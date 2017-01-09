Минувшие выходные были богаты на события. Так, в субботу новым председателем Партии реформ стал Ханно Певкур. А в воскресенье неизвестный на грузовике совершил наезд на пешеходов в Иерусалиме. Об этих и других событиях прошедшего уикэнда читайте в нашей подборке.

БОЛЬШАЯ ГАЛЕРЕЯ: Новым председателем Партии реформ стал Ханно Певкур

Foto: Ilmar Saabas

В субботу Партия реформ выбрала нового председателя, которым стал Ханно Певкур. За его кандидатуру было отдано 1048 голосов. Кристен Михал получил 635 голосов. Всего в выборах приняли участие 1693 члена Партии реформ.

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ФОТО DELFI: В соборе Александра Невского прошло рождественское богослужение

Foto: Karli Saul

В ночь на 7 января в Таллиннском Александро-Невском кафедральном соборе прошло праздничное рождественское богослужение.

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ФОТО И ВИДЕО: Неизвестный на грузовике совершил наезд на пешеходов в Иерусалиме

Неизвестный за рулем грузовика совершил наезд на пешеходов в Иерусалиме, сообщает Лента со ссылкой на Reuters.

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ФОТО и ВИДЕО DELFI: При столкновении двух машин в Вильяндимаа погиб водитель

Avarii Viljandimaal Foto: Kenno Soo

Сегодня в Тяннассильма в Вильяндимаа произошла тяжелая авария, в которой погиб один человек.

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Тоом: могу дать голову на отсечение, что каждый второй эстонец никогда не был в Нарве

Priit Simson

Евродепутат Яна Тоом дала изданию Eesti Päevaleht большое интервью, в котором помимо прочего рассказала о своей очередной поездке в Сирию, отношениях с Россией и интеграционных проблемах в Эстонии. Приводим интервью в сокращенном варианте:

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ФОТО: Эстонские работники банка надели маски и провели в Стокгольме пикет

Eesti pangatöötajate pikett Nordea peakontori ees Foto: Karli Saul

По словам председателя правления Союза работников финансового сектора Эстонии Танеля Эрика Подара, вся инициатива профсоюза, в том числе этот пикет, направлена за восстановление переговоров по вопросу коллективного договора, который банк в одностороннем порядке расторг.

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ООН причислила страны Балтии к Северо-Европейским странам

Kaart

ООН изменила региональную классификацию стран Балтии и причислила Эстонию, Латвию и Литву к Северо-Европейским странам.

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У парома линии Сааремаа-Хийумаа на полпути снова заглох мотор

Reedel jäi Subsea Seven mootori seiskumise tõttu neljaks tunniks merele triivima, kuni kalalaev Amazon parvlaeva tagasi Sõru sadamasse pukseeris. Foto: Valmar Voolaid

Сегодня оператор линии Сааремаа-Хийумаа AS Kihnu Veeteed сообщил на своей домашней странице, что на линии Сыру-Трийги снова наблюдается техническая неполадка.

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ТАБЛИЦА: Сколько департамент может вернуть вам, если вы получали небольшую зарплату

Foto: Andres Putting

В этом году люди, получавшие в 2016 году низкие зарплаты, могут ходатайствовать о возврате уплаченного подоходного налога. Для этого следует подать Налогово-таможенному департаменту ходатайство. Сделать это можно будет начиная с 15 февраля.

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ГРАФИК административной реформы: каким волостям удалось набрать 5000 жителей?

Foto on illustratiivne Foto: Andres Putting

В рамках административной реформы желающие объединиться и уже имеющиеся волости должны были подтвердить, что на их территории живет не менее 5000 человек. Смотрите график, чтобы узнать, каким волостям не удалось набрать необходимое кличество жителей.

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ФОТО: У жительницы Эстонии взорвался телефон Samsung старой модели

Foto: Geenius

В пятницу жительница Эстонии поделилась в социальных сетях фотографией своего телефона Samsung, который взорвался после зарядки и загорелся. "Батарея моего телефона взорвалась, вылетела и сгорела на полу!" — приводит слова женщины geenius.ee.

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В Стамбуле нарушено авиасообщение: в ”заложниках” у снега оказались и эстонцы

Foto: APF/Scanpix

Начиная с пятницы, несколько авиакомпаний отменили сотни рейсов из аэропортов Стамбула Ататюрк и Сабиха Гёкчен. Кроме того, многие рейсы из-за плохих погодных условий задерживаются.

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