческом поле прошли Дни Ласнамяэ. Смотрите, кто в них участвовал

Foto: Karli Saul

Сегодня, в воскресенье, на Певческом поле Таллинна прошли Дни Ласнамяэ.

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КАРТА И ФОТО DELFI: На аэродроме под Рапла загорелся и упал дельтаплан: двое погибших

Motodeltaplaani õnnetus Kuusiku lähedal Foto: Siim Solman

В воскресенье вечером в волости Рапла на аэродроме Куузику упал дельтаплан. Два человека погибли.

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