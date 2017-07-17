ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Сокращение числа русских в Эстонии и сезон фестивалей

Число русских в Эстонии сокращается намного быстрее, чем число эстонцев, а тем временем в стране наблюдается "клубничная катастрофа". Смотрите, как выглядит один день из жизни свидетелей Иеговы, и читайте интервью с Михаилом Кылвартом, а также многое другое, что вы могли пропустить в эти выходные.
Михаил Кылварт — о личном, грядущем 40-летии и роли Сависаара в его карьере
Корреспонденты газеты LP встретились с вице-мэром Таллинна центристом Михаилом Кылвартом в его доме в Мууга. Дома в это время уже были его отец Юло и спутница жизни Ангелика, которая хлопотала на кухне. Старый пес Мустик вначале с недоверием принял гостей, но быстро сменил гнев на милость.
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Клубничная катастрофа: из-за дождливого лета ягоды одолевает плесень
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Из-за холодного и дождливого лета клубника в этом году созрела на пару недель позже. А теперь урожаю угрожает новая беда.
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Владислава Понятовского сняли с поста главы Независимого профсоюза шахтеров и энергетиков
Решение о замене руководителя профсоюза приняло правление организации (а именно три его члена — сам Понятовский был, разумеется, против), что допускает устав профсоюза.
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ФОТО: Как в Нарва-Йыэсуу отгуляли первый день East Beach Fest
14-15 июля на пляже Нарва-Йыэсуу проходит музыкальный фестиваль East Beach Fest 2017. В первый день на сцену вышли STUF, группа "Инфинити", Kristina Si и Макс Барских.
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Эстонка в Хургаде: сегодня на улицах меньше туристов, полиция проверяет у всех документы
Накануне в Египте, в курортном городе Хургада произошло нападение на туристов из Германии. По словам проживающей в Хургаде уроженки Эстонии, в городе на улицах в субботу было спокойно и заметно меньше иностранцев, были усилены меры безопасности.
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ВИДЕО: ”Мы — совершенно обычные люди”. Один день из жизни свидетелей Иеговы
Лаур и Туули — муж и жена, свидетели Иеговы. Оба работают на полставки, чтобы можно было уделять достаточно времени своему самому главному призванию: миссионерской работе. Они ходят по домам и улицам, неся, по их убеждению, слово божие. Оба выросли в семьях свидетелей Иеговы.
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ГРАФИК: Число русских в Эстонии сокращается намного быстрее, чем число эстонцев
Доля эстонцев в Эстонии непрерывно увеличивается. Одной из причин этого является миграция неэстонцев, которые особую активность в этом вопросе показали в 1990-е.
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ФОТО: В Пярну на молодого человека и девушку упала большая ветка
Сегодня незадолго до 15 часов Центр тревоги получил сообщение о том, что у рва Валликраави в Пярну на молодого человека и девушку с дерева упала большая ветка.
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Мистика! Мониторинг дорожного движения выявил в Пирита странный феномен
В утренние часы пик на Пирита теэ в Таллинне наблюдаются ужасные пробки. Тем не менее, каким-то мистическим образом каждое утро на несколько минут заторы прекращаются и движение нормализуется.
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ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА: С понедельника дорожное движение в Таллинне будет нарушено еще сильнее
В понедельник будут закрыты для движения улица Суур-Раннавярава и перекресток Рауа и Вилмси. Усугубят ситуацию непредсказуемые остановки движения в центре города, связанные с председательством Эстонии в ЕС.
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ФОТО: Сотни иностранцев со всего мира приезжают бесплатно работать на эстонских хуторах
С каждым годом все больше добровольцев со всего мира готовы купить билет в Эстонию, чтобы бесплатно полоть морковку или доить коз на одном из местных хуторов, пишет Maaleht. Почему?
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ФОТО: В Таллинне стартовали Дни моря
В субботу в Таллинне стартовали традиционные Дни моря, которые продлятся до вторника.
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Умер актер Владимир Толоконников
Актер театра и кино Владимир Толоконников, известный по роли Полиграфа Полиграфовича Шарикова в фильме “Собачье сердце”, умер в ночь на воскресенье, 16 июля, в Москве. Об этом сообщила представитель Театра Лермонтова в Алма-Ате, где работал актер, передает РИА “Новости”.
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