ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Трое погибших в ДТП, новое название IRL и нападение медведя на фотографа

ФОТО: ”Сердце ушло в пятки и я подумал, что останусь здесь навсегда….” Фотограф-любитель столкнулся в лесу с медведем

Karu Foto: Peeter Karask

Фотограф-любитель Пеэтер Караск решил поснимать природу, но неожиданно встретился лицом к лицу с медведем. По словам мужчины, это было самое страшное событие его жизни.

Loe edasi...

В Таллинне пьяная 18-летняя девушка без прав протаранила 12 автомобилей

Öösel kontrolliti Viljandis autojuhte Foto: Kenno Soo

В ночь на субботу, около трех часов, на Мустамяэ теэ в Талинне 18-летняя девушка без прав на машине протаранила 12 автомобилей.

Loe edasi...

ФОТО: "Рассказать всему миру о маленькой Эстонии". В Америке открыли большую передвижную выставку об ЭР

Okupatsioonide muuseum

Вчера, 2 июня, в Калифорнии, в университетском городке всемирного известного университета Стэнфорд, состоялось открытие единственной в своём роде передвижной выставки Музея оккупаций ”Masters of our own homes: Estonia 100”, сообщает пресс-служба музея.

Loe edasi...

Март Хельме назвал чернокожих неграми и пустоголовыми. Неудачная шутка или …?

Mart Helme Foto: Sven Arbet

В понедельник в Лихула было открыто новое отделение партии EKRE. Перед открытием в баре под названием Särts состоялось собрание, на котором Март Хельме выступил перед полусотней слушателей с речью, пишет Lääne Elu.

Loe edasi...