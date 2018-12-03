ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Смерть Джорджа Буша-старшего, открытие Vaba Lava и зажжение первой свечи Адвента

- В субботу утром пришло сообщение о том, что в Америке умер 41-й президент США Джордж Буш-старший. - 1 декабря в Нарве состоялось торжественное открытие театрального центра Vaba Lava. - В воскресенье мэр Таллинна Таави Аас и таллиннский пробст Яан Таммсалу зажгли первую свечу адвента на установленной на Ратушной площади елке.
ФОТО DELFI: На Ратушной площади зажгли первую свечу адвента
Таллиннцы пересаживаются на автомобили? Число поездок на общественном транспорте уменьшилось почти на 40 млн
Когда в 2013 году в Таллинне был введен бесплатный общественный транспорт и система валидирования, каждый год число приложивших карточку к валидатору пассажиров оставалось на уровне 142 млн — вплоть до этого года, когда число пассажиров значительно сократилось. Loe edasi...
На шоссе Таллинн-Тарту столкнулись грузовик и легковушка. Пострадавшего пришлось вырезать из автомобиля
В воскресенье около 19:40 поступило сообщение о ДТП на 59 километре шоссе Таллинн-Тарту. В поселке Арду волости Козе столкнулись легковой автомобиль и грузовик. Loe edasi...
ВИДЕО: Во время съемки передачи раздраженный Мартин Хельме хотел наброситься на Райнера Вакра
ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА: В какой стране самый дорогой и дешевый бензин? А сколько литров можно купить на среднюю зарплату?
Мы привыкли сравнивать, сколько стоит бензин в Эстонии по сравнению с Латвией и Финляндией. Данная интерактивная карта показывает, сколько стоит литр бензина в разных странах мира, а также сколько литров бензина можно купить на среднюю зарплату в этой стране. Loe edasi...
Премьера ETV+! смотрите первую серию комедийного сериала LasnaГорск
Алексей Григорьевич Захаров отмечает 70-летие. Когда-то давно он приехал по распределению в Эстонию работать на заводе "Двигатель", и теперь с ностальгией вспоминает прежние времена. А его дочь Анна с мужем Михкелем накрывают праздничный стол, но… что-то идет не так. Так начинается LasnaГорск — сериал о семье Захаровых-Тамм, которая живет в самом большом районе Таллинна — Ласнамяэ. Loe edasi...
ФОТО и ВИДЕО: В Нарве состоялось торжественное открытие театрального центра Vaba Lava
Большой зал, black-box, открывающегося сегодня нарвского театрального центра Vaba Lava вмещает около 220 зрителей. Также в здании располагаются студии Эстонского теле- и радиовещания (ERR), малый зал, офисы, кафе, галерея. Loe edasi...
ВИДЕО| Взрывы, слезоточивый газ и водометы: "желтые жилеты" снова берут Париж
Полиция применила слезоточивый газ и водометы против протестующих, собравшихся на главной улице Парижа. Loe edasi...
”Я поеду в Нарву работать” — обещание президента, которое моментально сблизило забытый город с остальной страной
”Я поеду в Нарву”, — заявила президент Керсти Кальюлайд и отправилась в забытый приграничный городок, чтобы показать всему миру: Нарва — древняя цитадель Эстонии. Заодно она сдержала свое обещание перед основателями театра Vaba Lava. Loe edasi...