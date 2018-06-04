04.06.2018, 11:10

ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Трое погибших в ДТП, новое название IRL и нападение медведя на фотографа


rus.delfi.ee
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Kehtnas hukkus liiklusõnnetuses kaks noort meest
Kehtnas hukkus liiklusõnnetuses kaks noort meestFoto: Politsei- ja Piirivalveamet

В субботу, 2 июня, в Рапламаа BMW врезался в дерево, погибли два молодых человека, а позже погиб 66-летний мотоциклист. В тот же день партия IRL сменила название на Isamaa. А в воскресенье, 3 июня, мы писали о том, как в Эстонии на фотографа-любителя в лесу напал медведь. Эти и другие новости, которые вы могли пропустить в минувшие выходные, читайте в нашей традиционной подборке.

ФОТО: В Рапламаа BMW врезался в дерево, погибли два молодых человека

Kehtnas hukkus liiklusõnnetuses kaks noort meest Foto: Politsei- ja Piirivalveamet

В субботу в 4:19 в Центр тревоги поступило сообщение о ДТП в поселке Кехтна в Рапламаа, где на Вильяндиском шоссе автомобиль BMW врезался в дерево.
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ФОТО: Второе за день ДТП с летальным исходом в Рапламаа — погиб 66-летний мотоциклист

Raplamaal hukkus mootorrattur Foto: PPA

В деревне Вяльятагузе в Рапламаа случилось тяжелое ДТП, в результате которого погиб потерявший контроль над мотоциклом 66-летний мужчина.
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ГРАФИК: Полмиллиона за год: сколько в прошлом году заработали ведущие чиновники страны?

Valdur Laid. Maksu-ja tolliameti peadirektor Foto: Karin Kaljuläte

Из деклараций экономических интересов выясняется, что из эстонских топ-чиновников в прошлом году больше всего заработал глава Налогово-таможенного департамента Валдур Лайд, которому принадлежит успешная инвестиционная фирма OÜ Patrimoonium.
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Перевернувшая эстонскую политику с ног на голову партия вскоре канет в Лету

Foto: Kollaž: Delfi

Сегодня состоится генеральный съезд партии Isamaa ja Res Publica Liit (IRL), на котором будет принято решение убрать из названия партии все, кроме слова "Isamaa". А это означает, что некогда всколыхнувшая эстонское политическое пространство партия Res Publica фактически канет в Лету.
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Долой республику, даешь отечество! Сегодня партия IRL превратилась в Isamaa

IRL Foto: Madis Veltman

На сегодняшнем съезде партии Isamaa ja Res Publica Liit (IRL) было принято решение о смене названия партии. Из него убрали большую часть слов, в том числе и отсылку к бывшей партии Res Publica. Теперь партия называется Isamaa — "Отечество".
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ФОТО и ВИДЕО DELFI: Да здравствует любимый город! В Нарве отмечают День города

Сегодня Нарва празднует День города, кульминацией которого будет вечерний гала-концерт на Петровской площади с участием российских музыкантов — Игоря Корнелюка, групп ”СерьГа” и ”Ногу свело”.
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ГРАФИК: Кто из эстонских политиков по уши в долгах? Лидируют Тынисте, Пало и Репс

Toomas Tõniste oma kodus Foto: Madis Veltman

Министр финансов Тоомас Тынисте, согласно данным прошлого года, заработал больше всего денег по сравнению с другими эстонскими политиками. Однако у Тынисте одновременно и самые большие долги.
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Полиция нашла пропавшую 12-летнюю Керту здоровой и невредимой

PPA

Ранее полиция просит помощи в поиске 12-летней Керту из Хаапсалу, которая в пятницу вечером поехала кататься на велосипеде и не вернулась домой. Девочку нашли в субботу около 16:30. С ней все в порядке!
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ФОТО: Марина Кальюранд вступила в Социал-демократическую партию

Foto: Rauno Volmar

Бывший министр иностранных дел и кандидат в президенты Марина Кальюранд сообщила на генеральном съезде Социал-демократической партии о решении вступить в ряды соцдемов.
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Президент Кальюлайд требует называть ситуацию в Донбассе войной

Kersti Kaljulaid avas Võrus ettevõtlusnädala Foto: Anni Õnneleid

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд считает, что, говоря об Украине и Грузии, необходимо называть вещи своими именами. "Война есть война и оккупация есть оккупация", — заявила глава государства в Таллинне на конференции, посвященной памяти эстонского экс-президента Леннарта Мери. Ее слова приводит в субботу, 2 июня, пресс-служба президентской администрации.
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Эстония потратит около 190 млн евро, чтобы укрепить границу с РФ

