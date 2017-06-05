ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Теракт в Лондоне, Дни флага, Старого Таллинна и Нарвы

Самым главным событием минувших выходных стала, конечно же, трагедия в Лондоне. Читайте об этом и других новостях субботы и воскресенья в нашей традиционной подборке.

ФОТО И ВИДЕО: Теракт в Лондоне: 7 погибших, 48 пострадавших, 3 террориста ликвидированы

London Foto: AP/SCANPIX

Лондонская полиция объявила о задержании 12 человек, возможно, причастных или имеющих отношение к нападению в центре британской столицы в субботу вечером, в результате которого погибли семь и были ранены более 45 человек. Фургон врезался в толпу, после чего вооруженные ножами люди начали нападать на прохожих, сообщает Би-би-си.

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Трамп призвал отказаться от политкорректности после терактов в Лондоне

Donald Trump Foto: Stephanie Lecocq, AP

Президент США Дональд Трамп, комментирую теракты в Лондоне, призвал мировое сообщество покончить с политкорректностью в целях повышения уровня в безопасности от терроризма, передает gazeta.ru.

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Михкельсон призвал страны ЕС сплотиться в борьбе с радикальным исламом

Foto: Tiit Blaat

Председатель парламентской комиссии по иностранным делам Марко Михкельсон считает, что европейским странам необходимо сплотиться в борьбе с радикальным исламом, передает rus.err.ee.

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Сийм Каллас — об атаках в Лондоне: это провал спецслужб

Siim Kallas Ida-Virumaal Foto: Jevgeni Kapov, Jebgeni Kapov

Бывший президент Еврокомиссии Сийм Каллас считает, что недавние нападения в Лондоне показывают, что спецслужбы не справляются, пишет Eesti Päevaleht.

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Полиция Лондона задержала 12 человек по делу о теракте

BRITAIN-SECURITY/ Foto: NEIL HALL, Reuters

Лондонская полиция задержала 12 человек в связи с терактом, который произошел вечером 3 июня в центре Лондона. Об этом сообщается на сайте ведомства, пишет gazeta.ru.

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Нападения в Лондоне: что известно на данный момент

London Foto: CHRIS J RATCLIFFE, AFP/Scanpix

В ночь на воскресенье, 4 июня, фургон сбил нескольких пешеходов, некоторые из которых в результате погибли. Практически сразу после этого неизвестные напали с ножами на прохожих в расположенном рядом районе "Боро Маркет".

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ФОТО И ВИДЕО DELFI: В честь Дня флага у Эстонского национального музея прошла торжественная церемония

Сегодня государственный праздник: флагу Эстонии исполняется 133 года. В честь этого события в 7 часов утра у Эстонского национального музея в Тарту был поднят триколор.

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Государственному флагу Эстонии исполнилось 133 года

Pikk Hermann Foto: Andres Putting

Ежегодно 4-го июня отмечается День эстонского флага.

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В Ласнамяэ отметили День флага

Lasnamäe linnaosavalitsus

В воскресенье, 4 июня, по случаю 133-я годовщины эстонского флага возле управы Ласнамяэ прошло торжественное поднятие флага, значится в пресс-релизе.

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Второе пришествие рынка Балтийского вокзала. Красиво, но для кого?

„Kinnisvarafirma võib öelda, et sotsiaalse keskkonna tervendamine või inimeste integreerimine ei ole nende vastutus, aga omavalitsusel on siin sõnaõigus,” arvab antropoloog Francisco Martinez. Tiit Blaat

Антрополог Франциско Мартинес считает форму обновленного рынка Балтийского вокзала хорошей, но имеет некоторые претензии к содержанию, пишет Eesti Päevaleht.

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ФОТО: Верх безрассудства! На празднике установили батуты прямо под линиями электропередач

Taavi Veskimägi Facebook

Батуты, установленные в прошлую субботу под линиями электропередач во время певческого и танцевального праздника в волости Раэ, подвергали опасности всех находившихся поблизости людей.

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ФОТО и ВИДЕО: Эстонская "Игра престолов": рыцарский турнир на Днях Старого города

Сегодня в Таллинне продолжились Дни Старого города. Помимо прочего, в их рамках состоялся рыцарский турнир.

