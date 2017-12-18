ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Трагическая смерть подростка в Таллинне, инцидент в Ласнамяэ, стрим из казармы

В субботу в Ласнамяэ девушка забралась на крышу многоквартирного дома. В этот же день, 16 декабря два срочника Куперьяновского пехотного батальона устроили прямое включение из казармы. В воскресенье в Таллинне на Таммсааре теэ под колесами грузовика погиб 15-летний подросток.
ФОТО: В Таллинне под колесами грузовика погиб 15-летний подросток
В воскресенье около трех часов дня у дома по адресу Таммсааре теэ, 104 в Таллинне под колесами автомобиля погиб человек.
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Срочники Куперьяновского батальона устроили прямое включение из казармы
Сегодня популярная группа в Facebook "Eestlaste livestream" пополнилась новыми авторами — срочниками Куперьяновского пехотного батальона, которые устроили прямое включение из казармы.
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ФОТО: В Ласнамяэ девушка забралась на крышу многоквартирного дома
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Читатель Defi сообщил в редакцию, что сегодня в первой половине дня на улице Кярбери в столичном районе Ласнамяэ что-то случилось.
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Биткоин побил третий рекорд за сутки
Курс биткоина побил третий рекорд за сутки. Об этом свидетельствуют данные сервиса CoinMarketCap.
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Российские спецслужбы предотвратили теракты в Петербурге благодаря данным ЦРУ
Владимир Путин в телефонном разговоре поблагодарил Дональда Трампа за переданные сведения, которые помогли задержать террористов, планировавших взрыв в Казанском соборе.
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Суд арестовал задержанного за взятки члена правления Eesti Raudtee Федоренко
Харьюский уездный суд в субботу вечером арестовал члена правления Eesti Raudtee Сергея Федоренко, которые подозревается в получении взяток.
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Яак Мадисон замечен в гей-клубе: он надеется, что его присутствие пощекотало завсегдатаям нервы
Õhtuleht получил фотографии, на которых политик EKRE Яак Мадисон в ночь на субботу распивает алкогольные напитки в гей-баре. Как объяснил сам Мадисон, заведение просто попалось ему на пути.
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Тынис Мяги: я против того, чтобы в ЕС все нормальное объявлялось ненормальным
Известный эстонский певец и музыкант Тынис Мяги дал изданию Maaleht большое интервью, в котором поразмышлял о том, насколько свободными мы является на самом деле.
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Белобровцев — о Глебовой как руководителе "Тондираба" и образовании на эстонском начиная с детского сада
Вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев считает, что после скандального аудита дела в ледовом холле "Тондираба" пойдут в гору, а полный перевод системы образования на эстонский язык - не лучший вариант, пишет Eesti Päevaleht.
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России разрешили использовать два из трех цветов национального флага на Олимпиаде
Международный олимпийский комитет разработал требования к экипировке российских спортсменов на Олимпийских играх в Пхенчхане в 2018 году. Содержание документа опубликовал ”Р-Спорт”, пишет "Медуза".
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