ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Смерть Джорджа Буша-старшего, открытие Vaba Lava и зажжение первой свечи Адвента

Таллиннцы пересаживаются на автомобили? Число поездок на общественном транспорте уменьшилось почти на 40 млн

Tramm, buss, jalgratas Foto: Rauno Volmar

Когда в 2013 году в Таллинне был введен бесплатный общественный транспорт и система валидирования, каждый год число приложивших карточку к валидатору пассажиров оставалось на уровне 142 млн — вплоть до этого года, когда число пассажиров значительно сократилось.

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На шоссе Таллинн-Тарту столкнулись грузовик и легковушка. Пострадавшего пришлось вырезать из автомобиля

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В воскресенье около 19:40 поступило сообщение о ДТП на 59 километре шоссе Таллинн-Тарту. В поселке Арду волости Козе столкнулись легковой автомобиль и грузовик.

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ВИДЕО: Во время съемки передачи раздраженный Мартин Хельме хотел наброситься на Райнера Вакра

Ekspress Meedia

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Õhtuleht сообщает, что в четверг во время съемок передачи для TV3 Мартин Хельме (EKRE) настолько сильно разозлился, что набросился на Райнера Вакра (Социал-демократическая партия).

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ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА: В какой стране самый дорогой и дешевый бензин? А сколько литров можно купить на среднюю зарплату?

Foto: Argo Ingver

Мы привыкли сравнивать, сколько стоит бензин в Эстонии по сравнению с Латвией и Финляндией. Данная интерактивная карта показывает, сколько стоит литр бензина в разных странах мира, а также сколько литров бензина можно купить на среднюю зарплату в этой стране.

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Премьера ETV+! смотрите первую серию комедийного сериала LasnaГорск

Kuvataõmmis

Алексей Григорьевич Захаров отмечает 70-летие. Когда-то давно он приехал по распределению в Эстонию работать на заводе "Двигатель", и теперь с ностальгией вспоминает прежние времена. А его дочь Анна с мужем Михкелем накрывают праздничный стол, но… что-то идет не так. Так начинается LasnaГорск — сериал о семье Захаровых-Тамм, которая живет в самом большом районе Таллинна — Ласнамяэ.

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ФОТО и ВИДЕО: В Нарве состоялось торжественное открытие театрального центра Vaba Lava

Большой зал, black-box, открывающегося сегодня нарвского театрального центра Vaba Lava вмещает около 220 зрителей. Также в здании располагаются студии Эстонского теле- и радиовещания (ERR), малый зал, офисы, кафе, галерея.

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