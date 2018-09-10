10.09.2018, 11:15

ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Таллиннский марафон и вероятная причина выпуска ракеты под Отепя


rus.delfi.ee
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SEB Tallinna maraton
Foto: Rauno Volmar

Читайте, что происходило и о чем мы писали в минувшие выходные — 8 и 9 сентября.

ФОТО и ВИДЕО: Осенний забег Таллиннского марафона выиграл кениец

Tallinna Sügisjooks Foto: Andres Putting

Самое массовое представление Таллиннского марафона Осенний забег на 10 км уверенно выиграл кенийский бегун Уэлдом Керич - 30.13.
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ФОТО: В Ласнамяэ "негодяи с художественными наклонностями" сломали площадку, управа ищет свидетелей

Фото: управа Ласнамяэ

Управа столичного района Ласнамяэ обращается к жителям с просьбой помочь в поисках и поимки вандалов. К сожалению, на этой неделе акту вандализма подверглась игровая площадка парка Тондилоо. Старейшина Ласнамяэ Мария Юферева назвала вандалов негодяями с художественными наклонностями.
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Невозможное возможно! Названа вероятная причина, по которой испанский пилот выпустил ракету близ Отепя

Typhoon Foto: Alessandro Bianchi, REUTERS

Испанская газета El Pais, ссылаясь на армейские источники пишет, что причиной запуска в начале августа близ Отепя ракеты AIM-120 стала ошибка пилота.
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ФОТО и ВИДЕО | Шторм в Крыму: пропавшие туристы, терпящие бедствие моряки, ЧП на Крымском мосту

Tormine Läänemeri Foto: Ilmar Saabas

В Крыму не утихает стихия, на всей территории полуострова до 9 сентября действует штормовое предупреждение, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Гидрометцентр. Ожидаются дожди, грозы, местами град и шквалистый ветер 17-22 м/с.
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Тень блокады. Об одной из самых мрачных страниц войны рассказывают боец, медсестра, доброволка и ребенок блокады

Фото: архив

8 сентября 1941 года началась блокада Ленинграда. Продлившись долгих 872 дня, она унесла почти миллион жизней, 2/3 погибших при этом были мирными жителями. Наш автор Светлана Белоусова записала воспоминания людей, которые жили в окружении, спасались сами и спасали других, прорывали кольцо и освобождали город.
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ФОТО DELFI: В Ляэне-Вирумаа пожар уничтожил историческую мызу Малла

Malla mõisa peahoone pärast põlengut Foto: Kaspar Pokk

Вчера в Ляэне-Вирумаа горело десятилетиями пустовавшее главное здание исторической мызы Малла.
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Эдгар Сависаар: вероятно, большая часть эстонцев хочет, чтобы я умер

Edgar Savisaar Hundisilmal Foto: Rauno Volmar

Эдгар Сависаар сказал в интервью Iltalehti, что пока не планирует умирать.
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G4S Eesti вручил знак отличия и подарок 12-летнему мальчику, который спас жизнь ребенку

G4S Eesti

Охранное предприятие G4S Eesti наградило знаком отличия ”За отвагу” 12-летнего Рогера Куура, который в июле спас на озере Вильянди тонувшего шестилетнего мальчика.
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МИД РФ — об установлении копии скандального памятника в Лихула: оскверняют память погибших в борьбе с фашизмом

Ekre mälestussamba üritus Foto: Veiko Vares

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Из-за вертолета Сынаялгов музей запретит посадку во дворе замка Курессааре

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Сааремааский музей попросил Летный департамент признать двор замка Курессааре зоной, где был бы запрещен запуск вертолетов в коммерческих целях.
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ФОТО: Впервые в Таллиннском марафоне победил эстонец. Поздравляем Романа Фости!

