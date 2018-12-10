ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Скандальный съезд ОЛПЭ, убийство в Курессааре и акция протеста против пакта ООН

В Курессааре возле бара зарезали сотрудника Спасательного департамента. Русские политики не смогли договориться и поисключали друг друга из ОЛПЭ. На площади Вабадузе сотни людей протестуют против миграционного пакта ООН. Уку Сувисте прошел в четвертьфинал российского шоу ”Голос” — и другие захватывающие новости выходных.
ВИДЕО| Экзамены по эстонскому на гражданство и категорию не так страшны. Убедитесь в этом вместе с теми, кто их успешно сдал!
Целевое учреждение(ЦУ)Innove, которое организует обучение эстонскому языку и прием экзаменов на получение гражданства и категории владения госязыком, опубликовало несколько видеороликов, посвященных аспектам сдачи экзаменов. Посмотрите и убедитесь, что на самом деле это не так страшно! Это истории обычных людей разного происхождения, они на эстонском языке с русскими субтитрами Loe edasi...
ВИДЕО: Невероятно! Эстонский певец Уку Сувисте прошел в четвертьфинал российского шоу “Голос”
Вчера состоялся очередной тур российского шоу “Голос”, в котором певец Уку Сувисте вышел в четвертьфинал! Loe edasi...
Не та виза — получишь штраф. В чем отличие различных виз в Россию и где их выгодно оформлять
Несмотря на то, что в Эстонии проживает достаточно граждан России, а также лиц без гражданства, которым для въезда в РФ требуется только паспорт, большинству жителей нашей страны так просто границу не перейти. Чтобы поехать к родственникам или просто отдохнуть в России, необходимо заранее получить визу. Как это можно сделать, сколько это стоит, и кто несет ответственность, если во въезде откажут — узнала ”МК-Эстония”. Loe edasi...
ВИДЕО и РЕПОРТАЖ DELFI| Под охраной вышибал: русские политики не смогли договориться и поисключали друг друга из ОЛПЭ
8 декабря члены Объединенной левой партии Эстонии собрались в столичной гостинице Tallink Spa & Conference Hotel для проведения внутрипартийного мероприятия. Примечательно, что незадолго до этого члены ОЛПЭ, но уже из другого "лагеря", тоже проводили собрание. Как первые, так и вторые заявили, что проводят съезд партии. Loe edasi...
ВИДЕО: Члены ОЛПЭ проголосовали за исключение из правления партии Русакова, Блинцовой и Сухорослова, но что-то пошло не так
Члены Объединенной левой партии Эстонии вывели из правления партии трех членов — Мстислава Русакова, Алису Блинцову и Дмитрия Сухорослова. Loe edasi...
Ангелу Меркель во главе правящей партии Германии сменила Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Кто она и чего от нее ждать
Правящая партия Германии, Христианско-демократический союз (ХДС), избрала нового председателя. Им стала 56-летняя Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которую поддерживала канцлер Ангела Меркель, руководившая партией 18 лет и ушедшая в отставку в ноябре. Loe edasi...
ФОТО: Ночью в Курессааре возле бара зарезали сотрудника Спасательного департамента. Еще один пострадавший мужчина — в больнице
Сегодня рано утром в Курессааре полиция задержала двух местных жителей. Одного из них одозревают в убийстве, другого — в нападении. Loe edasi...
Убийство и поножовщина в Курессаре: подозреваемые арестованы
В воскресенье, 9 декабря, суд по ходатайству прокуратуры арестовал двух жителей Курессааре, которых подозревают в убийстве 52-летнего мужчины и нападении на 39-летнего мужчину. Loe edasi...
Эвелин Ильвес решила отложить приход в политику по желанию дочери
Экс-первая леди Эстонии Эвелин Ильвес (50) годами была лакомым кусочком для местных партий. Завлечь ее в политику пытались и в этом году (за исключением EKRE и Elurikkuse Erakond). Сама Ильвес признается, что серьезно рассматривала предложения, но решила отложить политическую карьеру, пишет Kroonika. Loe edasi...
ГРАФИК | Рост цен продолжается: впереди всех — электричество и отопление
Несмотря на то, что по сравнению с октябрем, индекс потребительских цен в ноябре снизился на 0,5%, цены за последний год все равно выросли на 3,4%. Больше всего в процесс вносят свой вклад цены на электричество, теплоэнергию и отопление, составляя треть от общего роста. Loe edasi...
Парадокс: несмотря на экономический рост, все больше европейцев оказываются в долгах
Согласно европейскому отчету о потребительских платежах Intrum — крупнейшего в Европе оказывающего услуги кредитного администрирования предприятия — каждый пятый европеец вынужден брать кредит для оплаты счетов. В Эстонии процент кредитной нагрузки является наиболее низким в Европе и среди всех стран Балтии. Loe edasi...
Парковочные места возле нарвских домов: справедливость каждый понимает по-своему
Учитывая, что Нарва проектировалась тогда, когда личный транспорт был не столь распространен, как это обстоит сегодня, в городе возле многих домов не хватает мест для парковки. Лавинообразный рост численности машин вынуждает квартирные товарищества обустраивать парковки на своей территории и даже искать возможности для расширения - за счет свободных участков земли рядом с домом. Loe edasi...
ФОТО: Волеизъявление на площади Вабадузе: сотни людей протестуют против миграционного пакта ООН
Сегодня в 14 часов на Таллиннской площади Вабадузе началась организованная по инициативе Марии Кальюсте акция протеста против миграционного парка ООН и за свободу слова. Loe edasi...
КАРТА: Какие государства поддерживают миграционный пакт ООН, какие — против
Миграционный пакт ООН поддерживает большинство стран Европейского союза, но некоторые, в том числе Латвия, имеют другое мнение. Loe edasi...