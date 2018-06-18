18.06.2018, 10:15

ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Страсти по Delavue, скандал на годовщине июньских депортаций, футбольные сенсации


rus.delfi.ee
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Šveitsi mängijad Neymarile ei halastanud.
Šveitsi mängijad Neymarile ei halastanud.Foto: JEWEL SAMAD, AFP/Scanpix

Клиенты обанкротившегося Delavue не могут вернуть свои деньги, а те, кто должен самому салону, от долга не избавятся. Памятное мероприятие по случаю 77-летия июньских депортаций обернулось большим скандалом вокруг воздушных шариков, который определенно можно было предвидеть и предупредить. А главными новостями выходных, конечно, были неожиданные итоги матчей на чемпионате мира по футболу в России — никто такого не ожидал от фаворитов.
Эти и другие сюжеты в нашей традиционной подборке ключевых материалов выходных.

За год прибыль концерна BLRT Grupp выросла на 92,4 процента

Kindral Kurvits Foto: BLRT Grupp

На состоявшемся 15 июня общем собрании акционеров был утвержден аудитированный годовой отчет BLRT Grupp. В 2017 году оборот реализации концерна увеличился на 17,6% по сравнению с 2016 годом и составил 399,9 миллионов евро. Доля экспорта в обороте составила 83,6%, а прибыль до выплаты налогов выросла на 92,4% и составила 19,2 миллиона евро, сообщает пресс-служба концерна.
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Lääne Elu: в пятницу по Хаапсалу прогуливался медведь

Foto: Peeter Karask

Ехавшая рано утром в пятницу на велосипеде из Таебла в Хаапсалу женщина наткнулась на медведя у перрона Ууэмыйза, сообщает издание Lääne Elu.
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Обзор столичных фастфудов: какие варианты уличной еды предлагаются в Таллинне и насколько она безопасна для желудков?

Porkuni grillbaar Foto: Anni Õnneleid, Maaleht

ТОП

Мнение о фастфуде, как о еде совсем неполезной, прочно укоренилось в народе. Во многом это совершенно справедливая информация. Однако запретный плод всегда сладок, да и вряд ли случится что-то ужасное, если иногда позволять себе выйти за рамки здорового образа жизни и предпочесть ресторану уличный лоток с простой и сытной пищей. ”МК-Эстония” проинспектировала популярные в столице точки уличного питания: что они предлагают, как отличаются цены по районам и кто следит за качеством?
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Президент Латвии: США не смогут защитить Европу от России

Raimonds Vējonis Foto: Taavi Sepp

Президент Латвии Раймонд Вейонис заявил, что Европа не может рассчитывать лишь на США в вопросах защиты от ”ряда вызовов, включая Россию”. Об этом сообщает портал TVnet.
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ФОТО: Спасатели эвакуировали из охваченной пламенем квартиры в Ласнамяэ двух мужчин, один из которых пострадал при пожаре, другой — до него

Foto: Delfi lugeja

Сегодня утром в одной из квартир дома на улице Меелику, что в Ласнамяэ, загорелась кровать.
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В ДТП с мотоциклами за сутки пострадали пять человек

Politsei rammis kihutavat mootorratturit Foto: PPA

16 июня в ДТП пострадали четверо мотоциклистов и один водитель мотороллера, сообщает rus.err.ee.
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Воздушные шарики мероприятия, посвященного июньской депортации, стали причиной страшной ссоры между организаторами и мамами

Foto: Andres Putting

В четверг тысячи голубых воздушных шаров покрыли столичную площадь Вабадузе, как море слез. К сожалению, они же стали и причиной большой ссоры между некоторыми родителями и организаторами памятного мероприятия, посвященного депортации 77-летней давности.
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ФОТО: В Вильяндимаа автомобиль сбил велосипедистку, потерявшую равновесие

Viljandimaal põrkasid kokku jalgrattur ja auto Foto: Kaspar Pokk/Kanal 2

Сегодня в 10.45 в деревне Навести, что в уезде Вильяндимаа, произошло ДТП — столкнулись велосипедистка и автомобиль.
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Таави Рыйвас — Евгению Осиновскому: вызов принят!