Foto: Andres Putting

9 сентября в Таллинне прошел ежегодный марафон. На дистанции 42.2 километра победил эстонец Роман Фости. Его результат - 2:24:06.
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ФОТО DELFI: В Ивангороде проходит исторический фестиваль ”Ивангородский рубеж”. У него есть два больших недостатка

Ajalooline festival, Ivangorod Foto: Ronan Vikulov, Delfi

В Ивангородской крепости в этот уикенд проходит фестиваль ”Ивангородский рубеж”, посвященный рыцарскому периоду и собравший любителей истории со всей России. При всех его неопоримых достоинствах у фестиваля есть два серьезных недостатка — всего одна урна для мусора на всю крепость и ни одной точки питания.
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Стало известно, где, скорее всего, откроется первый в Эстонии магазин ”Икеа”

Ikea avamine Riias Foto: Karin Kaljuläte

В сфере недвижимости говорят, что примерно через полтора месяца ”Икеа” сообщит, когда именно в 2019 году в Эстонии откроет первый магазин. Место уже якобы известно — это поселок Юри в волости Рае, Харьюмаа.
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БОЛЬШАЯ ГАЛЕРЕЯ| Таллиннский марафон закончился. Подводим итоги забегов

Roman Fosti finišis Foto: Andres Putting

В воскресенье, 9 сентября, прошел Таллиннский марафон. Победил в марафоне (42,2 км) эстонец Роман Фости. В полумарафоне (21,1 км) занял первое место его соотечественник Тийдрек Нурме. Смотрите фотогалерею!
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ФОТО: Улицы Таллинна утопают в выброшенных марафонцами пластиковых стаканчиках

Tänavad ujutavad mahavisatud topsidest Foto: Delfi lugeja

Самое массовое спортивной событие не только в Эстнии, но и в странах Балтии, Таллиннский марфон, принесло с собой в столицу числе прочего мусор.
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Из-за нового российского таможенного закона и на границе Финляндии с РФ образовались километровые очереди из автомобилей

Foto: Juri Belinski, TASS/All Over Press/ Vida Press

Финская Таможня ведет переговоры с российской стороной для урегулирования ситуации, рассказывает финский новостной портал Yle.
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Из-за ухудшения экологической ситуации Украина закрыла пропускные пункты на въезд в Крым

Foto. TASS

Украина закрыла пункты пропуска "Чаплынка" и "Каланчак" на въезд в Крым в связи с ухудшением экологической ситуации в Херсонской области, заявил в четверг председатель Херсонской областной госадминистрации Андрей Гордеев.
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Президент бежала полумарафон под чужим, причем мужским, именем — ”Мартин”. Почему?

Foto: Andres Putting

Президент ЭР Керсти Кальюлайд открыла сегодня Таллиннский марафон, пробежав полумарафон под чужим именем.
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Онкологи: рак становится главной причиной смертей в Эстонии

shutterstock_119408095 Foto: erakogu

Общество онкологов-клиницистов Эстонии обратилось к Министерству социальных дел с просьбой поддержать план интегрирования радиотерапии в план лечебных услуг новой Ида-Таллиннской центральной больницы, поскольку смертность от онкологических заболеваний в Эстонии выходит на первое место, сообщает rus.err.ee.
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Вакра: я не представляю, как получающий ”минималку” человек может платить и за жилье, и за продукты

Foto: Madis Veltman

Ärileht вчера написал со ссылкой на Таллиннскую статистическую книгу, что число получателей минимальной зарплаты в Таллинне продолжает расти. Вице-мэр Тынис Мелдер говорит. Что причиной тому — стремительный рост размера ”минималки”, а не повышение численности жителей Таллинна. В то же время депутат Рийгикогу, соцдем Райнер Вакра считает, что в этой статистике ничего хорошего нет.
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ФОТО: В Тарту пропал купавшийся 18-летний юноша. К счастью, все закончилось благополучно

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Сеголня вечером, около 21.00, в Тарту пропал 18-летний парень, купавшийся в Эмайыги, рядом с портом Ребасе.
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По всей России прошли организованные сторонниками Навального акции против повышения пенсионного возраста

В единый день голосования, 9 сентября сообщения об акциях против повышения пенсионного возраста, организованных сторонниками политика Алексея Навального, поступают из десятков городов России . Власти согласовали митинги только в четырех городах — в Кургане, Чебоксарах, Кирове и Березниках.
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Tallinn Hockey weekend
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