Riigipiir Foto: Jassu Hertsmann

Эстония планирует начать строительство инфраструктуры и системы технического наблюдения на границе с Россией в 2019 году и завершить до 2026 года, затратив на эти цели 188 млн евро. Об этом сообщает 2 июня на сайте Рийгикогу.
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Важно! Какие машины не смогут ездить на биотопливе, которое теперь обязаны продавать все заправки

Foto: Argo Ingver

С 1 мая в Эстонии начали действовать новые топливные стандарты. Это значит, что теперь биодобавки должны занимать не менее 3,1% от общего объема бензина или дизеля. Население восприняло эту новость пессимистично: многие тут же начали жаловаться на проблемы с машинами — и работать стали хуже, и вообще глохнут. Так ли страшен черт, как его малюют, и владельцам каких автомобилей действительно стоит опасаться проблем — выясняла ”МК-Эстония”.
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ФОТО: В одной машине ехали 8 женщин. Поездка закончилась в кювете, а для 6 из них — в больнице

Auto, millega sattus õnnetusse kaheks inimest Foto: Urmet Tambre

Как сообщает Пыхьяская префектура, сегодня в ДТП попала машина, в которой находилось человек больше положенного — а именно, 8 женщин.
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ФОТО: ”Сердце ушло в пятки и я подумал, что останусь здесь навсегда….” Фотограф-любитель столкнулся в лесу с медведем

Karu Foto: Peeter Karask

Фотограф-любитель Пеэтер Караск решил поснимать природу, но неожиданно встретился лицом к лицу с медведем. По словам мужчины, это было самое страшное событие его жизни.
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В Таллинне пьяная 18-летняя девушка без прав протаранила 12 автомобилей

Öösel kontrolliti Viljandis autojuhte Foto: Kenno Soo

В ночь на субботу, около трех часов, на Мустамяэ теэ в Талинне 18-летняя девушка без прав на машине протаранила 12 автомобилей.
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ФОТО: "Рассказать всему миру о маленькой Эстонии". В Америке открыли большую передвижную выставку об ЭР

Okupatsioonide muuseum

Вчера, 2 июня, в Калифорнии, в университетском городке всемирного известного университета Стэнфорд, состоялось открытие единственной в своём роде передвижной выставки Музея оккупаций ”Masters of our own homes: Estonia 100”, сообщает пресс-служба музея.
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Март Хельме назвал чернокожих неграми и пустоголовыми. Неудачная шутка или …?

Mart Helme Foto: Sven Arbet

В понедельник в Лихула было открыто новое отделение партии EKRE. Перед открытием в баре под названием Särts состоялось собрание, на котором Март Хельме выступил перед полусотней слушателей с речью, пишет Lääne Elu.
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Опять двадцать пять! Клиенты Novatours "застряли" в Греции из-за неисправности SmartLynx

Smartlynx Estonia lennuk Foto: Andres Putting

Вчера вечером туроператор Novatours доставил отдыхавших в Греции эстонцев в аэропорт и пожелал счастливого полета, но из-за технической неисправности самолета SmartLynx рейс не состоялся и в 3 часа ночи людей доставили обратно в отель.
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Выигрывайте подарки от портала Rus.Delfi в утренней программе ”Полный вперед!” на ”Русском Радио"!

Фото: Русское радио

Начиная с 4 июня, по понедельникам, в утреннем эфире не пропустите игру ”Метод Delfi” — игру для самых внимательных слушателей ”Русского Радио” и читателей портала ”Delfi”.
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Обзор эстонской прессы: тварь я дрожащая или хозяин Эстонии?

Фото: Бюро депутата Европарламента Яны Тоом

Представляем вашему вниманию обзор эстонской прессы, подготовленный Бюро депутата Европарламента Яны Тоом. На этой неделе эстонские СМИ обсуждали кодекс этики Центристской партии, отмену школьных экзаменов, падение Игоря Манга, проблему русского языка — и о русских тоже не забывали.
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ФОТО: Связанный с уголовным миром мужчина с пестрой судьбой продает роскошную виллу в Пирита

Foto: Kinnisvara24.ee

Тоомас Каяк попадал в орбиту внимания прессы, прежде всего, по двум причинам. Так, в конце 90-х и начале 2000-х говорили о его связях с уголовными авторитетами, а позже — о причастности к ”румынской афере” Пеэпа Аавиксоо.
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Meenutus ühest mullusest tormist. Foto: Andres Putting

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ВИДЕО: На главного тренера сборной России упал рекламный щит

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В субботу, 2 июня, в Рапламаа BMW врезался в дерево, погибли два молодых человека, а позже погиб 66-летний мотоциклист. В тот же день партия IRL сменила название на Isamaa. А в воскресенье, 3 июня, мы писали о том, как в Эстонии на фотографа-любителя в лесу напал медведь. Эти и другие новости, которые вы могли пропустить в минувшие выходные, читайте в нашей традиционной подборке.
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