ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Старт"Евровидения-2018", акции протеста в России, всеэстонская толока ”Сделаем!”

ФОТО И ВИДЕО DELFI: "Нашли две гильзы от АК". Как прошла самая грандиозная толока страны на Штромке

Сегодня, в субботу, в Эстонии — день большой уборки. Тысячи людей добровольно принимают в нем участие, но самая масштабная толока прошла на Штромке в столичном районе Пыхья-Таллинн.

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ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ: "Все на борт!" В Лиссабоне стартует "Евровидение"

Foto: Andres Putting

Официальное открытие 63-го международного песенного конкурса “Евровидение” состоится в воскресенье в Лиссабоне. Торжественная церемония проходит в Музее искусства, архитектуры и технологии (Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia, MAAT).

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ФОТО: Житель Какумяэ отнес мусор в только что убранный лес

Mees viis prügi äsja koristatud metsa alla Foto: Foto: Mupo

В то время как вся Эстония убирала замусоренные леса, морские берега и окрестности домов, у одного живущего в Какумяэ мужчины созрел план подбросить свой мусор в только что убранный лес.

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ФОТО: SmartLynx не летает: туристы из Эстонии оказались в ”западне” на Тенерифе, дети плачут

Smartlynx Foto: Delfi lugeja

Вчера вечером перенесли рейс авиакомпании Smartlynx Тенерифе-Таллинн с 22:30 на утро следующего дня (сегодняшнего) на 7:20. Утром выяснилось, что вылет вновь переносится.

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ВИДЕО: В Каламая в припаркованной на ”зебре” машине ребенок сидел больше часа, полиция стала искать маму мальчика

Кадр из видео

По какой причине мать оставила маленького мальчика одного в машине, которую припарковала прямо на пешеходном переходе, пока не установлено. Известно, что в машине ребенок просидел больше часа.

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ФОТО: В Ярвамаа утром пропал 4-летний мальчик: вечером ребенка нашли

Madis Veltman, PPA

Сегодня утром в Ярвамаа в деревне Кядва ушел со двора своего дома 4-летний Тим Тиммо. В поисках полиция задействовала даже вертолет. Ребенка нашли около 19:20.

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ВИДЕО: Россия и Канада отгрузили соперникам 17 безответных шайб

Jäähoki Venemaa vs Austria Foto: Alexey Kudenko, Sputnik

Во втором матче чемпионата мира по хоккею сборная России разгромила Австрию - 7:0 (3:0, 3:0, 1:0).

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ВИДЕО: Контавейт победила в Мадриде грозную Уильямс

Сильнейшая эстонская теннисистка Анетт Контавейт (WTA 29) успешно стартовала на крупном теннисном турнире в Мадриде с призовым фондом 6,68 млн долларов. В поединке первого круга она победила американку Винус Уильямс (WTA 8) - 3:6, 6:3, 6:2.

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