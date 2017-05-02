ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Снегопад, свадьба Репинского и Котка, дорожное хулиганство Валентины

Три дня выходных вместе с первомаем пролетели быстро. Мы сделали подборку самых актуальных новостей за эти дни. В субботу утром в Эстонии было объявлено штормовое предупреждение. Ненастная погода повлияла на работу Таллиннского аэропорта. В воскресенье, 30 апреля, депутаты Рийгикогу Мартин Репинский и Сирет Котка обвенчались в Нарвском Воскресенском кафедральном соборе.

А вчера, в понедельник пенсионерка Валентина из Ласнамяэ в очередной раз попалась полиции за нарушение ПДД.

ФОТО и ВИДЕО: Ах, эта свадьба! Мартин Репинский и Сирет Котка обвенчались в Нарве

Foto: Sergei Stepanov, NPA

Сегодня в три часа в нарвской православной церкви обвенчались Сирет Котка и Мартин Репинский. За венчанием последовало празднование на мызе Мяэтагузе. Тамада — актер Русского театра Николай Бенцлер, и среди гостей можно встретить всю элиту Центристской партии во главе с премьер-министром Юри Ратасом и его супругой.

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ФОТО и ВИДЕО: Полицейским пришлось выносить ласнамяэскую дорожную хулиганку Валентину из ее автомобиля

В понедельник пенсионерка Валентина из Ласнамяэ в очередной раз попалась полиции за нарушение ПДД.

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Самолет airBaltic, следовавший рейсом Амстердам-Таллинн, экстренно приземлился в Риге

Foto: Andres Putting

Самолет авиакомпании airBaltic, следовавший рейсом Амстердам-Таллинн, экстренно приземлился в Риге из-за сильного ветра.

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ФОТО и ВИДЕО DELFI: На площади Вабадузе в Таллинне отметили 1 мая

В понедельник профсоюзы организовали на площади Вабадузе мероприятие для всей семьи. Его цель — обратить внимание на вопросы здоровья работников, например, на безопасность труда и оплату больничного. С речью выступил премьер-министр Эстонии Юри Ратас.

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ФОТО и ВИДЕО: На рейсе "Аэрофлота" Москва-Бангкок из-за турбулентности пострадали 27 человек

Aeroflot Foto: Andres Putting

Из 313 находившихся на борту пассажиров 27 были госпитализированы в Бангкоке в понедельник, 1 мая. На данный момент 15 из них еще остаются в больницах — троим срочно требуется операция. Следственный комитет России (СКР) возбудил по факту происшествия доследственную проверку.

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Властям пока не удалось задержать не явившегося в тюрьму расчленителя с улицы Маакри

Markus Pasi Pönkä Foto: Toomas Volmer

Убийца-расчленитель с улицы Маакри Маркус Паси Пёнкя, который в четверг не явился в тюрьму отбывать назначенное ему наказание, опасен и, очевидно, вооружен, предупреждает полиция.

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Март Хельме: я совершенно не стыжусь того, что во мне есть русская кровь

Mart Helme Foto: Priit Simson

Председатель партии EKRE Март Хельме (67) в интервью Eesti Päevaleht сказал, что по материнской линии у него с одной стороны есть русские предки, и он этого не стыдится. Delfi приводит частичный перевод интервью.

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ВИДЕО: Такси Uber alles. Действительно ли так легко зарабатывать извозом?

Действующая уже не первый год на эстонском рынке общественных перевозок фирма Uber предлагает частным лицам подзаработать на своих машинах. Сотрудничество с этой электронной платформой преподносится как возможность иметь дополнительный заработок, совершая поездки на своей машине по свободному графику, и подвозить попутчиков. Никаких наличных, никаких таксометров, плафонов и прочих сложностей. Но у каждой монеты есть оборотная сторона.

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ФОТО и ВИДЕО: Три нокдауна и нокаут: Джошуа отправил Кличко на пенсию

Anthony Joshua vs Vladimir Klitschko Foto: Andrew Couldridge, REUTERS

27-летний супертяжеловес Энтони Джошуа продолжил впечатляющую серию досрочных побед. Британский боксер нокаутировал в Лондоне украинца Владимира Кличко и защитил титул чемпиона мира по версии IBF, прибавив к нему чемпионские пояса WBA Super и IBO.

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В Мяо автобус с российскими номерами съехал в кювет

Buss kraavis Foto: Kaspar Pokk

Сегодня утром, около 7 часов, в Мяо рейсовый автобус съехал в кювет.

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