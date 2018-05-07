ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Старт"Евровидения-2018", акции протеста в России, всеэстонская толока ”Сделаем!”

В городах России 5 мая прошла протестная акция "Он вам не царь". А в Эстонии в этот день состоялся День полезных дел ”Сделаем!” при участии десятков тысяч человек. А 6 мая вечером в Лиссабоне состоялось официальное открытие 63-го международного песенного конкурса ”Евровидение”. Эти и другие новости прошедших выходных читайте в нашей традиционной подборке.
ФОТО и ВИДЕО: Навальный задержан на акции в Москве, по всей России — сотни задержанных
Днем 5 мая в центре Москвы, на Пушкинской площади, состоялась несогласованная с властями протестная акция "Он нам не царь". Во время акции полиция задержала оппозиционера Алексея Навального. По всей России в этот день были задержаны сотни человек. Loe edasi...
ФОТО И ВИДЕО DELFI: "Нашли две гильзы от АК". Как прошла самая грандиозная толока страны на Штромке
Сегодня, в субботу, в Эстонии — день большой уборки. Тысячи людей добровольно принимают в нем участие, но самая масштабная толока прошла на Штромке в столичном районе Пыхья-Таллинн. Loe edasi...
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ: "Все на борт!" В Лиссабоне стартует "Евровидение"
Официальное открытие 63-го международного песенного конкурса “Евровидение” состоится в воскресенье в Лиссабоне. Торжественная церемония проходит в Музее искусства, архитектуры и технологии (Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia, MAAT). Loe edasi...
ФОТО: Житель Какумяэ отнес мусор в только что убранный лес
В то время как вся Эстония убирала замусоренные леса, морские берега и окрестности домов, у одного живущего в Какумяэ мужчины созрел план подбросить свой мусор в только что убранный лес. Loe edasi...
ФОТО: SmartLynx не летает: туристы из Эстонии оказались в ”западне” на Тенерифе, дети плачут
Вчера вечером перенесли рейс авиакомпании Smartlynx Тенерифе-Таллинн с 22:30 на утро следующего дня (сегодняшнего) на 7:20. Утром выяснилось, что вылет вновь переносится. Loe edasi...
ВИДЕО: В Каламая в припаркованной на ”зебре” машине ребенок сидел больше часа, полиция стала искать маму мальчика
По какой причине мать оставила маленького мальчика одного в машине, которую припарковала прямо на пешеходном переходе, пока не установлено. Известно, что в машине ребенок просидел больше часа. Loe edasi...
ФОТО: В Ярвамаа утром пропал 4-летний мальчик: вечером ребенка нашли
Сегодня утром в Ярвамаа в деревне Кядва ушел со двора своего дома 4-летний Тим Тиммо. В поисках полиция задействовала даже вертолет. Ребенка нашли около 19:20. Loe edasi...
ВИДЕО: Россия и Канада отгрузили соперникам 17 безответных шайб
Во втором матче чемпионата мира по хоккею сборная России разгромила Австрию - 7:0 (3:0, 3:0, 1:0). Loe edasi...
ВИДЕО: Контавейт победила в Мадриде грозную Уильямс
Сильнейшая эстонская теннисистка Анетт Контавейт (WTA 29) успешно стартовала на крупном теннисном турнире в Мадриде с призовым фондом 6,68 млн долларов. В поединке первого круга она победила американку Винус Уильямс (WTA 8) - 3:6, 6:3, 6:2. Loe edasi...
ВИДЕО DELFI: ”Через 10 лет вы этот район не узнаете”. Коплиским линиям ”пришел конец”: неужели там вырастут очередные бездушные бизнес-центры?
Легендарные Коплиские линии! Меня в детстве пугали этим местом: говаривали, мол, так опасно, что даже полиция туда не ездит… Но время течет с невероятной скоростью, и ковш экскаватора уже вонзился в почву этих мест. Но нет! Здесь не вырастут очередные великаны из стекла и бетона. Так что же тут будет? Мы выяснили. Loe edasi...
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ: В России проходят протестные акции ”Он нам не царь”, начались массовые задержания
В российских городах начались протестные акции ”Он нам не царь”, организованные сторонниками Алексея Навального. Loe edasi...