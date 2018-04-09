09.04.2018, 08:30

ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Трагедия в Германии, химатака в Сирии и уход Осиновского с поста министра

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rus.delfi.ee
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ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Трагедия в Германии, химатака в Сирии и уход Осиновского с поста министра
AFP PHOTO / Michael Gottschalk

Если вы в выходные не упустили возможности насладиться теплой погодой и держались подальше от экраном компьютеров и смарт-устройств, то вот все самое важное, что произошло за эти выходные. В Германии в центре Мюнстера грузовик въехал в толпу людей, армию Сирии обвиняют в новом применении химического оружия, Евгений Осиновский уходит с поста министра и многое другое.

ФОТО: В Германии в центре Мюнстера грузовик въехал в толпу людей, погибли трое

Twitter

В центре Мюнстера грузовик врезался в толпу людей. Место происшествия оцепила полиция, ведется крупномасштабная операция, сообщила в субботу, 7 апреля, в Twitter полиция Мюнстера. Полиция также подтвердила, что есть погибшие и раненые, передает DW.
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