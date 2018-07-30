ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Температурный рекорд и несколько серьезных аварий

Во многих странах можно было увидеть "кровавую Луну" — уникальное лунное затмение, которое было самым продолжительным в XXI веке. После восхода Луна стала красно-бурого цвета. Полное затмение длилось целый час и 43 минуты.

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Когда же полетим напрямую из Таллинна в Минск? Как жителям Эстонии попасть без визы в Беларусь

Фото: сайт informator.news

ТОП ФОТО С МЕСТА ДТП | На шоссе Таллинн-Нарва столкнулись четыре машины: один человек погиб, несколько пострадавших дополнено Сегодня в Эстонии установлен новый температурный рекорд с 1905 года! обновлено в 18:44 Где сегодня искупаться? Вода на некоторых пляжах ледяная, а где-то — парное молоко

24 июля президент Республики Беларусь Александр Лукашенко подписал указ об увеличении до 30 дней срока безвизового пребывания иностранцев в стране. На кого распространяется данная льгота и могут ли ею воспользоваться жители Эстонии, в интервью Delfi рассказал первый секретарь Посольства Республики Беларусь в Эстонской Республике Александр Татаркин.

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"В Эстонию за деньгами не едут": украинский легионер Дебелко об эстонском чемпионате и "Левадии"

Roman Debelko FCI Levadia

"Легионеры сюда за деньгами не едут, в Эстонии много не заработаешь. Но зато получаешь игровую практику", — говорит украинец Роман Дебелко (24), который выступает за столичную "Левадию" с февраля 2018 года. Здесь он уже успел забить 21 мяч в 24 встречах и попасть в тройку лучших бомбардиров первенства. В интервью порталу Rus.Delfi нападающий рассказал о перспективах в эстонском чемпионате и своей жизни в Таллинне, раскрыв закулисье футбольного клуба "Левадия".

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Российский сценарист Олег Лоевский — о спектакле ”Костя и Великан”: хочу, чтобы его увидели в России

Kostja ja hiiglane esietendus Foto: Jaanus Lensment

С 25 июля по 5 августа 2018 года в театральном зале бывшей котельной в поселке Виннисту демонстрируют спектакль ”Костя и Великан”, рассказывающий о трагической судьбе первого президента Эстонской республики Константина Пятса. В качестве постановщика был приглашен известный российский театральный режиссер Александр Огарев. Российский сценарист Олег Лоевский поделился с порталом Delfi своими впечатлениями от увиденного.

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