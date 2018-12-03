03.12.2018, 09:43

ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Смерть Джорджа Буша-старшего, открытие Vaba Lava и зажжение первой свечи Адвента


rus.delfi.ee
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Esimene advent
Esimene adventFoto: Priit Simson

- В субботу утром пришло сообщение о том, что в Америке умер 41-й президент США Джордж Буш-старший.
- 1 декабря в Нарве состоялось торжественное открытие театрального центра Vaba Lava.
- В воскресенье мэр Таллинна Таави Аас и таллиннский пробст Яан Таммсалу зажгли первую свечу адвента на установленной на Ратушной площади елке.

ФОТО DELFI: На Ратушной площади зажгли первую свечу адвента

Raekoja platsil süüdati advendiküünal Foto: Andres Putting

Мэр Таллинна Таави Аас и таллиннский пробст Яан Таммсалу зажгли в 14 часов первую свечу адвента на установленной на Ратушной площади елке.
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Умер 41-й президент США Джордж Буш-старший

George H. W. Bush Foto: Robert Deutsch, USA Today Sports

Бывший президент США Джордж Буш-старший умер в возрасте 94 лет. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление пресс-секретарь экс-главы государства Джима Макграта.
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Таллиннцы пересаживаются на автомобили? Число поездок на общественном транспорте уменьшилось почти на 40 млн

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ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Смерть Джорджа Буша-старшего, открытие Vaba Lava и зажжение первой свечи Адвента

03.12.2018
- В субботу утром пришло сообщение о том, что в Америке умер 41-й президент США Джордж Буш-старший.
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