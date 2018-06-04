ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Трое погибших в ДТП, новое название IRL и нападение медведя на фотографа

В субботу, 2 июня, в Рапламаа BMW врезался в дерево, погибли два молодых человека, а позже погиб 66-летний мотоциклист. В тот же день партия IRL сменила название на Isamaa. А в воскресенье, 3 июня, мы писали о том, как в Эстонии на фотографа-любителя в лесу напал медведь. Эти и другие новости, которые вы могли пропустить в минувшие выходные, читайте в нашей традиционной подборке.
ФОТО: В Рапламаа BMW врезался в дерево, погибли два молодых человека
ФОТО: Второе за день ДТП с летальным исходом в Рапламаа — погиб 66-летний мотоциклист
В деревне Вяльятагузе в Рапламаа случилось тяжелое ДТП, в результате которого погиб потерявший контроль над мотоциклом 66-летний мужчина. Loe edasi...
ГРАФИК: Полмиллиона за год: сколько в прошлом году заработали ведущие чиновники страны?
Из деклараций экономических интересов выясняется, что из эстонских топ-чиновников в прошлом году больше всего заработал глава Налогово-таможенного департамента Валдур Лайд, которому принадлежит успешная инвестиционная фирма OÜ Patrimoonium. Loe edasi...
Перевернувшая эстонскую политику с ног на голову партия вскоре канет в Лету
Сегодня состоится генеральный съезд партии Isamaa ja Res Publica Liit (IRL), на котором будет принято решение убрать из названия партии все, кроме слова "Isamaa". А это означает, что некогда всколыхнувшая эстонское политическое пространство партия Res Publica фактически канет в Лету. Loe edasi...
Долой республику, даешь отечество! Сегодня партия IRL превратилась в Isamaa
ФОТО и ВИДЕО DELFI: Да здравствует любимый город! В Нарве отмечают День города
СегодняНарва празднует День города, кульминацией которого будет вечерний гала-концерт на Петровской площади с участием российских музыкантов — Игоря Корнелюка, групп ”СерьГа” и ”Ногу свело”. Loe edasi...
ГРАФИК: Кто из эстонских политиков по уши в долгах? Лидируют Тынисте, Пало и Репс
Министр финансов Тоомас Тынисте, согласно данным прошлого года, заработал больше всего денег по сравнению с другими эстонскими политиками. Однако у Тынисте одновременно и самые большие долги. Loe edasi...
Полиция нашла пропавшую 12-летнюю Керту здоровой и невредимой
Ранее полиция просит помощи в поиске 12-летней Керту из Хаапсалу, которая в пятницу вечером поехала кататься на велосипеде и не вернулась домой. Девочку нашли в субботу около 16:30. С ней все в порядке! Loe edasi...
ФОТО: Марина Кальюранд вступила в Социал-демократическую партию
Бывший министр иностранных дел и кандидат в президенты Марина Кальюранд сообщила на генеральном съезде Социал-демократической партии о решении вступить в ряды соцдемов. Loe edasi...
Президент Кальюлайд требует называть ситуацию в Донбассе войной
ПрезидентЭстонииКерсти Кальюлайд считает, что, говоря об Украине и Грузии, необходимо называть вещи своими именами. "Война есть война и оккупация есть оккупация", — заявила глава государства в Таллинне на конференции, посвященной памяти эстонского экс-президента Леннарта Мери. Ее слова приводит в субботу, 2 июня, пресс-служба президентской администрации. Loe edasi...
Эстония потратит около 190 млн евро, чтобы укрепить границу с РФ
Эстония планирует начать строительство инфраструктуры и системы технического наблюдения на границе с Россией в 2019 году и завершить до 2026 года, затратив на эти цели 188 млн евро. Об этом сообщает 2 июня на сайте Рийгикогу. Loe edasi...
