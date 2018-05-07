07.05.2018, 08:17

ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Старт"Евровидения-2018", акции протеста в России, всеэстонская толока ”Сделаем!”


rus.delfi.ee
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Eurovision 2018 sinine vaip
Eurovision 2018 sinine vaip Foto: Jaanus Lensment, Delfi

В городах России 5 мая прошла протестная акция "Он вам не царь". А в Эстонии в этот день состоялся День полезных дел ”Сделаем!” при участии десятков тысяч человек. А 6 мая вечером в Лиссабоне состоялось официальное открытие 63-го международного песенного конкурса ”Евровидение”. Эти и другие новости прошедших выходных читайте в нашей традиционной подборке.

ФОТО и ВИДЕО: Навальный задержан на акции в Москве, по всей России — сотни задержанных

Aleksei Navalnõi Foto: AP, AP/Scanpix

Днем 5 мая в центре Москвы, на Пушкинской площади, состоялась несогласованная с властями протестная акция "Он нам не царь". Во время акции полиция задержала оппозиционера Алексея Навального. По всей России в этот день были задержаны сотни человек.
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ФОТО И ВИДЕО DELFI: "Нашли две гильзы от АК". Как прошла самая грандиозная толока страны на Штромке

Сегодня, в субботу, в Эстонии — день большой уборки. Тысячи людей добровольно принимают в нем участие, но самая масштабная толока прошла на Штромке в столичном районе Пыхья-Таллинн.
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ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ: "Все на борт!" В Лиссабоне стартует "Евровидение"

Foto: Andres Putting

Официальное открытие 63-го международного песенного конкурса “Евровидение” состоится в воскресенье в Лиссабоне. Торжественная церемония проходит в Музее искусства, архитектуры и технологии (Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia, MAAT).
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ВИДЕО: В Каламая в припаркованной на ”зебре” машине ребенок сидел больше часа, полиция стала искать маму мальчика

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По какой причине мать оставила маленького мальчика одного в машине, которую припарковала прямо на пешеходном переходе, пока не установлено. Известно, что в машине ребенок просидел больше часа.
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ФОТО: В Ярвамаа утром пропал 4-летний мальчик: вечером ребенка нашли

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Сегодня утром в Ярвамаа в деревне Кядва ушел со двора своего дома 4-летний Тим Тиммо. В поисках полиция задействовала даже вертолет. Ребенка нашли около 19:20.
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ВИДЕО: Россия и Канада отгрузили соперникам 17 безответных шайб

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В городах России 5 мая прошла протестная акция "Он вам не царь". А в Эстонии в этот день состоялся День полезных дел ”Сделаем!” при участии десятков тысяч человек. А 6 мая вечером в Лиссабоне состоялось официальное открытие 63-го международного песенного конкурса ”Евровидение”. Эти и другие новости прошедших выходных читайте в нашей традиционной подборке.
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