ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Учения в Копли и зажжение первой свечи Адвента

Смотрите дайджест самых важных новостей за прошедшие выходные — от трагических ДТП до теплых рождественских фотографий.
ФОТО DELFI: В Копли проходят учения Кайтселийта
С пятницы по субботу в Пыхья-Таллинне проходят совместные учения бойцов Кайтселийта и Департамента полиции и погранохраны "Полярная звезда", где отрабатываются обеспечение безопасности объектов и битва в городских условиях.
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ВИДЕО: ТОП-5 сокрушительных неудач, которые потерпела HKScan в последнее время
В последнее время Раквереский мясокомбинат и материнскую фирму HKScan Tallegg преследуют неудачи. Представляем вашему внимания топ главных проблем, с которыми столкнулся в этому году концерн.
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СРАВНЕНИЕ ЦЕН: Какой банк предоставляет самые дешевые банковские услуги?
ТОП
При желании открыть счет в каком-то банке глаза разбегаются — как выбрать между десятками пакетов и клиентских программ в разных банках? Delfi Kasulik сравнение расценок пяти главных банков Эстонии.
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ФОТО и ВИДЕО: В ДТП близ озера Харку пострадали шесть человек, трое из них — дети
В Таллинне на Палдиски маантеэ вблизи озера Харку произошло ДТП, в котором пострадали шесть человек. Трое пострадавших — дети.
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Культура широко закрытых глаз: сексуальному насилию подвергаются и эстонские подростки
15 октября актриса Алисса Милано написала в Твиттере: ”Если бы все женщины, когда-либо подвергшиеся сексуальному насилию, опубликовали в своем статусе хештэг #МеняТоже, то общими усилиями им удалось бы донести до людей реальный масштаб проблемы”. Школьный психолог Геа Григорьев пишет в ”Учительской газете”, что реакция на этот твит была лавинообразной — к воззванию присоединились как известные, так и неизвестные люди по ту и эту сторону океана. Продолжать отводить взгляд было уже просто невозможно. Да-да, и в Эстонии тоже.
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Эксклюзив! Евгений Плющенко: в Тарту я готовился к Олимпийским играм
Евгений Плющенко представляет: 2 декабря и 3 декабря в ледовом холле Tondiraba состоится сказочное шоу для детей и взрослых ”Снежный король”. Принимают ли участие в шоу эстонские спортсмены и в каком эстонском городе Плющенко готовился к Олимпиаде? Ответы на эти вопросы — в интервью Бублика.
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Горько! Виктория Ладынская вышла замуж за Меэлиса Кубитса
Депутат Рийгикогу и член партии IRL Виктория Ладынская (36) и специалист по связям с общественностью и культурной дипломатии Меэлис Кубитс (43) поженились в пятницу вечером в Таллинне.
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Читатель: будучи работающим пенсионером, потеряю 70 евро в месяц, а топ-политик недополучит всего 36 евро. Где солидарность?
Читатель Ärileht, работающий пенсионер Лембит (полное имя известно редакции), описывает, каким образом его доход в следующем году уменьшится на 70 евро в месяц. Но больше всего его злят при этом разговоры политиков о том, что им не жалко отдавать из своих зарплат по 36 евро на увеличение дохода мало зарабатывающих людей.
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В Вырумаа автомобиль угодил в реку — погиб 37-летний мужчина
Вчера вечером в результате произошедшего в Вырумаа ДТП погиб 37-летний мужчина.
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Сам виноват? Клиенту Piletilevi продали билеты не на то мероприятие: вернуть деньги невозможно
В социальных сетях распространяется история о том, как клиент Piltilevi приобрел билеты на мероприятие, на которое на самом деле не хотел идти и которые стоили намного больше билетов на тот концерт, куда он собирался.
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Финляндия начнет уже в этом году отправлять эстонцам уведомления о штрафах домой
Финская полиция собирается еще до конца 2017 года начать отправлять на дом жителям Эстонии уведомления о штрафах за превышение скорости.
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ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИК: Быстрый ли в Эстонии интернет по сравнению с другими странами?
Согласно данным сайта Speedtest, Эстония среди 134 стран находится на 40 месте по скорости интернета. Примечательно, что Латвия находится на 29 месте, Литва на 12, Финляндия на 39 и Россия на 39 месте.
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ФОТО: Своеобразные рождественские елки, установленные в Раквере в 2013-2016 годах, а также ныняшняя красавица
Уже пять лет подряд Раквере широко заявляет о себе, устанавливая очень своеобразные елки. Сегодня, в первый Адвент, на обозрение общественности предстала очередная нестандартная елка, созданная городским художником Раквере Теэтом Сууром.
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ФОТО: Мэр Таллинна Таави Аас и пробст Таллинна Яан Тамсалу зажгли свечу Первого адвента
Сегодня на Ратушной площади мэр Таллинна Таави Аас и таллинский пробст Яан Таммсалу зажгли свечу Первого адвента, провозгласив начало периода подготовки к Рождеству.
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В Кохтла-Ярве зажгли первую свечу Адвента и новогоднюю елку
Праздник зажжения первой свечи Адвента прошел в Ахтмеской, Оруской и Ярвеской частях Кохтла-Ярве. Благословил зажжение свечей пастор Йыхвиской лютеранской церкви Святого Михаила Пеэтер Калдур.
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ФОТО: Праздник к нам приходит! В воскресенье по всей стране зажгли первую свечу Адвента
В воскресенье Эстония отмечала первый день Адвента, в честь чего по всей стране были зажжены свечи.
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