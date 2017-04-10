ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Ратас в Санкт-Петербурге и теракт в Египте

Читайте подборку самых важных новостей этих выходных: об обстановке в Стокгольме после пятничного теракта, о визите Юри Ратаса в Санкт-Петербург, о "Тотальном диктанте" в Таллинне и Йыхви. Кроме того, произошел еще один теракт — в Египте, а в Осло задержали гражданина РФ с бомбой.

ФОТО DELFI: В центре Стокгольма магазины закрыты, люди несут цветы и стараются не сдаваться

Foto: Karli Saul

В центре Стокгольма на утро после теракта с первого взгляда все как обычно, но на главной пешеходной улице Дроттнинггатан сразу становиться ясно, что что-то здесь не так.

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ФОТО DELFI: В центре Стокгольма образовалась баррикада из цветов

Foto: Karli Saul

На лседующий день после теракта в центре Стокгольма появилась целая баррикада из цветов — тысячи шведов пришли почтить память погибших.

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Юри Ратас объяснил, почему решил начать отмечать 100-летие Эстонии в России

Jüri Ratas Foto: Tiit Blaat

Премьер-министр Юри Ратас сегодня принимает участие в благодарственном богослужении и концерте в церкви св. Иоанна в Санкт-Петербурге в честь 100-летия манифестации эстонцев в поддержку автономии. Delfi узнал у Ратаса, почему он решил начать отмечать 100-летие Эстонии в России.

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ФОТО: Ратас в Петербурге выступил с речью и почтил память жертв теракта

Jüri Ratas Peterburis Foto: Ave Tampere, Riigikantselei

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас принимает участие в мероприятиях в честь 100-летия манифестации эстонцев в поддержку автономии в Санкт-Петербурге, где он выступил с речью в церкви Святого Иоанна и возложил цветы к станции метро "Технологический институт". Читайте полную речь Ратаса!

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ФОТО DELFI: Полицейские проверили в Палдиски фуры в связи со стокгольмским терактом

Sõidukite kontroll Paldiskis Foto: Veiko Vares

В связи с недавними событиями в Стокгольме полиция проверила прибывшие в порт Палдиски фуры.

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ФОТО DELFI: Дмитрий Харатьян зачитал в Таллинне текст "Тотального диктанта"

Totalny Diktant tondiraba jäähallis Foto: Kert Saarma

В субботу, 8 апреля, в ледовом холле ”Тондираба” прошел Тотальный диктант. Международная образовательная акция состоялась в Таллинне в юбилейный пятый раз и собрала рекордное количество участников.

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ФОТО: Тотальный диктант в Йыхви собрал более 200 человек

Если в столице тотальный диктант начался в 14 часов, то в Йыхви к этому времени акция уже завершилась.

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Гражданину РФ предъявлены обвинения после обнаружения взрывного устройства в Осло

Norway-Unexploded Device Foto: Fredrik Varfjell, AP

Семнадцатилетний гражданин РФ был задержан норвежской полицией по обвинению в незаконном обращении со взрывчаткой. Об этом было объявили на пресс-конференции Полицейской службы безопасности (ПСБ) Норвегии, которая занимается расследованием инцидента с похожим на бомбу объектом, который был обнаружен в субботу вечером в центре Осло.

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ВИДЕО: Мощный взрыв прогремел у церкви в Египте, погибли не менее 15 человек

У церкви в египетском городе Танта в воскресенье, 9 апреля, прогремел взрыв. По информации телеканала Al Arabiya, погибли не менее 15 человек, 42 получили ранения.

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На проходящем в Пярнумаа собрании ученических представительств 40 детей заразились кишечным вирусом

Lihula Gümnaasium Foto: Ago Tammik

На этих выходных в Пярнумаа, в гимназии Лихула состоялось собрание Союза ученических представительств Эстонии. Около 40 участников заразились вирусом. Симптомы — рвота и недомогание — указывают на кишечный вирус. По меньшей мере четыре ребенка доставлены в больницу.

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