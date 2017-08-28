ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Ураган "Харви", крушение дельтаплана и День Ласнамяэ

Последние выходные августа выдались неспокойными. На Техас обрушился ураган "Харви", а город Хьюстон затопило. На аэродроме Куузику под Рапла загорелся и упал дельтаплан. Если же вас интересуют новости повеселее, то смотрите результат охоты за приведениями и то, как прошел День Ласнамяэ!
ФОТО: На Техас обрушился ураган "Харви" — возможно, худший за 12 лет
Мощный ураган "Харви", который, как ожидается, может привести к серьезным разрушениям в Техасе, достиг американского побережья. Президент США Дональд Трамп объявил режим стихийного бедствия в штате.
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Полицейский подозревается в совершении действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней
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24 августа сотрудники бюро внутреннего контроля и группы по защите детей Идаской префектуры задержали полицейского, которого подозревают в совершении действия сексуального характера в отношении лица младше 18 лет, используя свой авторитет. Полицейский подал заявление об уходе, сообщает Идаская префектура Департамента полиции и погранохраны.
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Сависаар сравнил предоставление гражданства Тоом с казусом Саакашвили
Бывший председатель Центристской партии Эдгар Сависаар сравнил предоставление гражданства Яне Тоом с казусом экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.
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На Сааремаа трехлетний ребенок попал под газонокосилку
В волости Вальяла в среду тяжело пострадал трехлетний мальчик, который попал под трактор-газонокосилку.
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ВИДЕО: Участник эстонской группы на Facebook опубликовал видео своих издевательств над собакой
На этой неделе участник закрытой эстонской группы на Facebook Growtopia опубликовал видео в режиме реального времени, которое повергло остальных ее членов в настоящий шок.
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Актер Николай Бенцлер: мы живем в Эстонии и должны знать эстонский язык
В сентябре на ETV стартует цикл передач "Meie Eestid" (”Наши Эстонии”), где каждую неделю один русскоязычный ведущий будет знакомить зрителей с важными для него местами в Эстонии, пишет Eesti Päevaleht.
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ВИДЕО: Охота за привидениями близ Хийумаа, или Как журналист пытался встретиться с духом Анны
На островке Ханикатси близ Хийумаа экстрасенсы и местные жители с советских времен якобы встречались с одним известным привидением. Репортер Maaleht усмотрел в этой истории вызов для себя и отправился на ночное дежурство в мрачный дом.
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АРХИВНЫЕ КАДРЫ 1949 ГОДА: Сильно пострадавший во время войны Тарту отстраивают заново
Вторая мировая война была для Тарту разрушительной. Чуть меньше чем за три года город пережил две волны уничтожения, первая из них была в июле 1941 года и вторая - в конце августа-начале сентября 1944 года.
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Специалист рассказал, как принимаются решения о выдаче жилищных кредитов
Руководитель отдела жилищных кредитов Swedbank Анне Пяргма рассказала в интервью Eesti Päevaleht о том, как они принимают решения относительно того, кому давать кредит, а кому — нет.
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Ураган "Харви": Хьюстон накрыло наводнение "катастрофических масштабов"
Более 1000 человек эвакуированы из районов города Хьюстон, пострадавших от наводнения, вызванного ураганом "Харви".
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В Нарве обнаружено тело женщины с признаками насилия
Вчера в Нарве было обнаружено тело женщины.
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ФОТО DELFI: К Пальяссааре прибило пустую резиновую лодку. Полиция ищет владельца
В воскресенье во второй половине дня на пляже Пикакари на Пальяссааре была замечена пустая резиновая лодка. В данный момент полиция выясняет: кто ее владелец.
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ФОТО DELFI: На Певческом поле прошли Дни Ласнамяэ. Смотрите, кто в них участвовал
Сегодня, в воскресенье, на Певческом поле Таллинна прошли Дни Ласнамяэ.
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КАРТА И ФОТО DELFI: На аэродроме под Рапла загорелся и упал дельтаплан: двое погибших
В воскресенье вечером в волости Рапла на аэродроме Куузику упал дельтаплан. Два человека погибли.
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