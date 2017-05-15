ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Результаты "Евровидения", пожар в доме министра обороны

13 мая в Киеве прошел финал песенного конкурса “Евровидение”. Победителем конкурса стала Португалия! в ночь на 14 мая в 4:40 Центр тревоги получил сообщение о пожаре на улице Нурме в Таллинне, где сосед заметил,что загорелся дом министра обороны Маргуса Цахкны. Также в воскресенье титул "Мать года" был присужден матери троих взрослых дочерей Хели Веэбер, которая работает в Ярвамааской больнице гинекологом.

ТЕКСТОВЫЙ ОНЛАЙН: Победитель "Евровидения-2017" - Португалия

Foto: Karli Saul

Сегодня, 13 мая, в Киеве прошел финал песенного конкурса “Евровидение”. Победителем конкурса стала Португалия!

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ФОТО: В Таллинне загорелся дом министра обороны Маргуса Цахкны

Margus Tsahkna

В 4:40 Центр тревоги получил сообщение о пожаре на улице Нурме в Таллинне, где сосед заметил,что загорелся дом министра обороны Маргуса Цахкны.

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ФОТО: "Матерью года" стала гинеколог и мать троих детей из Ярвамаа

Foto: Madis Veltman

Титул "Мать года" присужден матери троих взрослых дочерей Хели Веэбер, которая работает в Ярвамааской больнице гинекологом.

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Учительница русского в эстонской школе: мой словарь ругательств пополняется каждый день

Татьяна Данило, преподаватель Фото из личного архива

Delfi продолжает серию историй о россиянах, переехавших в Эстонию на ПМЖ и выучивших государственный язык. Наша новая история — про молодую учительницу русского языка в эстонской сельской школе.

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ВИДЕО: Гибель пограничников близ Хаапсалу: что происходит с лодкой, если отпустить руль?

Департамент полиции и погранохраны вчера дал обзор результатов расследования несчастного случая с погибшими в прошлом году поблизости от Хаапсалу пограничниками. На пресс-конференции журналистам для наглядности также показали видео эксперимента, что происходит с лодкой с подобной рулевой системой, когда рулевой отпускает руль.

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Яна Тоом: правила присуждения звания ”Мать года” дискриминируют неграждан

Eerik-Niiles Kross, Yana Toom Foto: Tiit Blaat

В преддверии Дня матери депутат Европарламента Яна Тоом рассказала, что думает об этом празднике, о титуле ”Мать года”, и как, по ее мнению, должно звучать самое замечательное пожелание в День матери, сообщает бюро евродепутата.

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ФОТО DELFI: В Ляэне-Вирумаа при столкновении поезда и легковушки погиб мужчина

Rongiõnnetus Lääne-Virumaal Foto: Kaspar Pokk/Kanal2

В субботу вечером произошло ДТП в Ляэне-Вирумаа, когда автомобиль выехал перед поездом на железнодорожном переезде.

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Инаугурация в Париже: Макрон получил код от "ядерного чемоданчика"

Foto: MLADEN ANTONOV, AFP

В Елисейском дворце в Париже проходит инаугурация нового президента Франции Эммануэля Макрона. Уходящий лидер Франсуа Олланд встретил своего преемника на красной ковровой дорожке на ступенях дворца.

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Reuters: российские хакеры из группировки Sandworm атаковали энергосистемы стран Балтии

Häkker Foto: Argo Ingver

Та же самая российская хакерская группировка Sandworm, что в конце декабря 2015 года успешно вывела из строя часть энергосистемы Украины, одновременно провела и серию атак на энергосистемы стран Балтии, утверждает агентство Reuters со ссылкой на серию интервью с более чем дюжиной частных детективов, инсайдеров и представителей энергокомпаний.

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WannaCry: как работает крупнейшее компьютерное вымогательство

фото иллюстративное Foto: Argo Ingver

Программа-вымогатель 12 мая заблокировала десятки тысяч компьютеров по всему миру, в том числе в государственных учреждениях и крупных компаниях. Больше всего пострадала Россия. Отвечаем на главные вопросы о новой угрозе.

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