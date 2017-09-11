ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Таллиннский марафон и ураган "Ирма"

Смотрите, что произошло за эти выходные! Таллиннский марафон — кто-то остался доволен, а кто-то был в ярости. А там временем на США надвигается ураган "Ирма".

ФОТО: Посол Эстонии в США Лаури Лепик передал президенту Трампу верительные грамоты

Lauri Lepik ja Donald Trump Foto: Twitter, välisministeerium

8 сентября посол Эстонии в США Лаури Лепик передал Дональду Трампу свои верительные грамоты, передает МИД Эстонии.

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Арбитражный суд: Центристская партия должна выплатить фирме Петтая 533 000 евро

Edgar Savisaar ja Priit Toobal Foto: Ester Vaitmaa

Согласно решению Арбитражного суда по делу о гарантийных письмах, Центристская партия должна выплатить фирме Пааво Петтая Midfield OÜ 533 000 евро. Решение суда окончательное и обжалованию не подлежит.

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Молодой эстонский ученый хочет изобрести вкусную замену мясу

Erakogu

ТОП Аналитики говорят, что вакансий слишком много и зарплаты растут. У кого? Жители Копли о марафоне: эта организация движения — полный дебилизм! ГРАФИК: Каких автомобилей в Эстонии стали покупать больше, а каких — меньше

Молодой ученый Марилийз Хольм ищет способы накормить нашу перенаселенную планету.

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В Йыхвиском Центре опеки больше не стирают памперсы, а покупают новые

Foto: Jevgeni Kapov

В Ида-Вирумаа назревает очередное скандальное разбирательство. На этот раз в поле внимания общественности попадает то, что происходило в Йыхвиском Центре опеки на протяжение нескольких лет, пока не поменялось руководство волости.

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"Ирма", "Хосе" и "Катя" — не слишком ли много ураганов одновременно?

Orkaan Matthew Foto: NASA, Reuters/Scanpix

В то время как ураган "Ирма" продолжает свой разрушительный путь над Карибскими островами и приближается к Флориде, еще два тропических шторма достигли силы ураганов. За их продвижением внимательно следят метеорологи.

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БОЛЬШАЯ ГАЛЕРЕЯ: Бегом и пешком. Осенний забег в лицах

SEB Tallinna maraton 2017 10 km Foto: Andres Putting

Завершился самый массовый вид программы Таллиннского марафона SEB - Осенний забег на 10 км, собравший около 8000 участников. Среди них был и премьер-министр Эстонии Юри Ратас, предолевший всю дистанцию с баскетбольным мячом.

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ФОТО: На Таллиннском марафоне установлен исторический рекорд

Kiprotich Kirui Foto: Andres Putting

Таллиннский марафон SEB выиграл кениец Кипротич Кируи, пробежавший 42 195 метров за 2:09.22 - новый рекорд соревнований.

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ФОТО и ВИДЕО: Президент Кальюлайд пробежала полумарафон

Сегодня в 12 часов на Таллиннском марафоне SEB начался полумарафон протяженностью 21,1 км, где в числе тысяч любителей бега на старт вышла и президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

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Жители Копли о марафоне: эта организация движения — полный дебилизм!

SEB Tallinna Maraton Foto: Andres Putting

Жители Пыхья-Таллинна ругают организацию движения во время Таллиннского марафона SEB, потому что из-за закрытия улиц оказались в ловушке в своем районе.

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"Ирма" над Флоридой. Под ударом Нэйплс и Сент-Питерсберг

Foto: AP, AFP Reuters, AFP/Scanpix

Ураган "Ирма" достиг побережья США на юге штата Флорида. Под ударом мощнейшего атлантического урагана — острова архипелага Флорида-Кис, а затем населенные пункты в районе залива Тампа. Российский Гидрометцентр полагает, что основной удар на себя примет город Сент-Питерсберг.

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ОЦЕНКА: Общая стоимость недвижимости Сависаара в Эстонии — около 400 000 евро

Edgar Savisaare kinnisvara Foto: Ekspress Meedia

Эдгару Сависаару лично и через его фирму Fixor Holding принадлежит четыре объекта недвижимости в Эстонии, которые вместе стоят примерно 400 000 евро. Самые дорогие из них — дача в Кейла-Йоа и хутор Хундисильма.

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ФОТО: Создатель Горхолла одобрил картины на фасаде здания

Linnahalli seintele maalitakse Foto: Andres Putting

Проектировщик Горхолла, городской архитектор Райне Карп одобряет нарисованное на фасаде здания произведение.

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Аналитики говорят, что вакансий слишком много и зарплаты растут. У кого?

фото иллюстративное Foto: Sven Arbet

В июне средняя брутто-зарплата преодолела границу в 1300 евро, но во втором квартале этого года средняя брутто-зарплата была зафиксирована на уровне 1242 евро, то есть за год она выросла на 6,8%, пишет Maaleht.

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ГРАФИК: Каких автомобилей в Эстонии стали покупать больше, а каких — меньше

Uued masinad Paldiski sadamas Foto: Andres Putting

За первые восемь месяцев этого года в Эстонии продано на 1890 новых автомобилей больше, чем за этот же период в прошлом году. Если исключить самодельные машины, которых за это время продали три, то различных марок было в общей сложности 51. Какие марки автомобилей в этом году больше всего в почете, а какие теряют силу? Смотрите график!

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ФОТО: Самые шикарные пентхаусы Таллинна — где и почем?

Foto: Pindi Kinnisvara

Честью и гордостью рынка недвижимости любого большого города являются пентхаусы. Какие они — самые дорогие и представительные пентхаусы Таллинна?

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