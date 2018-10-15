15.10.2018, 09:40

ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Трагедия в Какумяэ, окончание поисков пропавшего в лесу нарвитянина и съезд центристов


rus.delfi.ee
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Kakumäe gaasiõnnetus
Kakumäe gaasiõnnetusFoto: Rauno Volmar

В субботу вечером в одном из домов таллиннского района Какумяэ были обнаружены тела двух отравившихся газом детей детей, а воскресенье было найдено тело заблудившегося в лесу 78-летнего нарвитянина, которого добровольцы искали три недели. Также в субботу прошел съезда Центристской партии. Обо всех самых важных событиях выходных читайте в нашей традиционной подборке!

ФОТО: Трагическая утечка газа в Какумяэ: семья переехала в дом только в пятницу, соседи считают здание некачественным

Foto: Rauno Volmar

Вчера в расположенном в Какумяэ частном доме нашли тела двух детей с подозрением на отравление газом. По словам долгое время прожившего в том районе местного жителя, семья переехала в дом в пятницу. В фирме, которая предлагает газовые услуги в этом районе, говорят, что их системы в порядке.
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Департамент технического надзора: причиной трагедии в Какумяэ мог стать угарный газ

Foto: Rauno Volmar

Заместитель генерального директора Департамента технического надзора (TJA) Ингрид Тейнемаа сказала, что по оценке департамента, причиной трагического несчастного случая в Какумяэ могло стать распространение угарного газа, а не общая утечка газа.
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Найдено тело заблудившегося в лесу 78-летнего нарвитянина

Kadunud inimese otsing metsast, igal aastal on suuremaid operatsioone 30 ringis Foto: Argo Ingver

Три недели шли поиски заблудившегося в лесу возле деревни Ремнику мужчины из Нарвы. В воскресенье, 14 октября, добровольцы сообщили, что около двух часов дня было найдено тело 78-летнего Ивана, полиция подтвердила rus.err.ee эту информацию.
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ФОТО: Cтали известны имена лауреатов премии “Учитель года 2018”

Foto: Madis Veltman

Сегодня, 14 октября, в концертном зале "Эстония" прошла церемония чествования лучших учителей и работников сферы образования Эстонии. Лауреатам впервые были вручены государственные премии в сфере образования, а также была вручена премия за дело жизни. Ее обладателем стал Юло Вооглайд. Победители были объявлены в 14 категориях, сообщает Министерство образования и науки.
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Глава сети Coop: высокий алкогольный акциз — одно из самых больших экономических преступлений последнего времени

Jaanus Vihandi Foto: Jaanus Lensment

По мнению председателя правления Coop Яануса Виханда, нынешнее правительство, скорее всего, не снизит имеющийся уровень алкогольных акцизов, который тянет экономику вниз, и это — преступление.
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ГРАФИК ГОСБЮДЖЕТА: Откуда государство получает деньги и на что их тратит?

Eurod Foto: Madis Veltman

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Государственный бюджет Эстонии — более 10 млрд евро. Акциз на алкоголь, о котором страстно спорят, приносит только 2% от всех денег. Откуда же поступают деньги и на что они идут? Это объясняет график ниже.
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"Чтобы нищенская оплата труда ушла в прошлое". Цель новой программы Центристской партии — создание сильного среднего класса

Keskerakonna uus hüüdlause tutvustamine. Valimised 2019 Foto: Karin Kaljuläte

На сегодняшнем съезде Центристской партии утверждена новая программа партии, определяющая долговременные цели и задачи на последующие годы. Предыдущая программа Центристской партии была принята в 2005 году, говорится в пресс-релизе партии.
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ФОТО: Смотрите, как выглядят самые тренированные тела Эстонии

