ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Смертельное ДТП в Таллинне и мифы о европейском рынке труда

В субботу вечером в Таллинне на пешеходном переходе насмерть сбили женщину. Другие новости прошедших выходных, а также интересные статьи и видео вы найдете в нашей подборке.

ФОТО С МЕСТА ДТП: В Таллинне на пешеходном переходе насмерть сбили женщину, подозреваемый задержан

Вчера вечером, около 22:20 в Таллинне, у дома по адресу Сютисте теэ, 44, произошло ДТП, в результате которого погиб пешеход. Неизвестный автомобиль, сбивший женщину, скрылся с места происшествия. Подозреваемый 19-летний молодой человек задержан.

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Осиновский о сравнении с Горбачевым: пусть называют, это сознательная PR-кампания

Jevgeni Ossinovski Foto: Rauno Volmar

Министр здоровья и труда и председатель соцдемов Евгений Осиновский дал большое интервью газете LP. Читайте отрывок из интервью, в котором Осиновский отвечает на вопросы о своей алкогольной политике, поездках эстоноземельцев в Латвию за алкоголем, а также о том, что его сравнивают с Михаилом Горбачевым и даже называют Горба.

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Осторожно, двери закрываются! 5 мифов о европейском рынке труда, в которые больше не нужно верить

Foto on illustratiivne Foto: Karli Saul

Читать еще

Нужно ли сохранять свободу передвижение рабочей силы внутри Евросоюза? Вопрос, который еще десять лет назад казался европейцам риторическим и даже кощунственным, сейчас открыто обсуждается в Европе на политическом и экспертном уровне. Латвийский DELFI выяснил, во что превратилась культивируемая отцами Евросоюза идея "общего рынка труда" и чем реальность отличается от тиражируемых СМИ мифов.

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ВИДЕО DELFI: Как изготавливаются ордена ко Дню независимости

Президент Керсти Кальюлайд в честь Дня независимости Эстонии наградит знаками отличия 113 человек. Смотрите, кто их изготавливает, и как проходит процесс.

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Президентом Германии стал экс-глава МИДа Штайнмайер

Saksamaa välisminister Frank-Walter Steinmeier Foto: Karli Saul

Новым президентом Германии стал бывший министр иностранных дел страны Франк-Вальтер Штайнмайер. Штайнмайер, которому 61 год, получил 931 голос в Федеральном собрании Германии при необходимых 631.

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Скончался музыкант Джоэль де Луна

Joel De Luna Foto: Tiit Blaat

10 февраля рано утром скончался проживавший в Эстонии музыкант с испанскими корнями Джоэль де Луна. Информацию подтвердила его невеста, но причину смерти назвать не смогла.

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ФОТО: Тянак занял второе место на шведском этапе чемпионата мира

FIA WORLD RALLY CHAMPIONSHIP 2017 Foto: @World

На дорогах Швеции завершился второй этап чемпионата мира по авторалли. Эстонский гонщик Отт Тянак (M-Sport) по итогам четырехдневной борьбы занял второе место, проиграв финну Яари-Матти Латвале (Toyota) 29 секунд.

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В Тарту двое мужчин ворвались в чужую квартиру и устроили поножовщину

Foto: Tiit Blaat

Вчера в Тарту двое мужчин ворвались в чужую квартиру и напали с ножом на троих человек. Двое человек получили легкие ранения, один — тяжелые, сообщила Лыунаская префектура.

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С 12 февраля граждане Эстонии и серопаспортники могут летать в Белоруссию без визы

Valgevenemaa Foto: Sergei Grits, AP

Новые правила безвизового въезда в Белоруссию вводятся в действие с этого воскресенья.

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Украинский город просит у Таллинна бесплатно предоставить старые троллейбусы

Pilt on illustratiivne Foto: Tiit Blaat

Мэр украинского города Белая Церковь Геннадий Дикий в начале года направил письмо и.о. мэра Таллинна Таави Аасу с просьбой о помощи.

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Будьте осторожны! В Нымме разгуливает дикая рысь

Foto: Rauno Volmar

Житель Таллинна на этой неделе несколько раз видел в Нымме разгуливающую дикую рысь. Отмечается, что животное больно паршой.

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ФОТО: В волости Вяндра сгорела уникальная коллекция кактусов

Foto: Anni Õnneleid

Уникальная коллекция кактусов известного эстонского садовника Харри Пооми была уничтожена в результате пожара в садоводческом хозяйстве Сааре - Тырва-аугу в волости Вяндра, передает "Актуальная камера".

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АРХИВНОЕ ВИДЕО: Как в 1963 году заселялся выросший среди сосен район Мустамяэ

Когда Таллинн 50 лет назад столкнулся с нехваткой жилья, для решения кризиса началось строительство жилого района Мустамяэ. На видео, по всей видимсоти, запечатлены здания на Акадеэмиа теэ, находящиеся напртив ТТУ. Узнали?

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Мустамяэ тогда и сейчас: необычные мозаики скрыты под утеплителем стен

Mustamäe pannood Foto: Kollaaž

Смотрите, как выглядели дома в районе Таллинна Мустамяэ в советское время и сейчас. На стены домов на Эхитаяте теэ тогда нанесли интересные мозаики, которые сейчас квартирный товарищества решили сохранить по-разному: где-то они остались до сих пор, а где-то их скрыли под слоем утпелителя во время ремонта.

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