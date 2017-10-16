ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Трагедии в заливе Мууга и в Йыхви, а также выборы, выборы и еще раз выборы

Несомненно, главные новости этих выходных связаны с выборами в местное самоуправление и их результатами. Читайте, как проходили выборы в этом году! Кроме того, в заливе Мууга нашли финскую моторную лодку с двумя погибшими мужчинами, а в Йыхви женщина погибла под колесами поезда. Также скончался актер Дмитрий Марьянов.

ФОТО DELFI: Отмывка фасада Горхолла от незаконной картины приостановлена

Linnahalli fassaadi puhastamine seinamaalingust peatati täna lõunal Foto: Andres Putting

В пятницу правление PRDS Eesti OÜ приостановило отмывку фасада Горхолла от нарисованной ими суперграфики и расторгла договор с осуществляющей работы фирмой SodaBlast OÜ. Причина — инициированное ими коллективное обращение за сохранение картины.

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ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА: Как изменится карта Эстонии в воскресенье

Interaktiivne kaart Foto: Kuvatõmmis

15 октября, когда избирательные участки закроют свои двери, в Эстонии вместо 183 волостей и 30 муниципальных городов останется 64 волости и 15 городов. Это результат административной реформы.

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ФОТО и КАРТА: В заливе Мууга нашли финскую моторную лодку с двумя погибшими мужчинами

Õnnetus Muuga lahel Foto: PPA

Сегодня утром около 10 часов в заливе Мууга нашли моторную лодку с двумя погибшими мужчинами из Финляндии. Причиной смерти мужчин могло стать отравление угарным газом, сообщила Пыхьяская префектура.

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БЛОГ: Результаты выборов: центристы сохранили большинство в Таллиннском горсобрании, Михаил Кылварт набрал больше всего голосов

Kollaaž

15 октября по всей стране прошли выборы в органы местных самоуправлений. Избирательные участки были открыты с 9 утра до 20 вечера.

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ФОТО: В Нарве протестующий против ЭР мужчина пытался совершить самоподжог

Narvas pani mees ennast põlema Foto: Sergei Stepanov

Сегодня, около 13:30, мужчина на Петровской площади в Нарве пытался совершить самоподжог, тяжелых травм мужчина не получил.

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ФОТО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ: В Йыхви женщина попала под поезд и погибла

Фото с мобильного телефона Ильи Тельнова (Молодежное телевидение SD Party) Foto: DELFI

Сегодня во второй половине дня в Йыхви на железнодорожном переезде под поезд попала женщина и погибла.

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Таллинн голосующий. О кипящей жизни одного избирательного участка

Придя этим солнечным октябрьским днем к одному из избирательных участков в столичном районе Пыхья-Таллинн, я удивилась. Вереница голосующих! Не зарастет к нему народная толпа. Слышна и русская, и эстонская, и даже английская речь. И стар и млад пришли отдать свой голос за любимого кандидата.

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ФОТО и ВИДЕО: В Нарве из-за очередей к участкам некоторые избиратели предпочли не голосовать

В районе полудня на всех избирательных участках в Нарве наблюдались очереди, вынудившие некоторых избирателей отказаться от релизации своего права проголосовать на выборах в горсобрание.

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ВИДЕО: "Помогите, насилуют!" С вечеринки реформистов в Тарту силой выволокли политтролля

Вечеринка Партии реформ по случаю окончания выборов в тартуском отеле Lydia приобрела некрасивый поворот, когда охранником пришлось насильно удалить с праздника подвыпившего кандидата от избирательного союза "Südamega Tartu" Рейо Лауритса, который прибыл туда искать неприятностей.

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Итоги э-выборов: лучший урожай голосов — у реформистов

фото иллюстративное Karin Kaljuläte

Стали известны итоги э-выборов. Лучший урожай голосов — у Партии реформ.

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ГРАФИК: Избирательная активность в Эстонии снизилась на 5%, особенно сильное падение — в Таллинне

Valimised Tallinnas Foto: Taavi Sepp

В 2013 году избирательная активность в Эстонии была 58%, в этом году — всего 53,2%.

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ВИДЕО: Эдгар Сависаар: в 1993 году я получил на выборах в горсобрание еще меньше голосов

Edgar Savisaar Foto: Andres Putting

Эдгар Сависаар не выглядел радостным, когда должен был комментировать свой слабый результат на выборах, но храбрился.

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ВИДЕО DELFI: Рыйвас на фоне скандала с домогательствами: вся эта неделя была тяжелой для моей семьи

Таави Рыйвас на вечеринке Партии реформ сказал Delfi, что время после скандала с домогательствами для него тяжелое.

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Отказ нарвитян от голосования: нарвские центристы подозревают реформиста в провокации

Roman Vikulov, Delfi

Delfi рассказал, что из-за очередей на избирательных участках, связанных, прежде всего, с сокращением числа участков в сравнении с прошлыми выборами, с 14 до 10, некоторая часть избирателей отказалась от голосования.

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Умер актер Дмитрий Марьянов

Dmitri Marjanov Foto: Shemetov Maxim, ITAR-TASS

Российский актер театра и кино Дмитрий Марьянов умер в возрасте 47 лет. Об этом ”Ленте.ру” сообщил источник в правоохранительных органах.

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