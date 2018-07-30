30.07.2018, 09:50

ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Температурный рекорд и несколько серьезных аварий


rus.delfi.ee
EST
6PS07JUL06A23.jpg
фото иллюстративноеFoto: Priit Simson

Итак, что же важного и интересного произошло за эти выходные?

  • На шоссе Таллинн-Нарва столкнулись четыре машины: один человек погиб, несколько пострадавших
  • В воскресенье в Эстонии установлен новый температурный рекорд с 1905 года!
  • И многое другое

Умер писатель Владимир Войнович

Vladimir Voinovitš Foto: Tiit Blaat

Советский и российский писатель Владимир Войнович скончался на 86-м году жизни. Он умер от сердечного приступа. О его смерти сообщили в социальных сетях сразу несколько родственников и друзей.
Loe edasi…

ФОТО И ВИДЕО: "Ох, красота-то какая! Лепота!" Кровавая луна над Эстонией глазами читателей Delfi

Во многих странах можно было увидеть "кровавую Луну" — уникальное лунное затмение, которое было самым продолжительным в XXI веке. После восхода Луна стала красно-бурого цвета. Полное затмение длилось целый час и 43 минуты.
Loe edasi…

Когда же полетим напрямую из Таллинна в Минск? Как жителям Эстонии попасть без визы в Беларусь

Фото: сайт informator.news

ТОП

24 июля президент Республики Беларусь Александр Лукашенко подписал указ об увеличении до 30 дней срока безвизового пребывания иностранцев в стране. На кого распространяется данная льгота и могут ли ею воспользоваться жители Эстонии, в интервью Delfi рассказал первый секретарь Посольства Республики Беларусь в Эстонской Республике Александр Татаркин.
Loe edasi…

"В Эстонию за деньгами не едут": украинский легионер Дебелко об эстонском чемпионате и "Левадии"

Roman Debelko FCI Levadia

"Легионеры сюда за деньгами не едут, в Эстонии много не заработаешь. Но зато получаешь игровую практику", — говорит украинец Роман Дебелко (24), который выступает за столичную "Левадию" с февраля 2018 года. Здесь он уже успел забить 21 мяч в 24 встречах и попасть в тройку лучших бомбардиров первенства. В интервью порталу Rus.Delfi нападающий рассказал о перспективах в эстонском чемпионате и своей жизни в Таллинне, раскрыв закулисье футбольного клуба "Левадия".
Loe edasi…

Российский сценарист Олег Лоевский — о спектакле ”Костя и Великан”: хочу, чтобы его увидели в России

Kostja ja hiiglane esietendus Foto: Jaanus Lensment

С 25 июля по 5 августа 2018 года в театральном зале бывшей котельной в поселке Виннисту демонстрируют спектакль ”Костя и Великан”, рассказывающий о трагической судьбе первого президента Эстонской республики Константина Пятса. В качестве постановщика был приглашен известный российский театральный режиссер Александр Огарев. Российский сценарист Олег Лоевский поделился с порталом Delfi своими впечатлениями от увиденного.
Loe edasi…

ФОТО: Лишь две недели на дорогах Эстонии: в Вильяндимаа в аварию попала люксовая машина Ferrari

Lugeja foto

Вчера в Вильяндимаа в аварию попала люксовая машина Ferrari, которая была зарегистрирована в Эстонии всего две недели назад.
Loe edasi…

В Таллинне жара установила новый температурный рекорд

Foto: Andres Putting

Погода — главный ньюзмейкер сегодня! Сегодня в столице было зарегистрировано 32,6 градусов жары — рекорд этого лета!
Loe edasi…

Сегодня в Эстонии установлен новый температурный рекорд с 1905 года!

Foto: Andres Putting

Как сообщалось ранее, сегодня днем между 13 и 14 часами в Таллинне был побит температурный рекорд этого года. В Таллинне столбик термометра поднялся до 32,6 градусов. А примерно в 18:00 столбик термометра показывал 34,2 градуса!
Loe edasi…

ВИДЕО и СХЕМА: В Ида-Вирумаа продолжается тушение лесного пожара. Смотрите, как организовано движение в объезд

В Нарва-Йыэсуу произошел лесной пожар из-за которого изменено движение.
Loe edasi…

Громкое увольнение в РПЦ: Патриарх Кирилл снял со всех должностей церковного администратора Пархаева

