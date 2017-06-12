ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Убийство девушки в Вильянди и столетие независимости Финляндии

В субботу, 12 июня, во второй половине дня на окраине города Вильянди в траве было обнаружено тело 17-летней девушки. В тот же день вечером в Таллинне на площади Вабадузе прошел бесплатный концерт в честь юбилея независимости Финляндии. Об этих и других событиях прошедших выходных читайте в нашей подборке новостей.

ФОТО: Футболист Валерий Карпин женился на нарвской учительнице

Laste jalgpalli võistlus Narvas Foto: Sergei Stepanov, NPA

Бывший футболист сборной России Валерий Карпин женился на нарвской учительнице Дарье Гордеевой. Первой сообщила об этом в "Инстаграме" работодатель Карпина с телеканала "Матч ТВ" Тина Канделаки, выложив фото со свадебной церемонии под Нарвой.

Loe edasi...

ФОТО и ВИДЕО DELFI: На Сааремаа ”слетелись” десятки крутых Corvette

Клуб Eesti Corvette третий год подряд устраивает международный слет любителей американских спортивных автомобилей. В этом году он проходит на Сааремаа.

Loe edasi...

У спортклуба, с которым связан Кылварт, имеется задолженность по налогам

Foto: Sven Arbet

Налогово-таможенный департамент потребовал от Михаила Кылварта и его отца Юло Кылварта уплаты налогов на сумму почти 25 000 евро за спортклуб тхэквондо, к которому они имеют отношение. Суд же решил, что с них в качестве особой скидки и подоходного налога надо потребовать чуть более 10 000 евро. Также, по данным Коммерческого регистра, у клуба — задолженность по налогам в 5 722 евро, пишет Ärileht.

Loe edasi...

РЕТРОФОТО: Винтаж и ностальгия! Как выглядели советские туристические прицепы

Foto: Eesti Maanteemuuseum

Люди во все времена и при любой власти стремились путешествовать и познавать мир.

Loe edasi...

ФОТО DELFI: Paljon onnea, naapurit! На площади Вабадузе прошел концерт в честь столетия Финляндии

Foto: Karli Saul

Главное событие празднования юбилея независимости Финляндии в Эстонии — бесплатный концерт на площади Вабадузе, передает rus.err.ee.

Loe edasi...

Нарвский энергозабег: победители полумарафона были предсказаны заранее

Narva Energiajooksu poolmaratoni start Foto: Elen Valli

Чемпионом Эстонии в полумарафоне, прошедшем 10 июня в рамках крупнейшего спортивного мероприятия Ида-Вмрумаа — "Нарвского энергозабега", стал имеющий опыт участия в Олимпийских играх Роман Фости, пробежавший 21.1 километра за 1 час 7 минут 53 секунды.

Loe edasi...

ФОТО: Таксисты-барыги требовали с бельгийцев 50 евро за проезд

Belgia fännid taksojuhiga vaidlemas. Foto: Veiko Vares

Бельгийские болельщики после победы своих футболистов на "А Ле Кок Арене" над сборной Эстонии (2:0) отправились отмечать этот успех в центр Таллинна.

Loe edasi...

ФОТО И ВИДЕО DELFI: В Кадриорге в благотворительном заплыве "участвовали" тысячи резиновых уточек

В субботу в 12:00 в столичном парке Кадриорг стартует ставшая традиционной благотворительная акция – "Утиное ралли", передает rus.err.ee.

Loe edasi...

АРХИВНЫЕ КАДРЫ: Молодые угонщики авто перед лицом советского правосудия

Сколько существует человечество — столько существуют и преступники и правонарушители. Представленные кадры датированы 1973 годом и показывают, как судили и допрашивали угонщиков автомобилей 40 лет назад.

Loe edasi...

ФОТО: На окраине Вильянди обнаружен труп 17-летней девушки

Sündmuspaik, kus leiti hukkunud 17-aastase neiu surnukeha Foto: Kenno Soo

В субботу во второй половине дня в Центр тревоги поступило сообщение, что на окраине города Вильянди в траве обнаружено женское тело.

Loe edasi...

ФОТО: Подозреваемый в убийстве 17-летней девушки в Вильянди признал свою вину

Sündmuspaik, kus leiti hukkunud 17-aastase neiu surnukeha Foto: Kenno Soo

Ночью полиция задержала в Ляэне-Вирумаа 21-летнего молодого человека, которого на основе собранных доказательств подозревают в убийстве 17-летней девушки, чей труп был обнаружен на окраине Вильянди.

Loe edasi...

ФОТО: Автогонщик Отт Тянак впервые выиграл этап чемпионата мира!

FIA WORLD RALLY CHAMPIONSHIP 2017 Foto: @World Media Agency

29-летний эстонский автогонщик Отт Тянак ("Форд") стал победителем седьмого этапа чемпионата мира по авторалли, завершившегося на итальянском острове Сардиния.

Loe edasi...

ФОТО: Медведь отдыхает на месте кормежки в Рапламаа

Ivar Rõõsi rajakaamera /EJS

В Палукюла в Рапласком уезде камера засняла местного медведя на месте кормежки.

Loe edasi...

Певкур на съезде Партии реформ: наше государство трещит по швам

Foto: Argo Ingver

По словам председателя Партии реформ Ханно Певкура, трагично, что значимая часть нынешней истории успеха Эстонии — сбалансированный бюджет, продуманная налоговая система и э-возможности — менее, чем за год канула в лету, собщает пресс-служба партии.

Loe edasi...

Портал Osta.ee установил ежемесячную плату для неактивных пользователей

Kuvatõmmis

Вчера сайт аукционов Osta.ee сообщил, что установил ежемесячную плату для пользователей, которые за последние 12 месяцев не совершали никаких действий на сайте: "Мы ждем тебя обратно!"

Loe edasi...

ФОТО И ВИДЕО: Смотрите, как изготавливают упаковку для соков

Põltsamaa Felixi mahlaliini avamine Foto: Argo Ingver

Концерн Orkla Grupp — собственник Põltsamaa Felix — собрал производство соков со всей Прибалтики в Эстонии и инвестировал в завод соков, а также в строительство центра компетенции в Пылтсамаа 1,5 миллиона евро. В результате компания Põltsamaa Felix стала самым современным производством соков в Прибалтике.

Loe edasi...

Популярный российский блогер Варламов о Нарве и Ивангороде: контраст поразительный

Narva Ivangorod

Один из самых известных российских блогеров-фотографов Илья Варламов, снискавший популярность во многом благодаря путевым заметкам, делающимся во время или по итогам визитов в города России и не только России, посетил Нарву и Ивангород.

Loe edasi...

ГАЛЕРЕЯ: Rammstein в Таллинне! Смотрите фото с концерта

Foto: Karli Saul

Сегодня, 11 июня, на таллиннском Певческом поле выступает известная немецкая группа Rammstein. Смотрите фото! Галерея пополняется!

Loe edasi...