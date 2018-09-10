ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Таллиннский марафон и вероятная причина выпуска ракеты под Отепя
Читайте, что происходило и о чем мы писали в минувшие выходные — 8 и 9 сентября.
Читайте, что происходило и о чем мы писали в минувшие выходные — 8 и 9 сентября.
Самое массовое представление Таллиннского марафона Осенний забег на 10 км уверенно выиграл кенийский бегун Уэлдом Керич - 30.13.
Loe edasi...
Управа столичного района Ласнамяэ обращается к жителям с просьбой помочь в поисках и поимки вандалов. К сожалению, на этой неделе акту вандализма подверглась игровая площадка парка Тондилоо. Старейшина Ласнамяэ Мария Юферева назвала вандалов негодяями с художественными наклонностями.
Loe edasi...
Испанская газета El Pais, ссылаясь на армейские источники пишет, что причиной запуска в начале августа близ Отепя ракеты AIM-120 стала ошибка пилота.
Loe edasi...
В Крыму не утихает стихия, на всей территории полуострова до 9 сентября действует штормовое предупреждение, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Гидрометцентр. Ожидаются дожди, грозы, местами град и шквалистый ветер 17-22 м/с.
Loe edasi...
8 сентября 1941 года началась блокада Ленинграда. Продлившись долгих 872 дня, она унесла почти миллион жизней, 2/3 погибших при этом были мирными жителями. Наш автор Светлана Белоусова записала воспоминания людей, которые жили в окружении, спасались сами и спасали других, прорывали кольцо и освобождали город.
Loe edasi...
Вчера в Ляэне-Вирумаа горело десятилетиями пустовавшее главное здание исторической мызы Малла.
Loe edasi...
Эдгар Сависаар сказал в интервью Iltalehti, что пока не планирует умирать.
Loe edasi...
Охранное предприятие G4S Eesti наградило знаком отличия ”За отвагу” 12-летнего Рогера Куура, который в июле спас на озере Вильянди тонувшего шестилетнего мальчика.
Loe edasi...
ТОП
Официальный представитель МИД России Мария Захаровв выступила с заявлением относительно временного восстановления скандального памятника в Лихула.
Loe edasi...
Сааремааский музей попросил Летный департамент признать двор замка Курессааре зоной, где был бы запрещен запуск вертолетов в коммерческих целях.
Loe edasi...
9 сентября в Таллинне прошел ежегодный марафон. На дистанции 42.2 километра победил эстонец Роман Фости. Его результат - 2:24:06.
Loe edasi...
В Ивангородской крепости в этот уикенд проходит фестиваль ”Ивангородский рубеж”, посвященный рыцарскому периоду и собравший любителей истории со всей России. При всех его неопоримых достоинствах у фестиваля есть два серьезных недостатка — всего одна урна для мусора на всю крепость и ни одной точки питания.
Loe edasi...
В сфере недвижимости говорят, что примерно через полтора месяца ”Икеа” сообщит, когда именно в 2019 году в Эстонии откроет первый магазин. Место уже якобы известно — это поселок Юри в волости Рае, Харьюмаа.
Loe edasi...
В воскресенье, 9 сентября, прошел Таллиннский марафон. Победил в марафоне (42,2 км) эстонец Роман Фости. В полумарафоне (21,1 км) занял первое место его соотечественник Тийдрек Нурме. Смотрите фотогалерею!
Loe edasi...
Самое массовое спортивной событие не только в Эстнии, но и в странах Балтии, Таллиннский марфон, принесло с собой в столицу числе прочего мусор.
Loe edasi...
Финская Таможня ведет переговоры с российской стороной для урегулирования ситуации, рассказывает финский новостной портал Yle.
Loe edasi...
Украина закрыла пункты пропуска "Чаплынка" и "Каланчак" на въезд в Крым в связи с ухудшением экологической ситуации в Херсонской области, заявил в четверг председатель Херсонской областной госадминистрации Андрей Гордеев.
Loe edasi...
Президент ЭР Керсти Кальюлайд открыла сегодня Таллиннский марафон, пробежав полумарафон под чужим именем.
Loe edasi...
Общество онкологов-клиницистов Эстонии обратилось к Министерству социальных дел с просьбой поддержать план интегрирования радиотерапии в план лечебных услуг новой Ида-Таллиннской центральной больницы, поскольку смертность от онкологических заболеваний в Эстонии выходит на первое место, сообщает rus.err.ee.
Loe edasi...
Ärileht вчера написал со ссылкой на Таллиннскую статистическую книгу, что число получателей минимальной зарплаты в Таллинне продолжает расти. Вице-мэр Тынис Мелдер говорит. Что причиной тому — стремительный рост размера ”минималки”, а не повышение численности жителей Таллинна. В то же время депутат Рийгикогу, соцдем Райнер Вакра считает, что в этой статистике ничего хорошего нет.
Loe edasi...
Сеголня вечером, около 21.00, в Тарту пропал 18-летний парень, купавшийся в Эмайыги, рядом с портом Ребасе.
Loe edasi...
В единый день голосования, 9 сентября сообщения об акциях против повышения пенсионного возраста, организованных сторонниками политика Алексея Навального, поступают из десятков городов России . Власти согласовали митинги только в четырех городах — в Кургане, Чебоксарах, Кирове и Березниках.
Loe edasi...
Tegevjuht
PERTON EHITUS OÜ (TRIPOD GRUPP OÜ)
Tähtaeg: 17.09.2018
Puu- ja köögivilja üksuse juht
MAXIMA EESTI OÜ
Tähtaeg: 18.09.2018
Commercial manager
BALTIC LOGISTIC SOLUTIONS OÜ
Tähtaeg: 16.09.2018
Euroopa inimõiguste kohtu kohtuniku kandidaat
VÄLISMINISTEERIUM
Tähtaeg: 26.09.2018
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.