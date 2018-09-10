ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Таллиннский марафон и вероятная причина выпуска ракеты под Отепя

В Крыму не утихает стихия, на всей территории полуострова до 9 сентября действует штормовое предупреждение, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Гидрометцентр. Ожидаются дожди, грозы, местами град и шквалистый ветер 17-22 м/с.

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Тень блокады. Об одной из самых мрачных страниц войны рассказывают боец, медсестра, доброволка и ребенок блокады

Фото: архив

8 сентября 1941 года началась блокада Ленинграда. Продлившись долгих 872 дня, она унесла почти миллион жизней, 2/3 погибших при этом были мирными жителями. Наш автор Светлана Белоусова записала воспоминания людей, которые жили в окружении, спасались сами и спасали других, прорывали кольцо и освобождали город.

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ФОТО DELFI: В Ляэне-Вирумаа пожар уничтожил историческую мызу Малла

Malla mõisa peahoone pärast põlengut Foto: Kaspar Pokk

Вчера в Ляэне-Вирумаа горело десятилетиями пустовавшее главное здание исторической мызы Малла.

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Эдгар Сависаар: вероятно, большая часть эстонцев хочет, чтобы я умер

Edgar Savisaar Hundisilmal Foto: Rauno Volmar

Эдгар Сависаар сказал в интервью Iltalehti, что пока не планирует умирать.

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G4S Eesti вручил знак отличия и подарок 12-летнему мальчику, который спас жизнь ребенку

G4S Eesti

Охранное предприятие G4S Eesti наградило знаком отличия ”За отвагу” 12-летнего Рогера Куура, который в июле спас на озере Вильянди тонувшего шестилетнего мальчика.

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МИД РФ — об установлении копии скандального памятника в Лихула: оскверняют память погибших в борьбе с фашизмом

Ekre mälestussamba üritus Foto: Veiko Vares

ТОП Вакра: я не представляю, как получающий ”минималку” человек может платить и за жилье, и за продукты Стало известно, где, скорее всего, откроется первый в Эстонии магазин ”Икеа” Среди детей распространяется новая опасная игра. Что делать, если вашему ребенку говорят, что через 4 дня он умрет? в Эстонии уже есть пострадавшие

Официальный представитель МИД России Мария Захаровв выступила с заявлением относительно временного восстановления скандального памятника в Лихула.

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Из-за вертолета Сынаялгов музей запретит посадку во дворе замка Курессааре

Sõnajalgade perekonna käsutuses olev kopter. Foto: Priit Simson

Сааремааский музей попросил Летный департамент признать двор замка Курессааре зоной, где был бы запрещен запуск вертолетов в коммерческих целях.

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ФОТО: Впервые в Таллиннском марафоне победил эстонец. Поздравляем Романа Фости!

Foto: Andres Putting

9 сентября в Таллинне прошел ежегодный марафон. На дистанции 42.2 километра победил эстонец Роман Фости. Его результат - 2:24:06.

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ФОТО DELFI: В Ивангороде проходит исторический фестиваль ”Ивангородский рубеж”. У него есть два больших недостатка

Ajalooline festival, Ivangorod Foto: Ronan Vikulov, Delfi

В Ивангородской крепости в этот уикенд проходит фестиваль ”Ивангородский рубеж”, посвященный рыцарскому периоду и собравший любителей истории со всей России. При всех его неопоримых достоинствах у фестиваля есть два серьезных недостатка — всего одна урна для мусора на всю крепость и ни одной точки питания.

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Стало известно, где, скорее всего, откроется первый в Эстонии магазин ”Икеа”

Ikea avamine Riias Foto: Karin Kaljuläte

В сфере недвижимости говорят, что примерно через полтора месяца ”Икеа” сообщит, когда именно в 2019 году в Эстонии откроет первый магазин. Место уже якобы известно — это поселок Юри в волости Рае, Харьюмаа.

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