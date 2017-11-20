ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Самые прибыльные предприятия и долги депутатов Рийгикогу

Что произошло в Эстонии и в мире за прошедшие выходные? О чем мы писали в субботу и в воскресенье? Если хотите быть уверенными, что не пропустили ничего важного, читайте нашу подборку новостей за 18 и 19 ноября.

Ратас vs Каллас vol.2: я объясняю, как налоговая реформа помогает людям, а Партия реформ твердит о важности расчета в уме

Foto: Delfi kollaaž

Член Европарламента и Партии реформ Кая Каллас подвергла жесткой критике налоговую политику нынешнего правительства во главе с Юри Ратасом и посоветовала ему ”заняться разъяснением народу Эстонии налогового хаоса”. Лидер Центристской партии ответил, разъяснив детали и результаты налоговой реформы.

Loe edasi...

Сексуальные домогательства: что под этим понимают в Европе

Ahistamine Foto: Anni Õnneleid

Пикантные анекдоты, подмигивание или приглашение на просмотр порнофильма — мнения европейцев о том, что можно считать сексуальным домогательством, различаются. Подробности — у DW.

Loe edasi...

ТАБЛИЦА: Самые прибыльные предприятия по уездам

Eurod Foto: Madis Veltman

Согласно проведенному Creditinfo Eesti AS исследованию, суммарная прибыль эстонских предприятий в 2016 году резко выросла на 14,7% и достигла 5,1 млрд евро.

Loe edasi...

ФОТО и ВИДЕО: В каких условиях содержатся иностранцы в аэропорту перед высылкой из Эстонии

Lennujaamas 2017 Foto: Andres Putting

С пограничного пункта в Таллиннском аэропорту ежегодно отправляют назад до 200 человек. Недавно из страны были высланы граждане Грузии, которым пришлось провести в ожидании обратного вылета двое суток в нешенгенской зоне аэропрота. Смотрите, в каких условиях высылаемым людям приходится жить.

Loe edasi...

Ратас о критике реформистов: алкоголь не является товаром первой необходимости

Foto: Argo Ingver

Председатель Центристской партии Юри Ратас выступил сегодня перед собранием уполномоченных партии с речью, в которой подтвердил, что Партия реформ сеет необоснованную панику, начав этим кампанию по выборам в Рийгикогу, сообщает центристкая пресс-служба.

Loe edasi...

ВИДЕО DELFI: Михаил Жигалов — о ремейках, Русском театре Таллинна и бедной старости

17 ноября в Таллинне состоялся спектакль “Любовь и голуби”, одну из главных ролей в котором исполнил актер Михаил Жигалов. Delfi встретился с актером перед спектаклем и узнал его отношение к Прибалтике и ремейкам.

Loe edasi...

Клиент Euronics месяц в неведении ждал своего заказа и потерял всякую веру в интернет-магазины

В редакцию обратился клиент Euronics и рассказал о том, как купленный им в интернет-магазине товар вместо нескольких дней шел до него около месяца.

Loe edasi...

Египет снова изменил правила получения визы для ”серых” паспортов

Egiptuse püramiidid Foto: Hassan Ammar, AP

Египет снова изменил правила получения визы для «серых» паспортов

Не успели вступить в силу изменения в визовых правилах для лиц без гражданства относительно въезда в Египет, как первые туристы успели испытать на себе всю «прелесть» нововведений. Почти три сотни человек не смогли отправиться в отпуск, потому что их визы не успели сделать. Как оказался в этом виноват, и за какое время следует планировать поездку в Египет «серопаспортникам» - узнала «МК-Эстония».

Loe edasi...

Трехкратный чемпион Олимпиады умер от цирроза печени

Naim Suleymanoglu Foto: AP

Знаменитый болгарский и турецкий штангист Наим Сулейманоглы скончался в возрасте 50 лет.

Loe edasi...

ФОТО: Отт Тянак - бронзовый призер чемпионата мира!

Austraalia ralli 2017 Foto: @World Media Agency

В Австралии завершился чемпионат мира по авторалли. Заключительный этап выиграл бельгиец Тьерри Невилль, опередивший эстонского гонщика Оття Тянака (+22,5) и новозеландца Хэйдена Паддона (+59,1).

Loe edasi...

Стоматолог: Больничная касса создает фабрики по лечению зубов методом конвейера

Eesti Hambaarstide Liidu president Marek Vink. Foto: Rauno Volmar

Президент Эстонского союза стоматологов Марек Винк считает, что в связи с грядущими изменениями, предпринятыми Больничной кассой, с нового года доступность стоматологической помощи уменьшится, пишет Maaleht.

Loe edasi...

Четыре важных пункта об изменении родительского пособия

Laps on haige Foto: Anni Õnneleid

Недавно в Рийгикогу прошел первое чтение проект, который позволит более гибко использовать родительское пособие. Благодаря изменениям повысится гибкость системы родительских пособий, чтобы при желании родители имели возможность совмещать семейную жизнь и работу. Изменений много, и они будут вступать в силу поэтапно, поэтому важно, чтобы люди были в курсе всех деталей, пишет "МК-Эстония".

Loe edasi...

Могут ли у нас запретить шипованную резину, и чем ламельные шины лучше?

фото иллюстративное Foto: Argo Ingver

С 15 октября уже официально разрешено использовать зимние покрышки, в том числе, и шипованные шины. Однако в Таллинне из года в год говорят о том, что лучше выбирать все же резину без шипов, поскольку она не так сильно разрушает дороги и от нее не так много пыли. А недавно пошли разговоры, что шипованные шины хотят запретить использовать в городе вообще. Но у многих людей четкое мнение: ”шипы” безопаснее. Так ли это? В особенностях зимних покрышек разбиралась ”МК-Эстония”.

Loe edasi...

Рюйтель — о вступлении Эстонии в ЕС: Россия не отказалась от своих колоний. Нас вынудило чувство опасности

Foto: Karin Kaljuläte

Арнольд Рюйтель в своей недавно вышедшей книге "Viimane Rüütel" описал референдум о вступлении Эстонии в ЕС. Его поддержка референдума сильно сказалась на конечном результате.

Loe edasi...

Мугабе смещен с поста лидера правящей партии Зимбабве

Robert Mugabe Foto: Jekesai Njikizana, AFP/Scanpix

Центральный комитет правящего в Зимбабве "Африканского национального союза Зимбабве — Патриотического фронта" (ЗАНУ — ПФ) в воскресенье, 19 ноября, постановил снять действующего президента страны Роберта Мугабе с поста главы этой партии.

Loe edasi...

ФОТО: В Рапламаа столкнулись две легковушки и грузовик: пострадали четверо

Õnnetus Tallinna-Pärnu maanteel Foto: Kaspar Pokk/Kanal 2

В Рапламаа в результате столкновения двух автомобилей и грузовика пострадали четверо. ДТП произошло на 87 километре шоссе Таллинн-Пярну близ Энге сегодня около 18 часов.

Loe edasi...

ГРАФИК: Депутаты Рийгикогу должны банкам свыше 7 миллионов евро

Foto: Sven Arbet

Депутаты Рийгикогу в общей сложности задолжали банкам свыше семи миллонов евро. Больше всего кредитов — у реформистов.

Loe edasi...