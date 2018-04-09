ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Трагедия в Германии, химатака в Сирии и уход Осиновского с поста министра

В центре Мюнстера грузовик врезался в толпу людей. Место происшествия оцепила полиция, ведется крупномасштабная операция, сообщила в субботу, 7 апреля, в Twitter полиция Мюнстера. Полиция также подтвердила, что есть погибшие и раненые, передает DW.

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”Инсульт? У четырехлетки? Вы шутите?” Семья была шокирована диагнозом дочери, но это оказалось правдой

Teelega on praegu kõik hästi, ütleb tüdrukutirtsu ema Reelika, kuid see ei tähenda veel, et haigus lõplikult seljatatud on. Erakogu

Инсульт у детей встречается чаще, чем принято считать. В Эстонии ежегодно около семи детей переносят инсульт. По словам врачей, диагностика затруднена, поскольку у маленьких пациентов инсульт может проходить нетипичным образом, пишет Eesti Päevaleht.

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”Весна и Какашка” вернулась! Повторный тираж вывел самую противоречивую детскую книгу Эстонии в русскоязычный топ

Детии, Андрус Кивиряхк и "Весна и Какашка"

В ноябре прошлого года в рейтинге самых продавемых книг на русском языке по версии Apollo произошли глобальные изменения: на третье место пулей взлетел, наверное, самый противоречивый детский сборник за всю историю Эстонии — ”Весна и Какашка” Андруса Кивиряхка, уступив лишь легендарному ”Сипсику” и ”Криминальной Эстонии”.

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Жуткая трагедия в Канаде: 14 молодых хоккеистов погибли в автокатастрофе

Humboldt Broncose meeskond Foto: twitter.com/HumboldtBroncos

В результате столкновения автобуса с хоккейной командой и грузовика в Канаде погибли 14 молодых хоккеистов. Еще 14 человек получили травмы различной степени тяжести, трое из них находятся в критическом состоянии.

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Труп владельца упавшей с обрыва Пакри машины найден неподалеку

BMW sõitis Pakri tuletorni juures merre Foto: Andres Putting

Утром полиция продолжила поиски пропавшего владельца автомобиля, который в ночь на пятницу упал с обрыва Пакри в Палдиски. Около 9:50 на берегу неподалеку от места инцидента был обнаружен труп мужчины.

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На Сааремаа утонул провалившийся под лед ребенок

Jääauk Foto: Marko Jakobi

Центр тревоги получил сообщение в 17:57, что в волости Сааремаа ребенок провалился под лед. Согласно первоначальным данным ребенок вышел на лед пруда на заднем дворе дома. Спасти его не удалось.

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