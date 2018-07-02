02.07.2018, 10:20

ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Стрельба в центре Таллинна, бесплатный общественный уездный транспорт и невероятные результаты ЧМ-2018


rus.delfi.ee
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ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Стрельба в центре Таллинна, бесплатный общественный уездный транспорт и невероятные результаты ЧМ-2018
Ivan Novikov/TASS

Если про то, что Россия победила Испанию, а Месси и Роналду отправились домой, вы знаете, скорее всего, то на фоне футбольного безумия могли пропустить другие важные события выходных! В самом центре Таллинна, между прочим, произошла стрельба, а с 1 июля уездный общественный транспорт в большей части Эстонии стал бесплатным.

ФОТО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ: В центре Таллинна произошла стрельба, есть пострадавший

Foto: Jaanus Lensment

Сегодня в Таллинне, примерно в 9:15, на Пярнуском шоссе, рядом с баром Cafe VS произошла стрельба.
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В стрельбе на Пярнуском шоссе подозревают сына крупного предпринимателя

Tulistamine Tallinna kesklinnas, Pärnu maanteel Foto: Jaanus Lensment

По данным Delfi, сегодня утром в Таллинне на Пярнуском шоссе, рядом с баром Café VS стрельбу устроил сын Вийви и Олега Сынаялгов Таави.
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Предприниматель Олег Сынаялг: семья обеспокоена происшествием со стрельбой

Tulistamine Tallinna kesklinnas, Pärnu maanteel Foto: Jaanus Lensment

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