ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Трагедия в Германии, химатака в Сирии и уход Осиновского с поста министра

Если вы в выходные не упустили возможности насладиться теплой погодой и держались подальше от экраном компьютеров и смарт-устройств, то вот все самое важное, что произошло за эти выходные. В Германии в центре Мюнстера грузовик въехал в толпу людей, армию Сирии обвиняют в новом применении химического оружия, Евгений Осиновский уходит с поста министра и многое другое.
ФОТО: В Германии в центре Мюнстера грузовик въехал в толпу людей, погибли трое
В центре Мюнстера грузовик врезался в толпу людей. Место происшествия оцепила полиция, ведется крупномасштабная операция, сообщила в субботу, 7 апреля, в Twitter полиция Мюнстера. Полиция также подтвердила, что есть погибшие и раненые, передает DW. Loe edasi...
”Инсульт? У четырехлетки? Вы шутите?” Семья была шокирована диагнозом дочери, но это оказалось правдой
Инсульт у детей встречается чаще, чем принято считать. В Эстонии ежегодно около семи детей переносят инсульт. По словам врачей, диагностика затруднена, поскольку у маленьких пациентов инсульт может проходить нетипичным образом, пишет Eesti Päevaleht. Loe edasi...
”Весна и Какашка” вернулась! Повторный тираж вывел самую противоречивую детскую книгу Эстонии в русскоязычный топ
В ноябре прошлого года в рейтинге самых продавемых книг на русском языке по версии Apollo произошли глобальные изменения: на третье место пулей взлетел, наверное, самый противоречивый детский сборник за всю историю Эстонии — ”Весна и Какашка” Андруса Кивиряхка, уступив лишь легендарному ”Сипсику” и ”Криминальной Эстонии”. Loe edasi...
Жуткая трагедия в Канаде: 14 молодых хоккеистов погибли в автокатастрофе
В результате столкновения автобуса с хоккейной командой и грузовика в Канаде погибли 14 молодых хоккеистов. Еще 14 человек получили травмы различной степени тяжести, трое из них находятся в критическом состоянии. Loe edasi...
Труп владельца упавшей с обрыва Пакри машины найден неподалеку
Утром полиция продолжила поиски пропавшего владельца автомобиля, который в ночь на пятницу упал с обрыва Пакри в Палдиски. Около 9:50 на берегу неподалеку от места инцидента был обнаружен труп мужчины. Loe edasi...
На Сааремаа утонул провалившийся под лед ребенок
Центр тревоги получил сообщение в 17:57, что в волости Сааремаа ребенок провалился под лед. Согласно первоначальным данным ребенок вышел на лед пруда на заднем дворе дома. Спасти его не удалось. Loe edasi...
Долги Партии реформ достигают 860 тысяч евро. Певкур: это нормальная часть политики
ВИДЕО: Евгений Осиновский уходит с поста министра труда и здоровья
На заседании Совета уполномоченных Социал-демократической партии председатель соцдемов Евгений Осиновский сообщил, что уходит с поста министра труда и здоровья. Loe edasi...
Кто может стать следующим министром здоровья и труда? Три возможных кандидата
После вчерашнего сообщения председателя Социал-демократической партии (СДП) Евгения Осиновского об отказе от должности министра здоровья и труда в воздухе повис вопрос, кто мог бы стать следующим министром. Delfi предлагает трех возможных кандидатов, которые могли бы подойти на этот пост. Loe edasi...
КАРТА: Водителей не останавливает ничто — в прошлом году на переездах сбили 55 шлагбаумов
На железнодорожных переездах, где водители должны быть особенно бдительными, в прошлом году сбили 55 шлагбаумов. Больше всего пришлось ремонтировать шлагбаумы в Таллинне на переезде Тонди. Но это не все: Eesti Raudtee приходится ремонтировать и те шлагбаумы, которые ломают намеренно. Loe edasi...
Нарвитянка, мама 12-летнего аутиста: моему ребенку сильно помогают компьютерные игры
В субботу в нарвской школе Паю прошел инфодень ”Поговорим об аутизме”, приуроченный ко Всемирному дню распространения информации о проблеме аутизма. В мероприятии приняли участие специалисты, прежде всего, педагоги, поделившиеся методиками обучения и социализации ребят-аутистов. О своем видении вопроса и личном опыте воспитания сына-аутиста, которому сейчас 12 лет, рассказала нарвитянка Татьяна, давшая некоторые советы другим родителям. Loe edasi...
Армию Сирии обвиняют в новом применении химического оружия
По данным гуманитарных организаций, в результате сброса бочковой бомбы с химикатами в Восточной Гуте погибли 150 человек. США хотят привлечь к ответственности Россию как сторонницу режима Асада. Loe edasi...
Пресса Британии: новые подробности отравления в Солсбери
Британские газеты со ссылкой на собственные источники в спецслужбах сообщают новые подробности отравления в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Loe edasi...
ВИДЕО: В американском телешоу спародировали встречу Трампа с президентами стран Балтии