ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Трагедия в Какумяэ, окончание поисков пропавшего в лесу нарвитянина и съезд центристов

Заместитель генерального директора Департамента технического надзора (TJA) Ингрид Тейнемаа сказала, что по оценке департамента, причиной трагического несчастного случая в Какумяэ могло стать распространение угарного газа, а не общая утечка газа.

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Найдено тело заблудившегося в лесу 78-летнего нарвитянина

Kadunud inimese otsing metsast, igal aastal on suuremaid operatsioone 30 ringis Foto: Argo Ingver

Три недели шли поиски заблудившегося в лесу возле деревни Ремнику мужчины из Нарвы. В воскресенье, 14 октября, добровольцы сообщили, что около двух часов дня было найдено тело 78-летнего Ивана, полиция подтвердила rus.err.ee эту информацию.

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ФОТО: Cтали известны имена лауреатов премии “Учитель года 2018”

Foto: Madis Veltman

Сегодня, 14 октября, в концертном зале "Эстония" прошла церемония чествования лучших учителей и работников сферы образования Эстонии. Лауреатам впервые были вручены государственные премии в сфере образования, а также была вручена премия за дело жизни. Ее обладателем стал Юло Вооглайд. Победители были объявлены в 14 категориях, сообщает Министерство образования и науки.

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Глава сети Coop: высокий алкогольный акциз — одно из самых больших экономических преступлений последнего времени

Jaanus Vihandi Foto: Jaanus Lensment

По мнению председателя правления Coop Яануса Виханда, нынешнее правительство, скорее всего, не снизит имеющийся уровень алкогольных акцизов, который тянет экономику вниз, и это — преступление.

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ГРАФИК ГОСБЮДЖЕТА: Откуда государство получает деньги и на что их тратит?

Eurod Foto: Madis Veltman

ТОП Найдено тело заблудившегося в лесу 78-летнего нарвитянина ФОТО: Трагическая утечка газа в Какумяэ: семья переехала в дом только в пятницу, соседи считают здание некачественным Что говорят в газовой фирме? ФОТО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ: В результате утечки газа в Таллинне погибли два ребенка — четырех и семи лет

Государственный бюджет Эстонии — более 10 млрд евро. Акциз на алкоголь, о котором страстно спорят, приносит только 2% от всех денег. Откуда же поступают деньги и на что они идут? Это объясняет график ниже.

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"Чтобы нищенская оплата труда ушла в прошлое". Цель новой программы Центристской партии — создание сильного среднего класса

Keskerakonna uus hüüdlause tutvustamine. Valimised 2019 Foto: Karin Kaljuläte

На сегодняшнем съезде Центристской партии утверждена новая программа партии, определяющая долговременные цели и задачи на последующие годы. Предыдущая программа Центристской партии была принята в 2005 году, говорится в пресс-релизе партии.

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ФОТО: Смотрите, как выглядят самые тренированные тела Эстонии

Foto: Rauno Volmar

В концертном доме Alexela вчера состоялся 50-й чемпионат Эстонии по культуризму и фитнесу. Одним из главных событий вечера были последние соревнования Оття Кийвикаса среди любителей — далее лучший культурист Эстонии отправится уже к профессионалам.

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ФОТО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ: В результате утечки газа в Таллинне погибли два ребенка — четырех и семи лет

Gaasiõnnetus Kakumäel Foto: Madis Veltman

В субботу в 18:11 Центр тревоги получил сообщение о том, что в одном из домов таллиннского района Какумяэ были обнаружены тела двух детей, четырехлетнего и семилетнего. По первоначальным данным, произошла утечка газа, от отравления которым и погибли дети.

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Захарова о Скрипалях: раньше были живыми, сейчас не знаю