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Не бомба, а мусор. Метлев требует наказать Кландорфа за ложный вызов

Pommirühm eile linnavalitsuse juures, liiklus tuli ajutiselt sulgeda. Foto: Karli Saul

Член избирательного союза ”Свободный гражданин Таллинна” Сергей Метлев направил в полицию сообщение о проступке с просьбой о призвании к ответственности вице-мэра Таллинна Калле Кландорфа, который, по оценке Метлева, вчера дал незаконное распоряжение сообщить в Центр тревоги о мусорных мешках возле здания городской мэрии как о представляющих бомбовую угрозу.

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Кландорф: в нынешнее время никто не будет трогать на улице чужие сумки

Prügisaaga uus peatükk: demineerijad lasid Vabaduse väljakul veekahuriga sodiks kaks prügikotti Foto: Karli Saul

Вице-мэр Таллинна Калле Кландорфа опроверг обвинения Сергея Метлева о незаконности распоряжения сообщить в Центр тревоги о мусорных мешках возле здания городской мэрии как о представляющих бомбовую угрозу.

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ГАЛЕРЕЯ: Гуляй, Нарва! Как проходит День города

Narva päevad 2017 Foto: Sergei Stepanov

"Гонки на мыльницах" — одно из самых ярких мероприятий главного городского праздника. Состязания самодельных безмоторных транспортных средств проводятся на улице Рая (спуск от улицы Пушкини к реке Нарва) центром Gagarin при поддержке Отдела культуры и посольства США.

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ФОТО: В нарвских состязаниях самых сильных мужчин, как обычно, победил Тармо Митт

Rannumees 2017 Narva Foto: Sergei Stepanov

40-летний тартуский богатырь Тармо Митт (рост 194 см, вес 156 кг), по прозвищу ”Гора”, в очередной раз победил в состязаниях самых сильных мужчин Эстонии, Rannumees, проводившихся 4 июня в рамках дней города Нарва. И в этом не было совершенно никакого сюрприза.

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Вторая неделя лета выдастся теплой, но сырой

фото иллюстративное Foto: Andres Putting

Вот такую погоду обещают нам синоптики pogoda.ee.

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Какими смартфонами будут пользоваться чиновники во время председательства в ЕС?

Nutitelefon. Pilt on illustreeriv. Foto: Forte

Некоторое время назад Государственная канцелярия приступила к закупке смартфонов для своих сотрудников на время председательства Эстонии в Совете ЕС.

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Погоды нет, но вы держитесь!

Foto: Anni Õnneleid

Почему в этом году так сильно запоздала весна, каким будет предстоящее лето и как все это скажется на урожае местных ягод, овощей и фруктов?

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Обозреватель Washington Post: умереть за Эстонию?

Vajadus USA-ga sellise lepingu sõlmimise järele on olnud juba viimased kaks aastat, kui pärast Krimmi annekteerimist ja Ida-Ukraina agressiooni hakkasid Ameerika sõdurid siin regulaarselt viibima. Foto: Andres Putting

Колумнист газеты Washington Post, консерватор Чарльз Краутхаммер в своей статье-мнении ”Умереть за Эстонию?” задается риторическим вопросом относительно молчания Дональда Трампа в вопросе поддержки пятой статьи договора НАТО и отмечает, что по сути это не имеет никакого значения, ведь ”кто поверит, что США действительно пошли бы войной на Россию — рискуя развязать ядерную войну — ради Эстонии”?

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Президент Финляндии: не думаю, что когда-либо Россия нападет на Эстонию

Президент Финляндии Саули Нийнистё опроверг в интервью изданию Ilta-Sanomat спекуляции на тему того, что Россия могла бы напасть на Эстонию, и отметил, что это означало бы противостояние России и НАТО, которого ни одна из сторон не желает.

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ЭКСПЕРИМЕНТ DELFI: Летние платья с сайта AliExpress: ожидание vs реальность

Торжественные летние мероприятия не за горами: выпускные, свадьбы, летний президентский прием...Извечный вопрос: что надеть?

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