ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Смерть Тульвисте, столкновение поезда с автомобилем в Сомпа и Яна Тоом в Сирии

Подборка главных новостей за выходные специально для тех, кто все пропустил. Яна Тоом снова отправилась в Сирию, директора школы в Турба подозревают в коррупции, скончался известный политик Пеэтер Тульвисте, в Ида-Вирумаа произошло ДТП с участием поезда и легковушки и много другое.
Умер известный политик и академик Пеэтер Тульвисте
В субботу утром в результате тяжелой болезни скончался эмерит-профессор Тартуского университета Пеэтер Тульвисте, подтвердил Delfi президент Эстонской академии наук Тармо Соомере.
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ФОТО: Яна Тоом прибыла в Алеппо и передала еду для детей
Яна Тоом снова пребывает в Сирии с визитом, и на этот раз ей все же удалось попасть в Алеппо.
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ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ФОТО с места событий: С кем Яна Тоом встречалась в Алеппо
Как Delfi писал ранее, евродепутат от Эстонии Яна Тоом снова отправилась в Сирию. В субботу она посетила Алеппо вместе с латвийскими депутатами Европарламента Андреем Мамыкиным и Татьяной Жданок. Как сообщил Delfi находящийся вместе с ними в Сирии журналист Алексей Иванов, делегация проехала через восточный Алеппо, встретилась с религиозными лидерами, губернатором провинции Алеппо Хусейном Диябом и представителями Красного полумесяца.
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СРАВНЕНИЕ ЦЕН: Где в марте самая дешевая продуктовая корзина
В марте цены на продукты продолжают расти, а от этого выросла и разница в цене продуктовых корзин различных торговых сетей — разница между самой дешевой и самой дорогой продуктовой корзиной составила почти 10 евро.
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Каарел Таранд: изучение эстонского — не принудиловка, а удовольствие
14 марта в Эстонии ежегодно, начиная с 1996 года, отмечается День родного языка. Публицист Каарел Таранд пишет на страницах ”Учительской газеты”, что вот уже 21 год подряд в этот праздничный день принято с нарочито траурной интонацией говорить об угрозе исчезновения эстонского языка.
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Тонны марципановых роз из Эстонии расцветают в Норвегии
В Ярваском уезде, в Сяревере производят сладкие марципановые розы ручной работы: большую часть продукции предприятия OÜ Convi Food Sweets экспортируют в Норвегию, где цветами из Эстонии украшают торты.
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Мужчина упал со смотровой площадки водопада Валасте
В субботу днем, около 15:30, со смотровой площадки у водопада Валасте в волости Кохтла Ида-Вируского уезда упал 25-летний мужчина. Спасателям удалось поднять пострадавшего, состояние которого оценивается как стабильное.
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Комиссия: директор школы Турба нарушила Антикоррупционный закон
Ревизионная комиссия волостного совета Нисси обнаружила при проверке бухучета школы Турба, что ее директор Кедли Кюннап заказывала работы и услуги у фирмы своего супруга.
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ФОТО DELFI: В Viru Keskus изрисовали фотографии почетного караула у Бронзового солдата
Недавно в Viru Keskus открылась выставка Союза пресс-фотографов Эстонии, на которой вандал изрисовал красным маркером два стенда.
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Осторожно! Департамент инфосистем предупреждает о письмах-обманках
Государственный департамент инфосистем Эстонии предупреждает: в воскресенье мошенник начал рассылать письма-обманки, с помощью которых пытается узнать личные данные людей.
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Центристы готовы передать Таллинну бренды "Столица", Pealinn и Raepress
Городской секретарь Таллинна Тоомас Сепп на этой неделе направил генсеку Центристской партии Яаку Аабу предложение о бесплатной передаче городу зарегистрированных на имя политической силы торговых марок "Столица", Pealinn и Raepress.
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ФОТО: В Ида-Вирумаа столкнулись пассажирский поезд и легковой автомобиль: двое погибших
Вечером в воскресенье в Йыхвиской волости в деревне Сомпа столкнулись пассажирский поезд и легковой автомобиль. В результате аварии погибли двое.
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