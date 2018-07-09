ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Россия выбыла из ЧМ-2018, поджог дома эстонской певицы и операция по спасению детей в Таиланде

Сын Айвара, который ночью поджег дом семьи певицы Хедвиг Хансон, Роланд рассказал Delfi, что, употребляя алкоголь, отец становится агрессивным. Только неделю назад мужчина напал на свою жену, которой он подбил глаз и которой затем поранил ножом руку. Теперь семья поджигателя со страхом ждет, что будет, если полиция отпустит мужчину обратно домой.

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Читатель: нормальной интеграции препятствует наличие русской общины, в Финляндии мне было проще стать частью страны

Foto: Rene Suurkaev

Tere! На ваш призыв написать о трудностях интеграции я решил ответить, прочитав историю семьи, уехавшей в Англию.

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Марина Кальюранд: запугивание русскоязычных ни к чему не приведет

Marina Kaljurand Foto: Priit Simson

ТОП ФОТОНОВОСТЬ: Какая боль, какая боль! В Маарду после проигрыша России из окна выкинули телевизор ВИДЕО: Смолов сделал заявление насчет незабитого пенальти В торговом центре Ülemiste мальчик упал с горки в виде трубы

”Русские, живущие в Эстонии, не должны жить в страхе, что им запретят получать образование на родном языке”, — сказала Марина Кальюранд на собрании Совета уполномоченных Социал-демократической партии. По словам Кальюранд, ни одному политику не позволительно заниматься запугиванием своего народа, значится в пресс-релизе.

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Читатель: начальство заставляет работать в одиночку на заводе, законно ли это?

Harju Elekter. KredEx Krediidikindlustuse eksporditegu Foto: Karin Kaljuläte

"Интересует нюансы об ограничении или запрете работы в одиночку. Я работаю на металлообрабатывающих станках и бывает работаю в ночную смену один", — пишет читатель. Юрист объясняет, что все зависит от внутренних предписаний.

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Англия впервые за 28 лет пробилась в полуфинал чемпионата мира

Harry Maguire (paremal) viis Inglismaa Rootsi vastu juhtima. Foto: Carlos Garcia Rawlins, Reuters/Scanpix

Третьим полуфиналистом чемпионата мира по футболу стала сборная Англии. Родоначальники футбола в поединке 1/4 финала победили в Самаре Швецию -2:0 (1:0). Портал Delfi провел текстовую онлайн-трансляцию этого поединка.

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ВИДЕО: Россия проиграла Хорватии в серии пенальти

Venemaa vs Horvaatia Foto: Manu Fernandez, AP

Последним полуфиналистом чемпионата мира по футболу стала сборная Хорватии. В четвертьфинальном поединке балканская команда в послематчевой серии пенальти победила в Сочи Россию - 4:3 (основное и дополнительное время завершилось вничью - 1:1 и 2:2). Портал Delfi вел текстовую онлайн-трансляцию драматичного поединка.

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ФОТОНОВОСТЬ: Какая боль, какая боль! В Маарду после проигрыша России из окна выкинули телевизор

Maardus visati Venemaa kaotuse järel televiisor aknast välja Foto: Delfi lugeja

Вчера в четвертьфинальном поединке ЧМ-2018 сборная Хорватии в послематчевой серии пенальти победила в Сочи Россию — 4:3 (основное и дополнительное время завершилось вничью — 1:1 и 2:2).

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ФОТО и ВИДЕО: Как народ болел за Россию на площади Вабадузе

Вчера в четвертьфинальном поединке ЧМ-2018 сборная Хорватии в послематчевой серии пенальти победила в Сочи Россию — 4:3 (основное и дополнительное время завершилось вничью — 1:1 и 2:2).

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СТУДИЯ DELFI | Падение фаворитов продолжается! Вице-мэр по спорту Вадим Белобровцев: список чемпионов мира должен пополниться новой страной