Foto: Rauno Volmar

В концертном доме Alexela вчера состоялся 50-й чемпионат Эстонии по культуризму и фитнесу. Одним из главных событий вечера были последние соревнования Оття Кийвикаса среди любителей — далее лучший культурист Эстонии отправится уже к профессионалам.
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ФОТО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ: В результате утечки газа в Таллинне погибли два ребенка — четырех и семи лет

Gaasiõnnetus Kakumäel Foto: Madis Veltman

В субботу в 18:11 Центр тревоги получил сообщение о том, что в одном из домов таллиннского района Какумяэ были обнаружены тела двух детей, четырехлетнего и семилетнего. По первоначальным данным, произошла утечка газа, от отравления которым и погибли дети.
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Захарова о Скрипалях: раньше были живыми, сейчас не знаю

Maria Zahharova Foto: Sergei Savostjanov, TASS

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в эфире передачи «Право знать!» на телеканале «ТВ Центр» заявила, что у российского внешнеполитического ведомства нет информации относительно отравленных в британском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
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Ратас на съезде партии: последние два года были очень содержательными. Просто ОЧЕНЬ!

Keskerakonna kongress 3 Foto: Ago Tammik

Сегодня на съезде партии Юри Ратас произнес речь. Приводим ее в полном объеме.
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Государство хочет обязать всех пользоваться электронным адресом на eesti.ee: чем это чревато?

фото иллюстративное Foto: "МК"

В современном мире, а тем более в электронном государстве, коим считается Эстония, сложно представить себе человека без адреса электронной почты. Ведь он используется как идентификация на многих ресурсах в интернете. В то же время для людей, далеких от мира современных технологий, например пожилых, нет ничего надежнее почтового ящика в подъезде и писем лично в руки. Возможно, скоро все изменится, и государство обяжет всех проверять свой электронный ящик на государственном портале. Для чего это нужно, и можно ли будет от этого отказаться — разбиралась ”МК-Эстония”.
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Как в Эстонии живут заключенные и на что чаще всего жалуются

фото иллюстративное Foto: Sven Arbet

В редакцию практически еженедельно приходят письма из мест лишения свободы. Кто-то жалуется на несправедливый приговор, кто-то от нечего делать делится своими мыслями о сущности бытия. При этом почти все жалуются на условия содержания, и ни один человек ни разу не написал, что эти условия хорошие. Поскольку для обычного законопослушного гражданина всё, что происходит за решеткой, — тайна за семью печатями, ”МК-Эстония” решила пролить свет на некоторые нюансы тюремной жизни. На часто задаваемые заключенными вопросы ответила представитель Министерства юстиции по вопросам тюрем Леаника Либеон.
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ФОТО: Ратас на конгрессе Центристской партии: экономика растет, жизнь улучшается, люди возвращаются на родину

Jüri Ratas Foto: Ago Tammik

Два года назад Юри Ратаса выбрали председателем Центристской партии. Тогда же он сразу стал и премьер-министром.
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Крик души матери: в Эстонии огромные масштабы приобретает педикулез. Что дальше — тиф?

Kosmeetika, meik, meikimine, ilu, välimus Foto: Vallo Kruuser

"В Эстонии огромные масштабы приобретает педикулез. Я мать двоих детей, и с этой проблемой мы боремся два года, начиная с осени 2016 года. Поначалу семейный врач утешал, что дети везут вшей из лагерей и деревень. Но и через полгода ситуация не изменилась. Более того, по словам врача, и у ее ребенка в классе эта проблема набирала обороты", - пишет читательница "МК Эстонии".
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Эстонские застройщики, трепещите! Гигант российского рынка возводит в Таллинне жилые башни класса люкс и нацелился на Европу

Kalevi Panoramasse korteri ostja saab ühtlasi priipääsme Kalevi staadionil toimuva jälgimiseks. Ilmar Saabas

Эстонские застройщики, трепещите! Крупная российская фирма строит у стадиона ”Калев” в центре Таллинна три многоквартирных дома класса люкс, пишет Eesti Päevaleht.
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