Taavi Rõivas ja Jevgeni Ossinovski Foto: erakogu

Член Партии реформ Таави Рыйвас приветствует намерение лидера соцдемов Евгения Осиновского на будущих выборах в Рийгикогу выставить свою кандидатуру в том же избирательном округе, что и он сам.
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Суперудар Коларова принес Сербии победу над Коста-Рикой

Serbia (valges) vs Costa Rica. Foto: Dylan Martinez, Reuters/Scanpix

Программу четвертого игрового дня чемпионата мира по футболу открыл поединок в Самаре, где сборная Коста-Рики проиграла Сербии - 0:1 (0:0). Текстовую трансляцию этого поединка вел портал Delfi.
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"Это теракт": Ройзман не поверил силовикам, объявившим инцидент с такси в Москве несчастным случаем

Moskvas sõitis takso inimestele otsa. Viga said ka Mehhiko koondise poolehoidjad. Foto: REUTERS PHOTOGRAPHER, Reuters/Scanpix

В субботу вечером автомобиль такси протаранил толпу пешеходов в центре Москвы. Произошедшее отчетливо походило на многочисленные европейские теракты, совершенные с использованием транспортных средств, однако столичные власти и силовики сразу объявили инцидент несчастным случаем. В доказательство своей версии городское управление МВД даже опубликовало видеозапись допроса водителя такси, где тот утверждает, будто с недосыпа перепутал педали. Однако кадры с места происшествия слабо соотносятся с его словами.
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ВИДЕО: Агрессивный бобр напал на финского журналиста

Kaader videost, Yle

Журналист Yle Юха Лааксонен ночью столкнулся с неприветливым бобром. Автор передач о природе Юха Лааксонен ехал ночью на велосипеде по лесной дорожке в Куусамо — он собирался записать в лесу пение ночных птиц, рассказывает портал Yle.
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Прогноз на четыре дня: лето не отменяется, но обещают дожди и грозы

Välk Tartu kohal Foto: Hendrik Osula

Согласно прогнозу погоды портала pogoda.ee, первая половина следующей недели будет в целом теплой, но дожди, столь долгожданные для горящих лесов, и грозы, лесам угрожающие, нам обещают каждый день, вплоть до четверга.
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Николай Новоселов завоевал серебро чемпионата Европы!

Tallinna Mõõk Foto: Priit Simson

В сербском Нови-Саде стартовал чемпионат Европы по фехтованию. Лучше всех среди эстонских шпажистов в индивидуальном турнире выступил 38-летний Николай Новоселов, завоевавший серебряную медаль.
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Квартирное товарищество оштрафовало жильцов за неявку на субботник. ”Мы считаем, что это незаконно!”

Foto: "МК-Эстония"

”В нашем доме на Тирди, 10, субботники сделали обязательными и за неявку штрафуют, — жалуются жители одного из квартирных товариществ в столице. — Получили недавно счет, там вписана графа talgud, то есть ”толока”, и стоит сумма: 10 евро. Мол, за то, что не пришли на уборку городской территории, с нас теперь требуют деньги! А это две трети от всех квартир. И мы считаем, что это незаконно!” Так ли это и как на подобное смотрят мэрия и присяжный адвокат, выясняла ”МК-Эстония”.
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Мегасенсация в "Лужниках"! Чемпион мира Германия проиграла Мексике

Hirving Lozano (vasakul) viis Mehhiko Saksamaa vastu juhtima. Foto: CHRISTIAN HARTMANN, Reuters/Scanpix

Действующий чемпион мира по футболу Германия в первом туре мирового первенства проиграла в Москве Мексике - 0:1 (0:1). Единственный мяч в этой встрече забил на 35-й минуте Ирвинг Лосано. Портал Delfi вел текстовую трансляцию этого поединка.
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Клиенты обанкротившегося Delavue не могут вернуть свои деньги, а те, кто должен самому салону, от долга не избавятся

Delavue ilusalongi näohooldusprogrammi leping Foto: Andres Putting

Действующий в Таллинне салон красоты Delavue со дня прекратил работу и подал в суд заявление о банкротстве. Это стало полной неожиданностью как для клиентов, так и для работников фирмы. При этом остались как те, кто оплатил дорогостоящие процедуры наперед, так и те, кто взял у фирмы кредит во имя красоты.
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Таранд: деньги на обязательное дошкольное обучение надо взять у попов

kontsert Foto: Andres Putting

Министр образования и науки Майлис Репс предложила обществу выразить свое отношение к идее сделать в Эстонии посещение детского сада обязательным. Публицист Каарел Таранд пишет на страницах ”Учительской газеты”, что ничего удивительного в этой инициативе нет.
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ФОТО DELFI: Немного халявы. Из-за спора вокруг закупки парковка у PERH временно бесплатная

