ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Стрельба в центре Таллинна, бесплатный общественный уездный транспорт и невероятные результаты ЧМ-2018

Если про то, что Россия победила Испанию, а Месси и Роналду отправились домой, вы знаете, скорее всего, то на фоне футбольного безумия могли пропустить другие важные события выходных! В самом центре Таллинна, между прочим, произошла стрельба, а с 1 июля уездный общественный транспорт в большей части Эстонии стал бесплатным.
ФОТО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ: В центре Таллинна произошла стрельба, есть пострадавший
Сегодня в Таллинне, примерно в 9:15, на Пярнуском шоссе, рядом с баром Cafe VS произошла стрельба. Loe edasi...
В стрельбе на Пярнуском шоссе подозревают сына крупного предпринимателя
По данным Delfi, сегодня утром в Таллинне на Пярнуском шоссе, рядом с баром Café VS стрельбу устроил сын Вийви и Олега Сынаялгов Таави. Loe edasi...
Предприниматель Олег Сынаялг: семья обеспокоена происшествием со стрельбой
По данным Delfi, сегодня утром в Таллинне на Пярнуском шоссе, рядом с баром Café VS стрельбу устроил сын Вийви и Олега Сынаялгов Таави. Олег Сынаялг прокомментировал Delfi, что семья очень обеспокоена данным происшествием. По его словам, Таави использовал оружие для самообороны. Loe edasi...
Протест против политики Трампа: посол США в Эстонии покидает свой пост
ФОТО: В Кивиыли сгорел ангар, где хранились резервуары для нефтепродуктов
Сегодня во второй половине дня в Кивиыли произошел пожар в ангаре, где хранились резервуары для нефтепродуктов. Loe edasi...
ФОТО DELFI: В Таллинне вторые сутки подряд горит завод по сортировке мусора
Вчера в Ласнамяэ, на улице Суур-Сыямяэ загорелось производственное здание завода по сортировке мусора. Loe edasi...
Германия уговорила Эстонию и еще 13 стран ЕС оперативно принимать мигрантов обратно
Канцлер ГерманииАнгела Меркель добилась согласия 14 стран оперативно принимать обратно мигрантов, пытавшихся перебраться в Германию, свидетельствует документ, оказавшийся в распоряжении новостного агентства DPA, передает rus.delfi.lv. Loe edasi...
ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИК: С 1 июля уездный общественный транспорт в большей части Эстонии стал бесплатным. Где именно?
Начиная с 1 июля бесплатный уездный общественный транспорт будет действовать в зонах, отмеченных на представленной вашему вниманию карте зеленым цветом. Loe edasi...
Ильвес на фестивале Lampa: Западный кризис доверия посеян "кремлевскими троллями", а в США таких нет
Кризис доверия на Западе — это результат грязных манипуляций с Востока, тиражируемый соцсетями поток лжи и слухов от не самых умных людей или внутренние проблемы самого западного общества — заевшегося, самодовольного и погрязшего в потреблении? Эту дилемму философ Арнис Ритупс, экс-президент ЭстонииТоомас Хендрик Ильвес и британский ментор стартапов Джонатан Ховард обсудили во время дискуссии, организованной порталом Delfi и журналом Rígas Laiks на фестивале общения Lampa. Loe edasi...
Общественный уездный транспорт стал бесплатным: расписания в Ида-Вирумаа пока прежние, но могут измениться
Сегодня в десяти уездах Эстонии уездные линии общественного транспорта стали бесплатными. В первое время в Ида-Вирумаа в автобусах валидаторы действовать не будут, а пассажирам будет необходимо только получить билет у водителя — для статистики, которая чрезвычайно важна, подчеркивают в Объединенном центре транспорта Ида-Вирумаа. Loe edasi...
ФОТО и ВИДЕО: Испания в шоке! Акинфеев втащил Россию в четвертьфинал!
В 1/8 финала чемпионата мира по футболу сборная России сенсационно одолела в серии пенальти Испанию - 4:3 (основное и дополнительное время завершилось вничью - 1:1). Героем матча в Москве стал вратарь российской команды Игорь Акинфеев. В послематчевой серии пенальти он отразил два удара. Портал Delfi вел текстовую онлайн-трансляцию этого поединка. Loe edasi...
ФОТО: Месси едет домой! Франция - первый четвертьфиналист чемпионата мира
Сборная Франции стала первым четвертьфиналистом чемпионата мира по футболу. В 1/8 финала французы в увлекательном поединке победили в Казани серебряного призера предыдущего мирового первкенства Аргентину - 4:3 (1:1). Портал Delfi вел текстовую трансляцию этого матча. Loe edasi...
ФОТО: Дубль Кавани отправил Роналду и Португалию в отпуск
В поединке 1/8 финала чемпионата мира по футболу Уругвай победил в Сочи Португалию - 2:1 (1:0). Текстовую онлайн-трансляцию этого матча вел портал Delfi. Loe edasi...
Самый большой фотоконкурс Эстонии: смотрите, кто прислал самые интересные работы
Самый большой конкурс фотографий из путешествий завершен. Совсем скоро жюри определит авторов лучших работ в пяти категориях. После будет организована специальная выставка, на открытии которой состоится вручение наград, приглашение на открытие получат авторы лучших фотографий в каждой категории. Loe edasi...