Важно! Какие машины не смогут ездить на биотопливе, которое теперь обязаны продавать все заправки
С 1 мая в Эстонии начали действовать новые топливные стандарты. Это значит, что теперь биодобавки должны занимать не менее 3,1% от общего объема бензина или дизеля. Население восприняло эту новость пессимистично: многие тут же начали жаловаться на проблемы с машинами — и работать стали хуже, и вообще глохнут. Так ли страшен черт, как его малюют, и владельцам каких автомобилей действительно стоит опасаться проблем — выясняла ”МК-Эстония”. Loe edasi...
ФОТО: В одной машине ехали 8 женщин. Поездка закончилась в кювете, а для 6 из них — в больнице
ФОТО: ”Сердце ушло в пятки и я подумал, что останусь здесь навсегда….” Фотограф-любитель столкнулся в лесу с медведем
Фотограф-любитель Пеэтер Караск решил поснимать природу, но неожиданно встретился лицом к лицу с медведем. По словам мужчины, это было самое страшное событие его жизни. Loe edasi...
В Таллинне пьяная 18-летняя девушка без прав протаранила 12 автомобилей
В ночь на субботу, около трех часов, на Мустамяэ теэ в Талинне 18-летняя девушка без прав на машине протаранила 12 автомобилей. Loe edasi...
ФОТО: "Рассказать всему миру о маленькой Эстонии". В Америке открыли большую передвижную выставку об ЭР
Вчера, 2 июня, в Калифорнии, в университетском городке всемирного известного университета Стэнфорд, состоялось открытие единственной в своём роде передвижной выставки Музея оккупаций ”Masters of our own homes: Estonia 100”, сообщает пресс-служба музея. Loe edasi...
Март Хельме назвал чернокожих неграми и пустоголовыми. Неудачная шутка или …?
В понедельник в Лихула было открыто новое отделение партии EKRE. Перед открытием в баре под названием Särts состоялось собрание, на котором Март Хельме выступил перед полусотней слушателей с речью, пишет Lääne Elu. Loe edasi...
Опять двадцать пять! Клиенты Novatours "застряли" в Греции из-за неисправности SmartLynx
Вчера вечером туроператор Novatours доставил отдыхавших в Греции эстонцев в аэропорт и пожелал счастливого полета, но из-за технической неисправности самолета SmartLynx рейс не состоялся и в 3 часа ночи людей доставили обратно в отель. Loe edasi...
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Начиная с 4 июня, по понедельникам, в утреннем эфире не пропустите игру ”Метод Delfi” — игру для самых внимательных слушателей ”Русского Радио” и читателей портала ”Delfi”. Loe edasi...
Обзор эстонской прессы: тварь я дрожащая или хозяин Эстонии?
Представляем вашему вниманию обзор эстонской прессы, подготовленный Бюро депутата ЕвропарламентаЯны Тоом. На этой неделе эстонские СМИ обсуждали кодекс этики Центристской партии, отмену школьных экзаменов, падение Игоря Манга, проблему русского языка — и о русских тоже не забывали. Loe edasi...
ФОТО: Связанный с уголовным миром мужчина с пестрой судьбой продает роскошную виллу в Пирита
Тоомас Каяк попадал в орбиту внимания прессы, прежде всего, по двум причинам. Так, в конце 90-х и начале 2000-х говорили о его связях с уголовными авторитетами, а позже — о причастности к ”румынской афере” Пеэпа Аавиксоо. Loe edasi...
С понедельника погода станет хуже, по всей стране пройдут дожди
Последнее время погода нас радовала, но уже с понедельника следует ожидать похолодания и дождей. Loe edasi...
ФОТО и ВИДЕО: Словно взаправду! В Старом Таллинне состоялся рыцарский турнир
Вчера в рамках Дней Старого Таллинна состоялся рыцарский турнир Old Tallinn Cup (”Кубок Старого Таллинна”). Прошли как мужские, так и женские командные бои. Loe edasi...
ВИДЕО: На главного тренера сборной России упал рекламный щит
Второй день чемпионата Европы по художественной гимнастике, проходящий в испанской Гвадалахаре, был отмечен одним неприятным инцидентом. На главного тренера сборной России Ирину Винер-Усманову упал большой рекламный щит. Loe edasi...
ФОТО: В Вильяндимаа столкнулись две машины: трое пострадавших