Foto: Ilmar Saabas

Северо-Эстонская региональная больница (PERH) провела закупку для того, чтобы найти нового оператора для свое праковки, так как договор с фирмой Citypark закончился. Citypark также принимал участие в новой закупке, и потом оспорил ее результаты. В итоге дело затянулось, и теперь парковка у здания временно больницы — бесплатная для всех.
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Правительство Эстонии: диагноз – незрелость

Foto: Ilmar Saabas

Ситуация с абсолютно провальной и деструктивной антиалкогольной политикой правительства наглядно демонстрирует не только политическую, но даже простую человеческую незрелость наших руководителей. Как оказалось, министры не способны провести элементарный анализ последствий своих действий, а главное — признать допущенные грубейшие просчеты и отменить решения, которые продолжают гробить целую отрасль и связанные с ней сектора экономики.
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ВИДЕО: В Нарва-Йыэсуу большой дом был объят языками пламени

В пятницу вечером произошел пожар в стоявшем пустом доме. Большое здание было горело открытым пламенем.
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McDonald's запретит пластиковые трубочки в ресторанах

Mcdonalds Foto: Eero Vabamägi

Сеть ресторанов McDonald's в будущем полностью откажется от пластиковых соломинок в своих ресторанах. Уже с сентября они исчезнут в британских заведениях, передает Business Insider.
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ФОТО: Президент Кальюлайд посетила зону масштабного лесного пожара, который до сих пор не могут потушить

Kersti Kaljulaid ja Andres Anvelt külastasid Vikipalus kustutamistöid Foto: erakogu

Лес в Википалу в Харьюмаа горит уже неделю. За это время огонь уничтожил 200 гектаров леса. К счастью, с помощью спасателей и добровольцев распространению огня положили конец, но работы по тушению еще не завершены.
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Парадокс: почему в муниципальных домах живут те, кто не является малоимущим?

Foto: Hendrik Osula

”В нашем доме недавно поселился замечательный сосед, — рассказывает жительница Таллинна Елена. — Купил квартиру, вошел в правление. Но между делом сообщил, что жить он здесь в ближайшее время не будет, потому что у него есть муниципальная квартира на Раадику, и договор продлевать еще только через два года. Так что пока тут поживут друзья”.
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Ремонт Гонсиори задерживается: на очереди серьезная реорганизация движения на перекрестке с Пронкси

Gonsiori tänava ehitus Foto: Jaanus Lensment

Как сообщает Раэпресс, на ремонтируемом участке улицы Гонсиори в центре Таллинна, задерживаются работы. Причина — составленный в ходе проектирования геодезический план и реальное расположение коммуникаций не совпадают, что вызывает необходимость изменения технологии работ и требует дополнительного времени.
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ВИДЕО: Лось на дороге — быть беде. Автомобили чудом избежали столкновения

Читатель прислал Delfi запись с видеорегистратора, на которой запечатлен момент, когда на дорогу внезапно выбегает лось. К счастью, водители двух автомобилей успели вовремя за тормозить и избежали столкновения. В итоге никто не пострадал, в том числе и злосчастный лось.
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ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИК: Насколько на самом деле отличаются взгляды Ратаса и Каллас?

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Аргентина сенсационно потеряла очки в матче с Исландией

Messi AP

16 июня в первом матче группы D встречались сборные Аргентины и Исландии. Матч завершился со счетом 1:1.
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ФОТО: Франция одержала трудную победу над Австралией

Russia Soccer WCup France Australia Foto: Hassan Ammar, AP

В поединке первого тура чемпионата мира по футболу выступающая в группе С Франция одержала в Казани победу над Австралией - 2:1 (0:0).
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ФОТО: В Москве таксист въехал в толпу футбольных фанатов

Moskvas sõitis takso inimestele otsa. Viga said ka Mehhiko koondise poolehoidjad. Foto: AP, AP/Scanpix

В центре Москвы на улице Ильинка таксист въехал в толпу людей, сообщил агентству ”Москва” источник в правоохранительных органах. ”Автомобиль такси совершил наезд на препятствие — дорожный знак” — сказал он.
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ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Страсти по Delavue, скандал на годовщине июньских депортаций, футбольные сенсации

18.06.2018
Клиенты обанкротившегося Delavue не могут вернуть свои деньги, а те, кто должен самому салону, от долга не избавятся. Памятное мероприятие по случаю 77-летия июньских депортаций обернулось большим скандалом вокруг воздушных шариков, который определенно можно было предвидеть и предупредить. А главными новостями выходных, конечно, были неожиданные итоги матчей на чемпионате мира по футболу в России — никто такого не ожидал от фаворитов.
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