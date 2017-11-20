ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Самые прибыльные предприятия и долги депутатов Рийгикогу

Что произошло в Эстонии и в мире за прошедшие выходные? О чем мы писали в субботу и в воскресенье? Если хотите быть уверенными, что не пропустили ничего важного, читайте нашу подборку новостей за 18 и 19 ноября.
Ратас vs Каллас vol.2: я объясняю, как налоговая реформа помогает людям, а Партия реформ твердит о важности расчета в уме
Член Европарламента и Партии реформ Кая Каллас подвергла жесткой критике налоговую политику нынешнего правительства во главе с Юри Ратасом и посоветовала ему ”заняться разъяснением народу Эстонии налогового хаоса”. Лидер Центристской партии ответил, разъяснив детали и результаты налоговой реформы.
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Сексуальные домогательства: что под этим понимают в Европе
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Пикантные анекдоты, подмигивание или приглашение на просмотр порнофильма — мнения европейцев о том, что можно считать сексуальным домогательством, различаются. Подробности — у DW.
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ТАБЛИЦА: Самые прибыльные предприятия по уездам
Согласно проведенному Creditinfo Eesti AS исследованию, суммарная прибыль эстонских предприятий в 2016 году резко выросла на 14,7% и достигла 5,1 млрд евро.
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ФОТО и ВИДЕО: В каких условиях содержатся иностранцы в аэропорту перед высылкой из Эстонии
С пограничного пункта в Таллиннском аэропорту ежегодно отправляют назад до 200 человек. Недавно из страны были высланы граждане Грузии, которым пришлось провести в ожидании обратного вылета двое суток в нешенгенской зоне аэропрота. Смотрите, в каких условиях высылаемым людям приходится жить.
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Ратас о критике реформистов: алкоголь не является товаром первой необходимости
Председатель Центристской партии Юри Ратас выступил сегодня перед собранием уполномоченных партии с речью, в которой подтвердил, что Партия реформ сеет необоснованную панику, начав этим кампанию по выборам в Рийгикогу, сообщает центристкая пресс-служба.
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ВИДЕО DELFI: Михаил Жигалов — о ремейках, Русском театре Таллинна и бедной старости
17 ноября в Таллинне состоялся спектакль “Любовь и голуби”, одну из главных ролей в котором исполнил актер Михаил Жигалов. Delfi встретился с актером перед спектаклем и узнал его отношение к Прибалтике и ремейкам.
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Клиент Euronics месяц в неведении ждал своего заказа и потерял всякую веру в интернет-магазины
В редакцию обратился клиент Euronics и рассказал о том, как купленный им в интернет-магазине товар вместо нескольких дней шел до него около месяца.
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Египет снова изменил правила получения визы для ”серых” паспортов
Египет снова изменил правила получения визы для «серых» паспортов
Не успели вступить в силу изменения в визовых правилах для лиц без гражданства относительно въезда в Египет, как первые туристы успели испытать на себе всю «прелесть» нововведений. Почти три сотни человек не смогли отправиться в отпуск, потому что их визы не успели сделать. Как оказался в этом виноват, и за какое время следует планировать поездку в Египет «серопаспортникам» - узнала «МК-Эстония».
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Трехкратный чемпион Олимпиады умер от цирроза печени
Знаменитый болгарский и турецкий штангист Наим Сулейманоглы скончался в возрасте 50 лет.
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ФОТО: Отт Тянак - бронзовый призер чемпионата мира!
В Австралии завершился чемпионат мира по авторалли. Заключительный этап выиграл бельгиец Тьерри Невилль, опередивший эстонского гонщика Оття Тянака (+22,5) и новозеландца Хэйдена Паддона (+59,1).
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Стоматолог: Больничная касса создает фабрики по лечению зубов методом конвейера
Президент Эстонского союза стоматологов Марек Винк считает, что в связи с грядущими изменениями, предпринятыми Больничной кассой, с нового года доступность стоматологической помощи уменьшится, пишет Maaleht.
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Четыре важных пункта об изменении родительского пособия
Недавно в Рийгикогу прошел первое чтение проект, который позволит более гибко использовать родительское пособие. Благодаря изменениям повысится гибкость системы родительских пособий, чтобы при желании родители имели возможность совмещать семейную жизнь и работу. Изменений много, и они будут вступать в силу поэтапно, поэтому важно, чтобы люди были в курсе всех деталей, пишет "МК-Эстония".
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Могут ли у нас запретить шипованную резину, и чем ламельные шины лучше?
С 15 октября уже официально разрешено использовать зимние покрышки, в том числе, и шипованные шины. Однако в Таллинне из года в год говорят о том, что лучше выбирать все же резину без шипов, поскольку она не так сильно разрушает дороги и от нее не так много пыли. А недавно пошли разговоры, что шипованные шины хотят запретить использовать в городе вообще. Но у многих людей четкое мнение: ”шипы” безопаснее. Так ли это? В особенностях зимних покрышек разбиралась ”МК-Эстония”.
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Рюйтель — о вступлении Эстонии в ЕС: Россия не отказалась от своих колоний. Нас вынудило чувство опасности
Арнольд Рюйтель в своей недавно вышедшей книге "Viimane Rüütel" описал референдум о вступлении Эстонии в ЕС. Его поддержка референдума сильно сказалась на конечном результате.
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Мугабе смещен с поста лидера правящей партии Зимбабве
Центральный комитет правящего в Зимбабве "Африканского национального союза Зимбабве — Патриотического фронта" (ЗАНУ — ПФ) в воскресенье, 19 ноября, постановил снять действующего президента страны Роберта Мугабе с поста главы этой партии.
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ФОТО: В Рапламаа столкнулись две легковушки и грузовик: пострадали четверо
В Рапламаа в результате столкновения двух автомобилей и грузовика пострадали четверо. ДТП произошло на 87 километре шоссе Таллинн-Пярну близ Энге сегодня около 18 часов.
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ГРАФИК: Депутаты Рийгикогу должны банкам свыше 7 миллионов евро
Депутаты Рийгикогу в общей сложности задолжали банкам свыше семи миллонов евро. Больше всего кредитов — у реформистов.
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