ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Трое погибших в ДТП, новое название IRL и нападение медведя на фотографа

ФОТО: Второе за день ДТП с летальным исходом в Рапламаа — погиб 66-летний мотоциклист

Raplamaal hukkus mootorrattur Foto: PPA

В деревне Вяльятагузе в Рапламаа случилось тяжелое ДТП, в результате которого погиб потерявший контроль над мотоциклом 66-летний мужчина.

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ГРАФИК: Полмиллиона за год: сколько в прошлом году заработали ведущие чиновники страны?

Valdur Laid. Maksu-ja tolliameti peadirektor Foto: Karin Kaljuläte

Из деклараций экономических интересов выясняется, что из эстонских топ-чиновников в прошлом году больше всего заработал глава Налогово-таможенного департамента Валдур Лайд, которому принадлежит успешная инвестиционная фирма OÜ Patrimoonium.

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Перевернувшая эстонскую политику с ног на голову партия вскоре канет в Лету

Foto: Kollaž: Delfi

Сегодня состоится генеральный съезд партии Isamaa ja Res Publica Liit (IRL), на котором будет принято решение убрать из названия партии все, кроме слова "Isamaa". А это означает, что некогда всколыхнувшая эстонское политическое пространство партия Res Publica фактически канет в Лету.

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Долой республику, даешь отечество! Сегодня партия IRL превратилась в Isamaa

IRL Foto: Madis Veltman

На сегодняшнем съезде партии Isamaa ja Res Publica Liit (IRL) было принято решение о смене названия партии. Из него убрали большую часть слов, в том числе и отсылку к бывшей партии Res Publica. Теперь партия называется Isamaa — "Отечество".

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ФОТО и ВИДЕО DELFI: Да здравствует любимый город! В Нарве отмечают День города

Сегодня Нарва празднует День города, кульминацией которого будет вечерний гала-концерт на Петровской площади с участием российских музыкантов — Игоря Корнелюка, групп ”СерьГа” и ”Ногу свело”.

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