ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Температурный рекорд и несколько серьезных аварий

Итак, что же важного и интересного произошло за эти выходные?
На шоссе Таллинн-Нарва столкнулись четыре машины: один человек погиб, несколько пострадавших
В воскресенье в Эстонии установлен новый температурный рекорд с 1905 года!
И многое другое
Умер писатель Владимир Войнович
Советский и российский писатель Владимир Войнович скончался на 86-м году жизни. Он умер от сердечного приступа. О его смерти сообщили в социальных сетях сразу несколько родственников и друзей. Loe edasi…
ФОТО И ВИДЕО: "Ох, красота-то какая! Лепота!" Кровавая луна над Эстонией глазами читателей Delfi
Во многих странах можно было увидеть "кровавую Луну" — уникальное лунное затмение, которое было самым продолжительным в XXI веке. После восхода Луна стала красно-бурого цвета. Полное затмение длилось целый час и 43 минуты. Loe edasi…
Когда же полетим напрямую из Таллинна в Минск? Как жителям Эстонии попасть без визы в Беларусь
24 июля президент Республики БеларусьАлександр Лукашенко подписал указ об увеличении до 30 дней срока безвизового пребывания иностранцев в стране. На кого распространяется данная льгота и могут ли ею воспользоваться жители Эстонии, в интервью Delfi рассказал первый секретарь Посольства Республики Беларусь в Эстонской Республике Александр Татаркин. Loe edasi…
"В Эстонию за деньгами не едут": украинский легионер Дебелко об эстонском чемпионате и "Левадии"
"Легионеры сюда за деньгами не едут, в Эстонии много не заработаешь. Но зато получаешь игровую практику", — говорит украинец Роман Дебелко (24), который выступает за столичную "Левадию" с февраля 2018 года. Здесь он уже успел забить 21 мяч в 24 встречах и попасть в тройку лучших бомбардиров первенства. В интервью порталу Rus.Delfi нападающий рассказал о перспективах в эстонском чемпионате и своей жизни в Таллинне, раскрыв закулисье футбольного клуба "Левадия". Loe edasi…
Российский сценарист Олег Лоевский — о спектакле ”Костя и Великан”: хочу, чтобы его увидели в России
С 25 июля по 5 августа 2018 года в театральном зале бывшей котельной в поселке Виннисту демонстрируют спектакль ”Костя и Великан”, рассказывающий о трагической судьбе первого президента Эстонской республики Константина Пятса. В качестве постановщика был приглашен известный российский театральный режиссер Александр Огарев. Российский сценарист Олег Лоевский поделился с порталом Delfi своими впечатлениями от увиденного. Loe edasi…
ФОТО: Лишь две недели на дорогах Эстонии: в Вильяндимаа в аварию попала люксовая машина Ferrari
Вчера в Вильяндимаа в аварию попала люксовая машина Ferrari, которая была зарегистрирована в Эстонии всего две недели назад. Loe edasi…
В Таллинне жара установила новый температурный рекорд
Погода — главный ньюзмейкер сегодня! Сегодня в столице было зарегистрировано 32,6 градусов жары — рекорд этого лета! Loe edasi…
Сегодня в Эстонии установлен новый температурный рекорд с 1905 года!
Как сообщалось ранее, сегодня днем между 13 и 14 часами в Таллинне был побит температурный рекорд этого года. В Таллинне столбик термометра поднялся до 32,6 градусов. А примерно в 18:00 столбик термометра показывал 34,2 градуса! Loe edasi…
ВИДЕО и СХЕМА: В Ида-Вирумаа продолжается тушение лесного пожара. Смотрите, как организовано движение в объезд
Громкое увольнение в РПЦ: Патриарх Кирилл снял со всех должностей церковного администратора Пархаева
Патриарх Кирилл освободил гендиректора художественно-производственного предприятия "Софрино" Евгения Пархаева от должностей, занимаемых в организациях Русской церкви, сообщает в воскресенье официальный сайт Московского патриархата. Loe edasi…