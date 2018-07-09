09.07.2018, 10:48

ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Россия выбыла из ЧМ-2018, поджог дома эстонской певицы и операция по спасению детей в Таиланде


rus.delfi.ee
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ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Россия выбыла из ЧМ-2018, поджог дома эстонской певицы и операция по спасению детей в Таиланде
Alexander Ryumin/TASS

Ну как, отошли от выходных и проигрыша России Хорватии? Тогда самое время почитать, что еще важного произошло на за эти дни. Наш дайджест вам в помощь!

ФОТО и ВИДЕО: "Ведьмин дом нужно сжечь вместе с детьми". Пьяный мужчина ночью поджег дом известной эстонской певицы

Viljandimaal süüdati maja põlema Foto: Kenno Soo

Сегодня ночью в Центр тревоги сообщили о пожаре в Вильяндимаа в деревне Тухалаане. К счастью, спавшая глубоким сном семья спаслась.
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ФОТО и ВИДЕО: Сын поджигателя дома певицы: отец злоупотребляет алкоголем. Мы с матерью боимся, что будет, если его отпустят

Сын Айвара, который ночью поджег дом семьи певицы Хедвиг Хансон, Роланд рассказал Delfi, что, употребляя алкоголь, отец становится агрессивным. Только неделю назад мужчина напал на свою жену, которой он подбил глаз и которой затем поранил ножом руку. Теперь семья поджигателя со страхом ждет, что будет, если полиция отпустит мужчину обратно домой.
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Читатель: нормальной интеграции препятствует наличие русской общины, в Финляндии мне было проще стать частью страны

Foto: Rene Suurkaev

Tere! На ваш призыв написать о трудностях интеграции я решил ответить, прочитав историю семьи, уехавшей в Англию.
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Марина Кальюранд: запугивание русскоязычных ни к чему не приведет

Marina Kaljurand Foto: Priit Simson

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”Русские, живущие в Эстонии, не должны жить в страхе, что им запретят получать образование на родном языке”, — сказала Марина Кальюранд на собрании Совета уполномоченных Социал-демократической партии. По словам Кальюранд, ни одному политику не позволительно заниматься запугиванием своего народа, значится в пресс-релизе.
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Читатель: начальство заставляет работать в одиночку на заводе, законно ли это?

Harju Elekter. KredEx Krediidikindlustuse eksporditegu Foto: Karin Kaljuläte

"Интересует нюансы об ограничении или запрете работы в одиночку. Я работаю на металлообрабатывающих станках и бывает работаю в ночную смену один", — пишет читатель. Юрист объясняет, что все зависит от внутренних предписаний.
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Англия впервые за 28 лет пробилась в полуфинал чемпионата мира

Harry Maguire (paremal) viis Inglismaa Rootsi vastu juhtima. Foto: Carlos Garcia Rawlins, Reuters/Scanpix

Третьим полуфиналистом чемпионата мира по футболу стала сборная Англии. Родоначальники футбола в поединке 1/4 финала победили в Самаре Швецию -2:0 (1:0). Портал Delfi провел текстовую онлайн-трансляцию этого поединка.
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ВИДЕО: Россия проиграла Хорватии в серии пенальти

Venemaa vs Horvaatia Foto: Manu Fernandez, AP

Последним полуфиналистом чемпионата мира по футболу стала сборная Хорватии. В четвертьфинальном поединке балканская команда в послематчевой серии пенальти победила в Сочи Россию - 4:3 (основное и дополнительное время завершилось вничью - 1:1 и 2:2). Портал Delfi вел текстовую онлайн-трансляцию драматичного поединка.
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ФОТОНОВОСТЬ: Какая боль, какая боль! В Маарду после проигрыша России из окна выкинули телевизор

Maardus visati Venemaa kaotuse järel televiisor aknast välja Foto: Delfi lugeja

Вчера в четвертьфинальном поединке ЧМ-2018 сборная Хорватии в послематчевой серии пенальти победила в Сочи Россию — 4:3 (основное и дополнительное время завершилось вничью — 1:1 и 2:2).
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ФОТО и ВИДЕО: Как народ болел за Россию на площади Вабадузе

Вчера в четвертьфинальном поединке ЧМ-2018 сборная Хорватии в послематчевой серии пенальти победила в Сочи Россию — 4:3 (основное и дополнительное время завершилось вничью — 1:1 и 2:2).
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СТУДИЯ DELFI | Падение фаворитов продолжается! Вице-мэр по спорту Вадим Белобровцев: список чемпионов мира должен пополниться новой страной

Дата 07.07.2018 отныне навеки вписана в спортивную историю - результаты матчей 1/4 финала отправили домой пентакампеонов Бразилию, двухкратного обладателя Кубка мира Уругвай, ниспровергателя действующего чемпиона Швецию и самую удачливую из хозяек мундиаля Россию. Вспоминаем самые яркие события этой стадии с болельщиком сборной Германии и Бельгии, вице-мэром Таллинна по вопросам образования, культуры и спорта Вадимом Белобровцевым.
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Аттракцион смерти: женщина с четырьмя детьми в машине чудом избежала столкновения с ”водителем-самоубийцей”

Möödasõit Foto: Ilmar Saabas

”На дворе лето. Погода плохая, и ты с четырьмя детьми сидишь дома. И что ты делаешь в этой ситуации? Едешь в гости к родственникам. План кажется простым и надежным, дети смогут поиграть вместе и тому подобное. Но нет, все намного сложнее, так как прежде, чем ты доедешь, тебя ждет аттракцион смерти под названием ”отрезок дороги Тарту-Эльва””, — пишет в Eesti Päevaleht мать четырех детей Лийна Пуглес.
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В устроенной пьяным водителем без прав аварии пострадал годовалый ребенок

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В субботу в 13:45 произошла авария на 85 км шоссе Талинн-Нарва в волости Хальяла в Ляэне-Вирумаа, где 22-летний молодой человек в состоянии алкогольного опьянения и без прав на легковом автомобиле Rover не уступил дорогу имевшему преимущество Audi A4 Avant, которым управлял 29-летний мужчина.
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ГРАФИК: Насколько увеличатся счета после скачка цен на электричество?

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ФОТО и ВИДЕО: В Таиланде проходит операция по вызволению детей из затопленной пещеры

Спасатели в Таиланде в ходе спецоперации вывели из подземной пещеры Кхао Луанг на поверхность первых школьников, которые оставались заблокированными внутри вместе с десятью своими одноклассниками и тренером более двух недель. Об этом первой сообщила в воскресенье днем, 8 июля, местная газета Khaosod. Ранее предполагалось, что первые спасенные смогут покинуть пещеру не раньше 9 вечера.
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