ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Страсти по Delavue, скандал на годовщине июньских депортаций, футбольные сенсации

Ехавшая рано утром в пятницу на велосипеде из Таебла в Хаапсалу женщина наткнулась на медведя у перрона Ууэмыйза, сообщает издание Lääne Elu.

Loe edasi...

Обзор столичных фастфудов: какие варианты уличной еды предлагаются в Таллинне и насколько она безопасна для желудков?

Porkuni grillbaar Foto: Anni Õnneleid, Maaleht

ТОП Воздушные шарики мероприятия, посвященного июньской депортации, стали причиной страшной ссоры между организаторами и мамами ФОТО: Спасатели эвакуировали из охваченной пламенем квартиры в Ласнамяэ двух мужчин, один из которых пострадал при пожаре, другой — до него Мегасенсация в "Лужниках"! Чемпион мира Германия проиграла Мексике

Мнение о фастфуде, как о еде совсем неполезной, прочно укоренилось в народе. Во многом это совершенно справедливая информация. Однако запретный плод всегда сладок, да и вряд ли случится что-то ужасное, если иногда позволять себе выйти за рамки здорового образа жизни и предпочесть ресторану уличный лоток с простой и сытной пищей. ”МК-Эстония” проинспектировала популярные в столице точки уличного питания: что они предлагают, как отличаются цены по районам и кто следит за качеством?

Loe edasi...

Президент Латвии: США не смогут защитить Европу от России

Raimonds Vējonis Foto: Taavi Sepp

Президент Латвии Раймонд Вейонис заявил, что Европа не может рассчитывать лишь на США в вопросах защиты от ”ряда вызовов, включая Россию”. Об этом сообщает портал TVnet.

Loe edasi...

ФОТО: Спасатели эвакуировали из охваченной пламенем квартиры в Ласнамяэ двух мужчин, один из которых пострадал при пожаре, другой — до него

Foto: Delfi lugeja

Сегодня утром в одной из квартир дома на улице Меелику, что в Ласнамяэ, загорелась кровать.

Loe edasi...

В ДТП с мотоциклами за сутки пострадали пять человек

Politsei rammis kihutavat mootorratturit Foto: PPA

16 июня в ДТП пострадали четверо мотоциклистов и один водитель мотороллера, сообщает rus.err.ee.

Loe edasi...

Воздушные шарики мероприятия, посвященного июньской депортации, стали причиной страшной ссоры между организаторами и мамами