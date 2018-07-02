ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Стрельба в центре Таллинна, бесплатный общественный уездный транспорт и невероятные результаты ЧМ-2018

По данным Delfi, сегодня утром в Таллинне на Пярнуском шоссе, рядом с баром Café VS стрельбу устроил сын Вийви и Олега Сынаялгов Таави. Олег Сынаялг прокомментировал Delfi, что семья очень обеспокоена данным происшествием. По его словам, Таави использовал оружие для самообороны.

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Протест против политики Трампа: посол США в Эстонии покидает свой пост

USA suursaadik James D. Melville annab PPA peadirektor Elmar Vaherile üle ca 100 000 euro väärtuses seadmeid Foto: Karin Kaljuläte

ТОП ФОТО и ВИДЕО: Испания в шоке! Акинфеев втащил Россию в четвертьфинал! Какая погода установится в Эстонии в первые июльские деньки? ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИК: С 1 июля уездный общественный транспорт в большей части Эстонии стал бесплатным. Где именно?

Посол США в Эстонии Джеймс Д. Мелвилл сообщил, что покидает свой пост из-за политики американского президента Дональда Трампа, которую он ведет в отношении Европы и НАТО.

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ФОТО: В Кивиыли сгорел ангар, где хранились резервуары для нефтепродуктов

Päästeamet

Сегодня во второй половине дня в Кивиыли произошел пожар в ангаре, где хранились резервуары для нефтепродуктов.

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ФОТО DELFI: В Таллинне вторые сутки подряд горит завод по сортировке мусора

Foto: Rauno Volmar

Вчера в Ласнамяэ, на улице Суур-Сыямяэ загорелось производственное здание завода по сортировке мусора.

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Германия уговорила Эстонию и еще 13 стран ЕС оперативно принимать мигрантов обратно

Saksamaa liidukantsler Angela Merkel ja peaministr Jüri Ratas täna Berliinis pressikonverentsil. Foto: Scanpix, AFP

Канцлер Германии Ангела Меркель добилась согласия 14 стран оперативно принимать обратно мигрантов, пытавшихся перебраться в Германию, свидетельствует документ, оказавшийся в распоряжении новостного агентства DPA, передает rus.delfi.lv.

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ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИК: С 1 июля уездный общественный транспорт в большей части Эстонии стал бесплатным. Где именно?