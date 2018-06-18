ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Страсти по Delavue, скандал на годовщине июньских депортаций, футбольные сенсации

Клиенты обанкротившегося Delavue не могут вернуть свои деньги, а те, кто должен самому салону, от долга не избавятся. Памятное мероприятие по случаю 77-летия июньских депортаций обернулось большим скандалом вокруг воздушных шариков, который определенно можно было предвидеть и предупредить. А главными новостями выходных, конечно, были неожиданные итоги матчей на чемпионате мира по футболу в России — никто такого не ожидал от фаворитов.
Эти и другие сюжеты в нашей традиционной подборке ключевых материалов выходных.
За год прибыль концерна BLRT Grupp выросла на 92,4 процента
На состоявшемся 15 июня общем собрании акционеров был утвержден аудитированный годовой отчет BLRT Grupp. В 2017 году оборот реализации концерна увеличился на 17,6% по сравнению с 2016 годом и составил 399,9 миллионов евро. Доля экспорта в обороте составила 83,6%, а прибыль до выплаты налогов выросла на 92,4% и составила 19,2 миллиона евро, сообщает пресс-служба концерна.
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