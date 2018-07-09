ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Россия выбыла из ЧМ-2018, поджог дома эстонской певицы и операция по спасению детей в Таиланде

ФОТО и ВИДЕО: Сын поджигателя дома певицы: отец злоупотребляет алкоголем. Мы с матерью боимся, что будет, если его отпустят
Сын Айвара, который ночью поджег дом семьи певицы Хедвиг Хансон, Роланд рассказал Delfi, что, употребляя алкоголь, отец становится агрессивным. Только неделю назад мужчина напал на свою жену, которой он подбил глаз и которой затем поранил ножом руку. Теперь семья поджигателя со страхом ждет, что будет, если полиция отпустит мужчину обратно домой. Loe edasi...
Читатель: нормальной интеграции препятствует наличие русской общины, в Финляндии мне было проще стать частью страны
Tere! На ваш призыв написать о трудностях интеграции я решил ответить, прочитав историю семьи, уехавшей в Англию. Loe edasi...
Марина Кальюранд: запугивание русскоязычных ни к чему не приведет
”Русские, живущие в Эстонии, не должны жить в страхе, что им запретят получать образование на родном языке”, — сказала Марина Кальюранд на собрании Совета уполномоченных Социал-демократической партии. По словам Кальюранд, ни одному политику не позволительно заниматься запугиванием своего народа, значится в пресс-релизе. Loe edasi...
Читатель: начальство заставляет работать в одиночку на заводе, законно ли это?
"Интересует нюансы об ограничении или запрете работы в одиночку. Я работаю на металлообрабатывающих станках и бывает работаю в ночную смену один", — пишет читатель. Юрист объясняет, что все зависит от внутренних предписаний. Loe edasi...
Англия впервые за 28 лет пробилась в полуфинал чемпионата мира
Третьим полуфиналистом чемпионата мира по футболу стала сборная Англии. Родоначальники футбола в поединке 1/4 финала победили в Самаре Швецию -2:0 (1:0). Портал Delfi провел текстовую онлайн-трансляцию этого поединка. Loe edasi...
ВИДЕО: Россия проиграла Хорватии в серии пенальти
Последним полуфиналистом чемпионата мира по футболу стала сборная Хорватии. В четвертьфинальном поединке балканская команда в послематчевой серии пенальти победила в Сочи Россию - 4:3 (основное и дополнительное время завершилось вничью - 1:1 и 2:2). Портал Delfi вел текстовую онлайн-трансляцию драматичного поединка. Loe edasi...
ФОТОНОВОСТЬ: Какая боль, какая боль! В Маарду после проигрыша России из окна выкинули телевизор
Вчера в четвертьфинальном поединке ЧМ-2018 сборная Хорватии в послематчевой серии пенальти победила в Сочи Россию — 4:3 (основное и дополнительное время завершилось вничью — 1:1 и 2:2). Loe edasi...
ФОТО и ВИДЕО: Как народ болел за Россию на площади Вабадузе
Вчера в четвертьфинальном поединке ЧМ-2018 сборная Хорватии в послематчевой серии пенальти победила в Сочи Россию — 4:3 (основное и дополнительное время завершилось вничью — 1:1 и 2:2). Loe edasi...
СТУДИЯ DELFI | Падение фаворитов продолжается! Вице-мэр по спорту Вадим Белобровцев: список чемпионов мира должен пополниться новой страной
Дата 07.07.2018 отныне навеки вписана в спортивную историю - результаты матчей 1/4 финала отправили домой пентакампеонов Бразилию, двухкратного обладателя Кубка мира Уругвай, ниспровергателя действующего чемпиона Швецию и самую удачливую из хозяек мундиаля Россию. Вспоминаем самые яркие события этой стадии с болельщиком сборной Германии и Бельгии, вице-мэром Таллинна по вопросам образования, культуры и спорта Вадимом Белобровцевым. Loe edasi...
Аттракцион смерти: женщина с четырьмя детьми в машине чудом избежала столкновения с ”водителем-самоубийцей”
”На дворе лето. Погода плохая, и ты с четырьмя детьми сидишь дома. И что ты делаешь в этой ситуации? Едешь в гости к родственникам. План кажется простым и надежным, дети смогут поиграть вместе и тому подобное. Но нет, все намного сложнее, так как прежде, чем ты доедешь, тебя ждет аттракцион смерти под названием ”отрезок дороги Тарту-Эльва””, — пишет в Eesti Päevaleht мать четырех детей Лийна Пуглес. Loe edasi...
В устроенной пьяным водителем без прав аварии пострадал годовалый ребенок
В субботу в 13:45 произошла авария на 85 км шоссе Талинн-Нарва в волости Хальяла в Ляэне-Вирумаа, где 22-летний молодой человек в состоянии алкогольного опьянения и без прав на легковом автомобиле Rover не уступил дорогу имевшему преимущество Audi A4 Avant, которым управлял 29-летний мужчина. Loe edasi...
ГРАФИК: Насколько увеличатся счета после скачка цен на электричество?
Согласно некоторым прогнозам, стоимость электроэнергии на бирже вырастет на 30%. Однако это не означает, что на столько же вырастут и счета за электричество, поскольку плата за потребленную энергию в общей сложности составляет лишь треть от суммы счета. Loe edasi...
ФОТО и ВИДЕО: В Таиланде проходит операция по вызволению детей из затопленной пещеры
Спасатели в Таиланде в ходе спецоперации вывели из подземной пещеры Кхао Луанг на поверхность первых школьников, которые оставались заблокированными внутри вместе с десятью своими одноклассниками и тренером более двух недель. Об этом первой сообщила в воскресенье днем, 8 июля, местная газета Khaosod. Ранее предполагалось, что первые спасенные смогут покинуть пещеру не раньше 9 вечера. Loe edasi...