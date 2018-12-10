ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Скандальный съезд ОЛПЭ, убийство в Курессааре и акция протеста против пакта ООН

Несмотря на то, что в Эстонии проживает достаточно граждан России, а также лиц без гражданства, которым для въезда в РФ требуется только паспорт, большинству жителей нашей страны так просто границу не перейти. Чтобы поехать к родственникам или просто отдохнуть в России, необходимо заранее получить визу. Как это можно сделать, сколько это стоит, и кто несет ответственность, если во въезде откажут — узнала ”МК-Эстония”.

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ВИДЕО и РЕПОРТАЖ DELFI| Под охраной вышибал: русские политики не смогли договориться и поисключали друг друга из ОЛПЭ

8 декабря члены Объединенной левой партии Эстонии собрались в столичной гостинице Tallink Spa & Conference Hotel для проведения внутрипартийного мероприятия. Примечательно, что незадолго до этого члены ОЛПЭ, но уже из другого "лагеря", тоже проводили собрание. Как первые, так и вторые заявили, что проводят съезд партии.

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ВИДЕО: Члены ОЛПЭ проголосовали за исключение из правления партии Русакова, Блинцовой и Сухорослова, но что-то пошло не так

Члены Объединенной левой партии Эстонии вывели из правления партии трех членов — Мстислава Русакова, Алису Блинцову и Дмитрия Сухорослова.

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Ангелу Меркель во главе правящей партии Германии сменила Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Кто она и чего от нее ждать

Angela Merkel Foto: DARRIN ZAMMIT LUPI, REUTERS

Правящая партия Германии, Христианско-демократический союз (ХДС), избрала нового председателя. Им стала 56-летняя Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которую поддерживала канцлер Ангела Меркель, руководившая партией 18 лет и ушедшая в отставку в ноябре.

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В Москве умерла правозащитница Людмила Алексеева

Ljudmila Aleksejeva Foto: Ivan Sekretarev, AP

ТОП Держателя российского воровского ”общака” поймали в Москве ФОТО: Обратная сторона медали? Элджей в Таллинне исполнил мечту больной девочки ГАЛЕРЕЯ: Цвет настроения черный! Смотрите, как прошла вечеринка Black Star в Таллинне

В Москве на 92-м году жизни умерла правозащитница и одна из основателей Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева. Об этом сообщает "Эхо Москвы" со ссылкой на журналиста Николая Сванидзе.

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ФОТО: Ночью в Курессааре возле бара зарезали сотрудника Спасательного департамента. Еще один пострадавший мужчина — в больнице

Pussitamise asukoht Foto: Irina Mägi

Сегодня рано утром в Курессааре полиция задержала двух местных жителей. Одного из них одозревают в убийстве, другого — в нападении.

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Убийство и поножовщина в Курессаре: подозреваемые арестованы

Tapmine Kuressaares Foto: Irina Mägi

В воскресенье, 9 декабря, суд по ходатайству прокуратуры арестовал двух жителей Курессааре, которых подозревают в убийстве 52-летнего мужчины и нападении на 39-летнего мужчину.

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Эвелин Ильвес решила отложить приход в политику по желанию дочери

Evelin Ilves, Siim Rikker Foto: Tiit Blaat

Экс-первая леди Эстонии Эвелин Ильвес (50) годами была лакомым кусочком для местных партий. Завлечь ее в политику пытались и в этом году (за исключением EKRE и Elurikkuse Erakond). Сама Ильвес признается, что серьезно рассматривала предложения, но решила отложить политическую карьеру, пишет Kroonika.

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