Патриарх Кирилл освободил гендиректора художественно-производственного предприятия "Софрино" Евгения Пархаева от должностей, занимаемых в организациях Русской церкви, сообщает в воскресенье официальный сайт Московского патриархата.
Loe edasi…

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ





Женщина хочет вернуть переплаченные за надгробие средства

30.07.2018
Мария Михайлова только через несколько месяцев после похорон мужа заметила, что переплатила занимающейся изготовлением памятников фирме. Можно ли отказаться от уже оказанных услуг и через какое время можно предъявить претензии по оплате — разбиралась ”МК-Эстония”.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Новые китайские гости на эстонском рынке: Huawei P20, P20 Pro и P20 Lite
С приходом весны традиционно оживляется наступление китайских технологий. На сей раз Huawei представил широкой общественности новую серию телефонов с литерой «Р»: Р20, Р20 Pro и P20 Lite. Интересно, что же в этой серии такого особенного, если Huawei вдруг решился нарушить обычную нумерацию моделей – Р8, Р9, Р10 – и сразу перепрыгнул на Р20.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Лучшие и худшие паспорта на постсоветском пространстве: выгодно ли быть гражданином Эстонии?

30.07.2018
Лето — пора отпусков. DW сравнила паспорта граждан бывших республик СССР и выяснила, какие из них самые выгодные с точки зрения безвизового въезда в другие страны.
Подробнее


Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper Bristol Silver DW00100090
219,- €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100047
139,- €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Full Black
360,- €
334,80 €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100001
159,- €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100015
159,- €
-15% Meeste käekell Police ELAPID PL.14542JS/02
169,- €
143,65 €

Латвийский депутат заявил о необходимости распада России для мира в ЕС

30.07.2018
Депутат сейма Латвии 12 созыва Александр Кирштейнс заявил, что спокойствие в Европе и в мире наступит только тогда, когда ”Россия распадется на несколько частей по этническому составу”. Об этом он написал в Twitter.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Как определить надежность работодателя?
Современные трудовые отношения предоставляют возможность выбора уже не предприятию, а кандидату. Для того, чтобы соискатель предпочёл именно это рабочее место, хороший работодатель должен соответствовать множеству ожиданий. Прежде всего, предприятие должно обеспечить его работой и стабильным доходом, который предложил бы работнику чувство уверенности в отношении будущего.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Мужчина не может выселить не платящих по счетам квартиросъемщиков

29.07.2018
Для многих сдача квартиры в аренду — дополнительный способ заработка. Ведь не простаивать же жилью, если пока что необходимости в нем нет. Казалось бы, при наличии договора все вопросы между владельцами квартиры и арендаторами должны решаться легко.
Подробнее

Читательница: стыдно за то, что у нас творится — пьяных стало больше

30.07.2018
"С приходом лета антиалкогольная политика, которую придумал уже ушедший с поста Осиновский, все больше и больше показывает свою несостоятельность", — пишет читательница "МК-Эстонии" Надежда.
Подробнее

Громкое увольнение в РПЦ: Патриарх Кирилл снял со всех должностей церковного администратора Пархаева

29.07.2018
Патриарх Кирилл освободил гендиректора художественно-производственного предприятия "Софрино" Евгения Пархаева от должностей, занимаемых в организациях Русской церкви, сообщает в воскресенье официальный сайт Московского патриархата.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Четыре причины посетить Ида-Вирумаа
По необъяснимой причине многие жители Эстонии считают Ида-Вирумаа далеким и чужим уездом. На самом деле этот сланцевый уезд – один из наиболее быстро развивающихся туристических регионов, который может удивить всех посетителей независимо от цели визита. Здесь столько же различных возможностей, сколько и ответов на вопрос о том, что привлекает сюда людей снова и снова. Так как лето благоволит, то самое время чуть ближе познакомиться с некоторыми наиболее яркими уголками Ида-Вирумаа. Ясно одно: в Ида-Вирумаа скучать не придется никому!
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


МНЕНИЕ: Как здешнюю ситуацию с гражданством видят в Германии: основы для оценок

29.07.2018
В марте я писал о том, что меня сильно беспокоит проблема эстонских ”серопаспортников” и русского меньшинства у меня на родине, в Эстонии, и о том, что я привлёк к этой ситуации внимание германских парламентариев. Ответ от федерального правительства Германии получен.
Подробнее